Роспотребнадзор ждет прироста числа бессимптомных больных ковидом среди новосибирцев
Сейчас у 93% заболевших выявляют симптомы ОРВИ
В Новосибирской области готовятся к увеличению числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзор предполагает, что будет преобладать бессимптомное течение заболевания.
— У нас на прошедшей неделе активно выявляются бессимптомные носители, их число достигло практически 3% от общего числа. Ожидается незначительное превышение заболеваемости коронавирусной инфекцией, мы видим это и по другим регионам. Обращались к коллегам, те меры, которые рекомендованы, надо доносить до населения. Это, в том числе, использование масок, рекомендательная норма, — рассказал во время оперативного совещания 18 июля глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
По его словам, на прошлой неделе в регионе выявили 334 заболевших. У 93% заразившихся проявляются симптомы ОРВИ. Сейчас Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения НСО готовят силы и средства на случай прироста числа амбулаторных больных. Также Александр Щербатов рекомендовал проводить вакцинацию и ревакцинацию от ковида.
Ранее НГС поговорил с экспертами и выяснил, какие новые штаммы омикрона могут прийти в Новосибирск и когда ждать новой волны. Рассказываем подробности.