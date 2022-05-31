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Новосибирский Минздрав пообещал врачам закрывающегося роддома № 25 работу

В частности, как утверждают в министерстве, врачей ждут в областном перинатальном центре

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Роддом будет работать до 1 августа, затем его расформируют

Роддом будет работать до 1 августа, затем его расформируют

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Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Татьяна Анохина и руководитель областного перинатального центра Алла Дробинская заявили, что готовы предложить врачам роддома № 25 работу. Учреждение прекратит функционировать 1 августа.

Напомним, накануне врач роддома № 25 на условиях анонимности сообщила, что у нее и ее коллег возникли сложности с приемом на работу после того, как главврач ГКБ № 25 Сергей Астраков объявил о закрытии роддома.

— Он сказал: «Всех устроим, никто не будет уволен по сокращению». Но мы вот сейчас сидим, обзваниваем все роддома города, но неонатологи, например, нигде не нужны. Звонили главному неонатологу области, она, например, вообще не в курсе, что нас закрывают, — рассказывала корреспонденту НГС сотрудница роддома.

Она также предположила, что не возникнет проблем с устройством на новое место лишь у медсестер и акушеров, в то же время должности более узких специалистов, например, неонатологов (врачи, работающие с младенцами до 3 месяцев. — Прим. ред.) в других роддомах города оказались заняты.

В региональном Минздраве эту информацию опровергают.

— В нашем перинатальном центре есть вакансии: нужны и акушеры-гинекологи, и реаниматологи, и неонатологи, средний и младший медицинский персонал. Я знаю, что на работу сотрудников больницы № 25 ждут и в других роддомах Новосибирска. Квалифицированные специалисты нужны и горбольнице, и городскому перинатальному центру, шестому и седьмому роддомам. Работу предложат всем сотрудникам, за врачами некоторых специальностей — уже очередь работодателей, — заявила Алла Дробинская.

Решение о закрытии родильного дома в больнице № 25 принял главный врач Сергей Астраков.

— С конца апреля там принимают только физиологические роды у женщин с неосложненной беременностью. Рожениц Калининского района с патологиями стали направлять в новый перинатальный центр, оснащенный самым современным оборудованием, — отметили в Минздраве.

В министерстве также ранее приводили слова главного врача Сергея Астракова:

— За месяц работы в таком режиме стало понятно, что оставлять роддом в структуре больницы нецелесообразно. За сутки у нас сейчас принимают 2–3 родов. Роддом — буквально пустой. Оказывая медпомощь по ОМС, любая больница получает деньги от страховой компании только по факту, за каждый законченный случай. При такой минимальной загрузке платить зарплату персоналу невозможно. Поэтому было принято решение закрыть родильное отделение.

НГС рассказывал о подготовке роддома № 25 к последующему реформированию: учреждение принимало долгое время мам с осложнениями, затем оно лишилось статуса «почечного центра». После этого, как утверждала врач роддома, у учреждения сняли часть потока рожениц Калининского района и Пашино — их стали направлять в Областной перинатальный центр на левый берег. Вскоре роддом № 25 перевели в самую простую категорию роддомов, разрешив там проводить плановые роды без осложнений, исключая операции кесарева сечения.

Планируется, что освободившийся корпус роддома займет хирургические отделение, а помещения хирургов получит онкоцентр — этот проект реализуют в течение 4–5 лет на площадке ГКБ № 25. Проект является наполовину частным.

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Минздравзакрытиероддом
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