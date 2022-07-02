«Отсутствие стерильности и изоляции». Педиатр Федор Катасонов — о том, как повысить детский иммунитет
Интервью с врачом, автором «Федиатрии», о ковиде, «ветряночных вечеринках» и вакцинации
В период пандемии коронавируса для каждого родителя предметом особого беспокойства стало здоровье ребенка. Как повысить иммунитет, стоит ли прививать ребенка от ковида и какими навыками оказания первой помощи должен обладать каждый родитель? На эти и другие вопросы MSK1.RU ответил врач-педиатр Федор Катасонов.
Федор Катасонов — известный московский педиатр и популяризатор доказательной педиатрии. Автор книги «Федиатрия. Нетревожный подход к ребенку» и телеграм-канала «Федиатрия».
Вакцинация и иммунитет
— Как вы относитесь к детскому «Спутнику» (в России в июне начали испытывать вакцину от ковида на детях младше 12 лет)? Стоит ли прививать им ребенка?
— К вакцинации детей «Спутником» или «Пфайзером» я отношусь хорошо, сам своих прививаю. «Спутник», на мой взгляд, вообще одна из лучших в мире вакцин. Она эффективна. Другие российские вакцины от коронавируса пока не оправдали ожиданий.
— Некоторые родители считают, что лучший способ «научить» организм бороться с болезнью — намеренно ей заразиться (отсюда упомянутые «ветряночные вечеринки»). Что вы думаете о такой практике?
— Разумеется, все нормальные врачи против «ветряночных вечеринок». Болезнь у каждого ребенка протекает индивидуально, и намеренное заражение может обернуться фатальными последствиями. Самые частые осложнения — пневмония, энцефалит, нагноение высыпаний на коже (если грязными ногтями чесать, то вероятность такого осложнения сильно растет).
Я всех призываю к значительно более безопасной иммунизации.
Если даже после этого ребенок заболеет (вероятность мизерная, но она есть), то симптомы будут слабыми и не повлияют на качество жизни.
— Возможно ли повысить иммунитет, или сопротивляемость организма инфекциям — это врожденное?
— В большой степени иммунная защита зависит от генетики и других факторов, на которые трудно повлиять (например, «семейная» микрофлора). Но наш образ жизни тоже сильно влияет на защиту ребенка. Хорошая «тренировка» иммунной системы — отсутствие стерильности и изоляции. Ребенку надо контактировать с микромиром, чтобы учиться бороться с его угрозами.
Естественно, важна своевременная вакцинация. Так мы обучаем иммунную систему бороться с конкретными опасностями с помощью прививок. Также свою роль играют и другие факторы: минимизация стресса, нормальная психологическая обстановка в семье. Важно поддерживать активное состояние организма: физическая нагрузка, прогулки, закаливание. Необходимы сбалансированное питание и витамин D.
Дети и ковид
— Дети переносят коронавирус легче, чем взрослые?
— Ковид, как и многие другие вирусные инфекции, дети переносят легче, чем взрослые. Однако тяжелое течение всё равно встречается: дети также могут страдать от осложнений. Поэтому знание о том, как обычно бывает, вряд ли поможет родителю конкретного ребенка. Это лотерея. Но если переформулировать вопрос так: «Стоит ли бояться ковида у детей?» — то отвечу: нет, не стоит. Стоит предпринимать адекватные меры, к которым не относится заточение ребенка дома, например, но относится вакцинация.
— Насколько вероятно, что у ребенка возникнут осложнения после перенесенного ковида?
— Точно сказать невозможно. Множество детей перенесли болезнь бессимптомно, иногда даже неоднократно. В целом статистика говорит, что осложнения от ковида у детей можно отнести к группе «редкие» или «очень редкие».
Опять же для каждого конкретного ребенка не очень важно, какова эта вероятность в целом. После одной «ветряночной вечеринки» все, кто там был, могут заболеть, но один ребенок быстро поправится, а другой сляжет со смертельно опасными осложнениями. Конечно, это один ребенок на несколько тысяч, но его родителям ведь от этого не легче.
«Ветряночные вечеринки» — практика намеренного инфицирования ветрянкой. Родители специально приводят детей к больному ветрянкой, чтобы они заразились и переболели.
— Бывает ли у детей постковидный синдром?
— Бывает, как и у взрослых. Его особенность в том, что он может возникнуть после любого течения болезни, даже после самого легкого. У него нет профилактики и нет лечения. Надо убирать мешающие симптомы по мере возможности и ждать, когда организм восстановится сам.
— Стоит ли после перенесенной болезни проходить обследование у каких-либо специалистов, сдавать какие-то анализы?
— Это довольно бессмысленно. Если вас ничего не беспокоит, они ничего и не найдут. Обращаться к специалистам надо тогда, когда вам есть на что пожаловаться.
Первая помощь
— Какими навыками оказания первой помощи должен обладать каждый родитель?
— Самое главное, что должен уметь родитель, — позвать на помощь. Конечно, хорошо бы знать, что делать при разного рода травмах и ожогах, а также при попадании инородного тела в дыхательные пути, потому что в этих случаях действовать нужно быстро. А так — лучше не полагаться на свои силы, профессиональную помощь окажут врачи.
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