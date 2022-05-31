Новосибирский Минздрав пообещал врачам закрывающегося роддома
№ 25 работу
В частности, как утверждают в министерстве, врачей ждут в областном перинатальном центре
Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина и руководитель областного перинатального центра Алла Дробинская заявили, что готовы предложить врачам роддома
Напомним, накануне врач роддома
— Он сказал: «Всех устроим, никто не будет уволен по сокращению». Но мы вот сейчас сидим, обзваниваем все роддома города, но неонатологи, например, нигде не нужны. Звонили главному неонатологу области, она, например, вообще не в курсе, что нас закрывают, — рассказывала корреспонденту НГС сотрудница роддома.
Она также предположила, что не возникнет проблем с устройством на новое место лишь у медсестер и акушеров, в то же время должности более узких специалистов, например, неонатологов (врачи, работающие с младенцами до 3 месяцев. — Прим. ред.) в других роддомах города оказались заняты.
В региональном Минздраве эту информацию опровергают.
— В нашем перинатальном центре есть вакансии: нужны и акушеры-гинекологи, и реаниматологи, и неонатологи, средний и младший медицинский персонал. Я знаю, что на работу сотрудников больницы
Решение о закрытии родильного дома в больнице
— С конца апреля там принимают только физиологические роды у женщин с неосложненной беременностью. Рожениц Калининского района с патологиями стали направлять в новый перинатальный центр, оснащенный самым современным оборудованием, — отметили в Минздраве.
В министерстве также ранее приводили слова главного врача Сергея Астракова:
— За месяц работы в таком режиме стало понятно, что оставлять роддом в структуре больницы нецелесообразно. За сутки у нас сейчас принимают 2–3 родов. Роддом — буквально пустой. Оказывая медпомощь по ОМС, любая больница получает деньги от страховой компании только по факту, за каждый законченный случай. При такой минимальной загрузке платить зарплату персоналу невозможно. Поэтому было принято решение закрыть родильное отделение.
НГС рассказывал о подготовке роддома
Планируется, что освободившийся корпус роддома займет хирургические отделение, а помещения хирургов получит онкоцентр — этот проект реализуют в течение 4–5 лет на площадке ГКБ