СЕЙЧАС +22°С
Пробки 5/10
usd 61.30
eur 61.81
СрочноВ России выявлен первый случай оспы обезьян
Все новости
Все новости
Оспа обезьян

Первый случай оспы обезьян выявлен в России

Заболевший приехал из-за границы

1 937
Раньше вспышка обходила России стороной

Раньше вспышка обходила России стороной

Поделиться

В России подтвержден первый случай оспы обезьян, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Инфекция выявлена у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, — говорится в сообщении. — Сейчас пациент изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме.

По словам санитарных врачей, круг контактных лиц пациента установлен и за ними наблюдают медики.

— Оперативно выявить первого заболевшего удалось благодаря доступности тест-систем, ранее направленных в регионы ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, — объяснили в ведомстве, добавив, что держат ситуацию на строгом контроле.

Напомним, с начала мая 2022 года стали появляться сообщения из разных стран о распространении оспы обезьян. Заболевание это не новое, обычно его распространение ограничено некоторыми регионами Африки, но случаются вспышки и за пределами континента — такая, например, была в 2003 году в США. Однако врачи и ученые говорят, что у распространения вируса в этом году есть особенности: он стал передаваться от человека к человеку, чего за ним прежде не водилось.

Вакцина от оспы обезьян уже существует. Мы рассказывали, как она работает и есть ли в России.

Роспотребнадзороспа обезьянобезьянья оспа
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ5
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2