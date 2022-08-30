Как спасти себя от инсульта и инфаркта тем, кто перенес ковид: ответ врачей — на видео

Сердечно-сосудистые заболевания давно и прочно заняли первую строчку в невеселой статистике — от них чаще всего умирают россияне. Как не довести до сложных случаев и можно ли уберечься от инфарктов и инсультов, на видео выше отвечают кардиохирурги Дмитрий Быстров и Герман Иванов из Архангельска. Они помогают людям сохранить жизнь в экстренных обстоятельствах, но нам рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы не оказаться на операционном столе.