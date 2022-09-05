Введут ли в России новые ограничения из-за COVID-19? Отвечает глава Роспотребнадзора

По мнению Анны Поповой, новые коронавирусные ограничения и мероприятия в стране могут ввести в случае, если появится новый штамм COVID-19.



Руководитель Роспотребнадзора отметила, что последние шесть недель специалисты фиксировали рост заболеваемости COVID-19 в России, наибольший рост — в регионах за Уралом и на юге страны. Начинающаяся неделя, по словам Поповой, — первая, когда темпы роста замедлились.

