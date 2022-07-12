Первый случай оспы обезьян выявлен в России
Заболевший приехал из-за границы
В России подтвержден первый случай оспы обезьян, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
— Инфекция выявлена у молодого человека, который вернулся из поездки по странам Европы и обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью, — говорится в сообщении. — Сейчас пациент изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме.
По словам санитарных врачей, круг контактных лиц пациента установлен и за ними наблюдают медики.
— Оперативно выявить первого заболевшего удалось благодаря доступности тест-систем, ранее направленных в регионы ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, — объяснили в ведомстве, добавив, что держат ситуацию на строгом контроле.
Напомним, с начала мая 2022 года стали появляться сообщения из разных стран о распространении оспы обезьян. Заболевание это не новое, обычно его распространение ограничено некоторыми регионами Африки, но случаются вспышки и за пределами континента — такая, например, была в
Вакцина от оспы обезьян уже существует. Мы рассказывали, как она работает и есть ли в России.