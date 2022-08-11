«Это ставит крест на ЭКО»: в стране заканчиваются женские гормональные препараты

— В аптеках уже два месяца нет препаратов, которые необходимы для ЭКО, мы, экошницы, ищем их везде, так как без них не состоится перенос эмбрионов, — рассказала читательница E1.RU Марьям. — Я искала в разных интернет-аптеках, в Екатеринбурге и ближайших городах нужных лекарств нет. В аптеках говорят, что всё стоит на таможне, иногда появляется «Эстрожель», но его расхватывают вмиг.

Мы попытались найти перечисленные препараты в аптеках Екатеринбурга, проверяли на сервисах «аптека.ру», «еаптека.ру», «здравсити.ру» и на сайтах свердловских аптек: препарат «Эстрожель» встречается в небольшом количестве, а «Прогинову» и «Дивигель» в области купить пока невозможно.