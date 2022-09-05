Введут ли в России новые ограничения из-за COVID-19? Отвечает глава Роспотребнадзора
Рост заболеваемости ковидом фиксируют последние шесть недель
Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Восточном экономическом форуме, рассказала, будут ли в России вводить дополнительные ограничения из-за COVID-19. Руководитель ведомства отметила, что на данный момент такой необходимости нет, но ситуация может измениться.
— Каких-либо дополнительных ограничительных мер на сегодняшний день не требуется, но важно соблюдать то, что сегодня уже есть, — приводит слова Анны Поповой «Интерфакс».
По мнению Анны Поповой, новые коронавирусные ограничения и мероприятия в стране могут ввести в случае, если появится новый штамм COVID-19.
Руководитель Роспотребнадзора отметила, что последние шесть недель специалисты фиксировали рост заболеваемости COVID-19 в России, наибольший рост — в регионах за Уралом и на юге страны. Начинающаяся неделя, по словам Поповой, — первая, когда темпы роста замедлились.
— Шестьдесят шесть субъектов РФ сегодня демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, и в 17 — идет снижение, — заявила Попова. — Лидерами снижения за последнюю неделю стал Санкт-Петербург, Московская область и Москва. Мы говорим о том, что здесь пиковые значения преодолены, дальше идет снижение.
Также Анна Попова напомнила, что ученые постоянно мониторят коллективный иммунитет, но новые варианты COVID-19 всё лучше обходят иммунитет, сформированный после перенесенного ранее заболевания.
Удельный вес госпитализированных от всех заболевших в России, по данным Поповой, не превышает 1,5%.
16 августа Роспотребнадзор заявил, что решение о масочном режиме должны принимать регионы. Объявлять его рекомендуется, если показатель заболеваемости выше 50 человек на 100 тысяч населения в неделю. В существенной части регионов эти показатели уже больше, но прислушались к Роспотребнадзору пока только Бурятия и Еврейская автономная область. Мы поговорили с врачами, чтобы разобраться, почему высокая заболеваемость так и не стала поводом для введения противоэпидемических мер и какой будет новая волна ковида — мнения разделились.