«Идут в любые учреждения, но не всех взяли». Часть врачей закрывшегося роддома
№ 25 не смогли найти себе работу
Заместитель главного врача сообщила НГС, что роддом закрыли 3 августа
Вчера, 3 августа, в Новосибирске окончательно прекратил работу роддом
Однако, по словам одного из врачей роддома, не все сотрудники медицинского учреждения смогли найти работу. Без трудоустройства остались как молодой медицинский персонал, так и специалисты с большим опытом.
— 3 августа мы должны принять последнего ребенка, — рассказала она корреспонденту НГС накануне закрытия. — Персонал устраивается потихоньку на работу кто куда. Есть пенсионеры, которые в состоянии работать интенсивно и активно, но они остались не у дел, их никто не берет, хотя планировали поработать еще лет 5. Идут в любые лечебные учреждения, например в горбольницу, в перинатальный областной центр, но там не всех взяли. Конечно, все до сих пор в шоке и стрессе, никто в себя прийти не может. Все периодически плачут и рыдают, тяжелая ситуация. 3 августа родится последний младенец, 8-го нас рассчитывают.
При этом в мае заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина и руководитель областного перинатального центра Алла Дробинская заявляли, что готовы предложить врачам роддома № 25 работу.
Журналист НГС отправляла запрос в Министерство здравоохранения НСО о точном количестве трудоустроенных сотрудников роддома, но министерство на вопросы не ответило, посоветовав обратиться в ГКБ. В больнице журналисту отказались комментировать вопрос по трудоустройству уволенных сотрудников по телефону, мы направили письменный запрос.
О реформировании роддома