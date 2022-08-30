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Как спасти себя от инсульта и инфаркта тем, кто перенес ковид: ответ врачей — на видео

Кардиохирурги Дмитрий Быстров и Герман Иванов работают с самыми сложными случаями

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Сердечно-сосудистые заболевания давно и прочно заняли первую строчку в невеселой статистике — от них чаще всего умирают россияне. Как не довести до сложных случаев и можно ли уберечься от инфарктов и инсультов, на видео выше отвечают кардиохирурги Дмитрий Быстров и Герман Иванов из Архангельска. Они помогают людям сохранить жизнь в экстренных обстоятельствах, но нам рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы не оказаться на операционном столе.

Мы спросили специалистов, что является фактором риска развития проблем с сердцем и сосудами, по каким признакам можно определить, что что-то идет не так, а также как на кардиосферу повлиял COVID-19, что поможет предотвратить болезнь и можно ли пить какие-то таблетки для профилактики.

Как объяснил Герман Иванов, важный момент — регулярно сдавать анализы на несколько показателей:

Будет не хуже, если человек проверит у себя хотя бы содержание сахара в крови, свой гемоглобин и уровень липидов. Потому что питание у нас сейчас в связи с изменившимся образом жизни, нашим ритмом жизни, как правило, далеко не соответствует правильному и сбалансированному, поэтому если у человека есть возможность проверить те или иные показатели крови, то это будет большим плюсом для него.

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