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«Идут в любые учреждения, но не всех взяли». Часть врачей закрывшегося роддома № 25 не смогли найти себе работу

Заместитель главного врача сообщила НГС, что роддом закрыли 3 августа

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Раньше в роддом <nobr class="_">№ 25</nobr> привозили женщин из Калининского района и Пашино

Раньше в роддом № 25 привозили женщин из Калининского района и Пашино

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Вчера, 3 августа, в Новосибирске окончательно прекратил работу роддом № 25. Об этом НГС сообщила Ирина Матвеева, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи и одна из врачей, работающих в роддоме.

Однако, по словам одного из врачей роддома, не все сотрудники медицинского учреждения смогли найти работу. Без трудоустройства остались как молодой медицинский персонал, так и специалисты с большим опытом.

— 3 августа мы должны принять последнего ребенка, — рассказала она корреспонденту НГС накануне закрытия. — Персонал устраивается потихоньку на работу кто куда. Есть пенсионеры, которые в состоянии работать интенсивно и активно, но они остались не у дел, их никто не берет, хотя планировали поработать еще лет 5. Идут в любые лечебные учреждения, например в горбольницу, в перинатальный областной центр, но там не всех взяли. Конечно, все до сих пор в шоке и стрессе, никто в себя прийти не может. Все периодически плачут и рыдают, тяжелая ситуация. 3 августа родится последний младенец, 8-го нас рассчитывают.

При этом в мае заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина и руководитель областного перинатального центра Алла Дробинская заявляли, что готовы предложить врачам роддома № 25 работу.

Журналист НГС отправляла запрос в Министерство здравоохранения НСО о точном количестве трудоустроенных сотрудников роддома, но министерство на вопросы не ответило, посоветовав обратиться в ГКБ. В больнице журналисту отказались комментировать вопрос по трудоустройству уволенных сотрудников по телефону, мы направили письменный запрос.

О реформировании роддома № 25 НГС рассказывал в мае: с учреждения сняли часть потока рожениц Калининского района и Пашино. Женщин стали направлять в Областной перинатальный центр на левом берегу города.

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