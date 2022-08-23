В поликлиниках делают прививки просроченной вакциной от ковида. Это безопасно?

С недавних пор стали периодически появляться сообщения о том, что в поликлиниках от ковида прививают вакциной с истекшим сроком годности. Информация поступает из разных регионов — в первой половине августа об этом сообщало петербургское издание «Доктор Питер», на днях на просроченную вакцину пожаловались жители Свердловской области.



— Приехали с мужем на ревакцинацию, попросили показать ампулу, а срок годности вакцины закончился еще в апреле этого года, — рассказала читательница порталу E1.RU. — Мы спросили у медсестры, почему нас собрались прививать просрочкой. Медсестра ответила, мол, а мы при чём, ставим, что дают. И вообще срок годности, по ее словам, продлили до октября. Это как?! Как они на бумагах продлили срок и теперь пичкают этим население? Возмущению нет предела. Ладно, если это неэффективно и просто не защищает от вируса, а если это опасно, токсично и даст осложнения?