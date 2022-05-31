Новосибирский Минздрав пообещал врачам закрывающегося роддома № 25 работу

Она также предположила, что не возникнет проблем с устройством на новое место лишь у медсестер и акушеров, в то же время должности более узких специалистов, например, неонатологов (врачи, работающие с младенцами до 3 месяцев. — Прим. ред.) в других роддомах города оказались заняты.

