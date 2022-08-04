«Идут в любые учреждения, но не всех взяли». Часть врачей закрывшегося роддома № 25 не смогли найти себе работу

Вчера, 3 августа, в Новосибирске окончательно прекратил работу роддом № 25 . Об этом НГС сообщила Ирина Матвеева, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи и одна из врачей, работающих в роддоме.



Однако, по словам одного из врачей роддома, не все сотрудники медицинского учреждения смогли найти работу. Без трудоустройства остались как молодой медицинский персонал, так и специалисты с большим опытом.