«Отсутствие стерильности и изоляции». Педиатр Федор Катасонов — о том, как повысить детский иммунитет

— Как вы относитесь к детскому «Спутнику» (в России в июне начали испытывать вакцину от ковида на детях младше 12 лет)? Стоит ли прививать им ребенка?

— К вакцинации детей «Спутником» или «Пфайзером» я отношусь хорошо, сам своих прививаю. «Спутник», на мой взгляд, вообще одна из лучших в мире вакцин. Она эффективна. Другие российские вакцины от коронавируса пока не оправдали ожиданий.

