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Введут ли в России новые ограничения из-за COVID-19? Отвечает глава Роспотребнадзора

Рост заболеваемости ковидом фиксируют последние шесть недель

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Ученые постоянно мониторят коллективный иммунитет

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказала, будут ли в России вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19. Руководитель ведомства отметила, что на данный момент такой необходимости нет, но ситуация может измениться.

— Каких-либо дополнительных ограничительных мер на сегодняшний день не требуется, но важно соблюдать то, что сегодня уже есть, — приводит слова Анны Поповой «Интерфакс».

По мнению Анны Поповой, новые коронавирусные ограничения и мероприятия в стране могут ввести в случае, если появится новый штамм COVID-19.

Руководитель Роспотребнадзора отметила, что последние шесть недель специалисты фиксировали рост заболеваемости COVID-19 в России, наибольший рост — в регионах за Уралом и на юге страны. Начинающаяся неделя, по словам Поповой, — первая, когда темпы роста замедлились.

— Шестьдесят шесть субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, и в 17 — идет снижение, — заявила Попова. — Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение.

Также Анна Попова напомнила, что ученые постоянно мониторят коллективный иммунитет, но новые варианты COVID-19 всё лучше обходят иммунитет, сформированный после перенесенного ранее заболевания.

Удельный вес госпитализированных от всех заболевших в России, по данным Поповой, не превышает 1,5%.

16 августа Роспотребнадзор заявил, что решение о масочном режиме должны принимать регионы. Объявлять его рекомендуется, если показатель заболеваемости выше 50 человек на 100 тысяч населения в неделю. В существенной части регионов эти показатели уже больше, но прислушались к Роспотребнадзору пока только Бурятия и Еврейская автономная область. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, почему высокая заболеваемость так и не стала поводом для введения противоэпидемических мер и какой будет новая волна ковида — мнения разделились.

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