«Это ставит крест на ЭКО»: в стране заканчиваются женские гормональные препараты

Мы уже почти не удивляемся резкому росту цен на лекарства: хорошо, если они хотя бы есть в наличии. А что делать, если препараты пропали, а заменить их нечем? Многие женщины в нашей стране столкнулись с дефицитом гинекологических лекарств. Практически каждой хотя бы раз в жизни назначали гормоны. Мы спросили у акушера-гинеколога Ксении Суховой, какие препараты пропали и можно ли заменить их на доступные в аптеках.
— Из аптек пропали гормональные препараты «Прогинова», «Эстрожель», «Дивигель», — сообщила наша читательница. — Я запросила информацию у [областного] Минздрава, мне ответили, что это не жизненно важные лекарства, мол, пусть врач выпишет что-то другое. Но аналогов в нашей стране не существует, это ставит крест на ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении. — Прим. ред.) в стране и ведении беременности вообще.
Проблемы с наличием препаратов начались еще несколько месяцев назад, но в аптеках были остатки лекарств. Теперь они закончились даже на складах, лишь изредка появляется «Эстрожель», поэтому девушки создают группы и чаты в социальных сетях и обмениваются препаратами.
— В аптеках уже два месяца нет препаратов, которые необходимы для ЭКО, мы, экошницы, ищем их везде, так как без них не состоится перенос эмбрионов, — рассказала читательница E1.RU Марьям. — Я искала в разных интернет-аптеках, в Екатеринбурге и ближайших городах нужных лекарств нет. В аптеках говорят, что всё стоит на таможне, иногда появляется «Эстрожель», но его расхватывают вмиг.
Мы попытались найти перечисленные препараты в аптеках Екатеринбурга, проверяли на сервисах «аптека.ру», «еаптека.ру», «здравсити.ру» и на сайтах свердловских аптек: препарат «Эстрожель» встречается в небольшом количестве, а «Прогинову» и «Дивигель» в области купить пока невозможно.
Акушер-гинеколог Ксения Сухова рассказала, в каких ситуациях женщинам назначают гормоны, какие препараты можно найти в аптеках, а какие всё же стоит заменить.
— Мы назначаем гормоны при бесплодии, планировании беременности, а также в период перименопаузы и после менопаузы, — объяснила врач. — В программах ЭКО без гормонов обойтись невозможно. Чаще всего назначают препараты «Прогинова», «Эстрожель», «Дивигель», «Крайнон», «Фемостон», «Утрожестан», «Гонал Ф», «Мериоферт», «Пурегон», «Менопур», «Дюфастон», «Миражель», «Овитрель», «ХГЧ». Сегодня в нашей стране есть проблемы с поставками препаратов. Но, как правило, удается найти их аналоги в аптечных сетях, иногда в соседних городах.
Акушер-гинеколог объяснила, что пациенты, которые уже вступили в программу ЭКО, защищены от дефицита лекарств. Оказывается, медики заранее бронируют препараты для своих пациенток независимо от того, где те наблюдаются: в частных клиниках или в государственных.
— Вне зависимости от типа программы, коммерческой или по ОМС, за пациентом резервируются гормональные препараты непосредственно в клинике, так как у них есть запасы. Обычно они покрывают все потребности, — рассказала Ксения Сухова. — В доступе в аптечных сетях есть «Гонал Ф», «Мериоферт», «Пурегон», «Дюфастон». Они также используются в программах стимуляции овуляции. На сегодняшний день перебои наблюдаются со всеми препаратами эстрогенов для самостоятельного приобретения в аптеках города. «Прогиновы» в аптеках нет, ее аналоги — «Эстрожель» и «Дивигель». По информации московских коллег, «Эстрожель» с российского рынка не уходит, его поставки должны возобновиться.
Ксения Сухова рассказала, что по программе ЭКО врач — акушер-гинеколог оформляет лист назначений, и по нему пациенту выдают лекарства. Препараты включены в программу ЭКО по ОМС. То есть пациентам, которые сейчас уже проходят лечение, волноваться не стоит. Остальным женщинам, которые только планируют беременность или ЭКО, гинеколог рекомендует обратиться к лечащему врачу, чтобы подобрать подходящее лекарство из доступных. Многие гормональные препараты остались на рынке.
— У пациенток с климактерическим синдромом чаще используется «Фемостон», а во время беременности нередко назначают «Утрожестан» и «Дюфастон», все три препарата есть на рынке, — рассказала врач. — Еще одна ниша использования гормональных препаратов — это контрацепция. На рынке есть все варианты таблетированных контрацептивов. Нет только внутриматочной системы «Мирена», аналогов ей, к сожалению, нет. Если назначена именно эта система, нужно обратиться к лечащему врачу и найти альтернативу, чаще всего удается найти выход.
Врач объяснила, что есть негормональные внутриматочные спирали, которые тоже часто выбирают в качестве контрацепции. Также в наличии в наших аптеках «младшая сестра» «Мирены» — «Кайлина», эта спираль тоже содержит гормон, как в «Мирене», но его содержание в этой спирали почти в два раза меньше, да и по размеру она миниатюрнее. Но некоторые пациенты успешно применяют ее.
Вернутся ли препараты для ЭКО?
Представители фармотрасли подтвердили, что «Дивигеля» нет ни у кого, они ожидают информацию о поставках в конце августа — начале сентября. Но среди врачей распространяется информация, что препарат всё же уходит с российского рынка. Основательница медиа о планировании семьи «Рея» Татьяна Печурко рассказала, что медицинское сообщество ищет выходы из ситуации дефицита.
— Все клиники, которые работают с ЭКО, в курсе этой проблемы, — сказала Печурко. — У кого-то были свои запасы, но и они уже заканчиваются либо закончились. Все на связи с дистрибьюторами, фармкомпаниями и пытаются найти выходы. Врачи стараются работать с теми препаратами, которые есть, но рассматриваются китайские альтернативы, они не хуже, чем европейские и американские, которые были на рынке. Это недавно обсуждалось на конгрессе репродуктологов мКАРМ. Препараты так или иначе идут, только изо дня в день меняются логистические цепочки.
Врачи-репродуктологи сообщают, что «Дивигеля» нет и, скорее всего, уже не будет, есть дефицит «Эстрожеля», но это происходит из-за сбоя логистических цепочек, поставка препарата будет в августе-сентябре, едет большая партия. Нехватка «Прогиновы» тоже есть, и перспективы по этому препарату неясные. У «Дивигеля» есть единственная альтернатива — это «Эстрожель», а у «Прогиновы» — «Фемостон».
Надеемся, что наши медики скоро найдут решение ситуации.
Почитайте, что сейчас происходит с рынком лекарств в России и будет ли массовый дефицит. В марте пропал гормон для лечения щитовидки, мы рассказывали, почему так случилось. Мы наглядно показывали, как выросла стоимость лекарств (в том числе гормональных).