В поликлиниках делают прививки просроченной вакциной от ковида. Это безопасно?
Разбираемся вместе с врачами
С недавних пор стали периодически появляться сообщения о том, что в поликлиниках от ковида прививают вакциной с истекшим сроком годности. Информация поступает из разных регионов — в первой половине августа об этом сообщало петербургское издание «Доктор Питер», на днях на просроченную вакцину пожаловались жители Свердловской области.
— Приехали с мужем на ревакцинацию, попросили показать ампулу, а срок годности вакцины закончился еще в апреле этого года, — рассказала читательница порталу E1.RU. — Мы спросили у медсестры, почему нас собрались прививать просрочкой. Медсестра ответила, мол, а мы при чём, ставим, что дают. И вообще срок годности, по ее словам, продлили до октября. Это как?! Как они на бумагах продлили срок и теперь пичкают этим население? Возмущению нет предела. Ладно, если это неэффективно и просто не защищает от вируса, а если это опасно, токсично и даст осложнения?
В свердловском оперштабе изданию ответили, что продление срока годности действительно имело место и что это федеральное решение. Это и правда так: соответствующее решение принял Минздрав.
— Сведения о более коротком сроке годности, указанные на упаковке препарата, произведенного до принятия решения о его продлении, не являются признаком того, что препарат просрочен, — цитирует РБК пресс-службу министерства.
Теперь сроки годности вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» составляют от шести месяцев до года в зависимости от того, где именно произведен препарат. Продление срока годности лекарственных препаратов — не уникальная практика, хоть и довольно редкая. В случае с противоковидными вакцинами причиной продления срока годности называют ускоренную регистрацию вакцины в самом начале.
— В составе регистрационного досье подается документ, который называется «сертификат ускоренного хранения», или «сертификат стабильности». Он содержит сведения теста хранения препарата готовой формы, — объясняет иммунолог Николай Крючков. — То есть там такая большая табличка, в которой по месяцам расписано, как меняются или не меняются свойства препарата по спецификации. Есть спецификация на препарат, в которой отражены параметры качества, по которым препарат оценивается. Все эти параметры проверяются по месяцам хранения: семь точек за шесть месяцев, тринадцать точек за год. Поскольку препарат нужно было выпустить по ускоренной процедуре, не успевали проверить партии на долгосрочное хранение, поэтому срок годности был указан небольшой.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
После выпуска препарата производители оставили часть партий на заводе и продолжили хранить препарат, проверять его и заполнять эту таблицу. Со временем накопились данные, которые позволили срок хранения увеличить.
— По правилам, когда подается регистрационное досье, эксперты Минздрава проверяют эту документацию и принимают решение разрешить продление срока действия препаратов или не разрешать, — говорит иммунолог. — Соответственно, все следующие партии, которые будут выпускаться, будут выпускаться с учетом этого изменения. В редких случаях, а это именно тот случай, Минздрав пересматривает сроки годности на уже ранее выпущенные партии, понимая, что именно по ним получены результаты. Маркировка в этом случае не меняется, просто Минздрав направляет соответствующее письмо. В нём указано, о каком конкретном препарате, какого производителя идет речь. Дело в том, что «Спутник V» и «Спутник Лайт» выпускаются на многих предприятиях, и у каждого предприятия они отдельно проходят этот контроль. Соответственно, нужно смотреть дату выпуска на препарате и письмо Минздрава. Если срок годности уже истек даже с учетом письма, то не надо им колоться.
Терапевт Иван Скороходов полагает, что возможными причинами принятия решения о продлении срока годности не только для новых партий, но и для прежних могли стать нехватка вакцины и надвигающаяся новая волна коронавируса.
— Я думаю, что это решение не принималось опрометчиво, — поделился Иван Скороходов. — Если все условия хранения были соблюдены, в том числе холодовая цепь, я считаю, что применять такую вакцину безопасно. Максимум, что может быть, если в хранении были нарушения, — это то, что вакцина не сработает.
Иван Скороходов — практикующий терапевт, врач аллерголог-иммунолог клиники «УГМК-Здоровье». Член Российской ассоциации аллергологов и иммунологов.
Продление срока хранения вакцин практикуется не только российским Минздравом, но и в других странах. Так, например, поступили в Израиле — после того как компания Pfizer в декабре прошлого года объявила о продлении срока годности вакцин для взрослых (от 12 лет и старше) на три месяца, местный Минздрав выпустил соответствующее распоряжение.