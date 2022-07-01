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Всё о коронавирусе и карантинеФоторепортаж

В России наконец-то отменили все ковидные запреты! Вспомните, как мы жили каких-то два года назад

Мы собрали 20 фотографий из коронавирусной летописи — пусть это останется в прошлом

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Мы всей редакцией надеемся, что такой пандемии больше не повторится

Мы всей редакцией надеемся, что такой пандемии больше не повторится

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За два с половиной года пандемия коронавируса унесла жизни почти шести с половиной миллионов человек по всему миру. Это как если бы за пару лет выкосило Санкт-Петербург с пригородами или половину Москвы. Потери России от коронавируса, по официальным данным, — 373 тысячи человек. Это сопоставимо с населением Кургана и ближайших к нему деревень. По своему размаху COVID-19 стал одной из самых смертельных инфекций за всю историю существования болезней. Наконец, спустя два с половиной года, пандемия отступила — во всяком случае, в России сняли все коронавирусные ограничения.

Наверное, только за последний год мы свыклись с мыслью о коронавирусе и даже как-то прижились — и с заразой, и с ограничениями, которые из-за нее ввели. Но, вспоминая, как всё это начиналось, хочется сказать самим себе: «Спасибо, что живой». Мы с облегчением отравляем в историю пандемию коронавируса, благодарим врачей, отдаем дань памяти тем, кто не смог справиться с COVID-19, и предлагаем вам перелистнуть эту страницу вместе с нашим оглушительным фоторепортажем.

Первые случаи коронавируса появились в России <nobr class="_">31 января</nobr> 2020 года. Тогда ковид легкой формы нашли у двух граждан КНР. Через считаные месяцы число заболевших исчислялось десятками тысяч. В больницах стало не хватать мест. Приемные покои начали переоборудовать в инфекционные госпитали больниц. Армейские палатки готовили под сортировочные пункты на случай массового наплыва больных

Первые случаи коронавируса появились в России 31 января 2020 года. Тогда ковид легкой формы нашли у двух граждан КНР. Через считаные месяцы число заболевших исчислялось десятками тысяч. В больницах стало не хватать мест. Приемные покои начали переоборудовать в инфекционные госпитали больниц. Армейские палатки готовили под сортировочные пункты на случай массового наплыва больных

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11 марта 2020 года Россия впервые начала серьезно ограничивать авиасообщение с ЕС из-за пандемии <nobr class="_">COVID-19</nobr>, разрешив летать в Германию, Испанию, Италию и Францию только «Аэрофлоту» и лишь в семь городов: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и Рим. А прилетающих домой встречали такие бригады врачей

11 марта 2020 года Россия впервые начала серьезно ограничивать авиасообщение с ЕС из-за пандемии COVID-19, разрешив летать в Германию, Испанию, Италию и Францию только «Аэрофлоту» и лишь в семь городов: Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону, Париж и Рим. А прилетающих домой встречали такие бригады врачей

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Врачи сутками напролет жили в специальных защитных костюмах, а от вечно надетых масок на их лицах оставались красные отпечатки, которые долго не проходили

Врачи сутками напролет жили в специальных защитных костюмах, а от вечно надетых масок на их лицах оставались красные отпечатки, которые долго не проходили

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Места на кладбищах стали заканчиваться, могильщики рыли ямы как на поток, а людей, погибших от коронавируса, хоронили в закрытых гробах — чтобы еще живые не заразились

Места на кладбищах стали заканчиваться, могильщики рыли ямы как на поток, а людей, погибших от коронавируса, хоронили в закрытых гробах — чтобы еще живые не заразились

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Примета начала коронавирусных времен — пустынные улицы. Людям запрещали выходить наружу, но они и сами не очень-то спешили

Примета начала коронавирусных времен — пустынные улицы. Людям запрещали выходить наружу, но они и сами не очень-то спешили

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Пенсионеры сразу попали в группу риска, им с первых дней рекомендовали самоизолироваться и ограничить общение

Пенсионеры сразу попали в группу риска, им с первых дней рекомендовали самоизолироваться и ограничить общение

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А это Пермь, самое начало локдауна. Тогда жителям запретили выходить из дома даже на прогулки, можно было сходить или в магазин, или в больницу, или на работу, но со специальным разрешением. Жители многоквартирных домов с общими балконами нашли для себя такой выход

А это Пермь, самое начало локдауна. Тогда жителям запретили выходить из дома даже на прогулки, можно было сходить или в магазин, или в больницу, или на работу, но со специальным разрешением. Жители многоквартирных домов с общими балконами нашли для себя такой выход

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Маски стали символом последних двух лет

Маски стали символом последних двух лет

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Но не все сразу разобрались, как их надо носить

Но не все сразу разобрались, как их надо носить

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Находились и те, кто в целях безопасности надевал противогаз

Находились и те, кто в целях безопасности надевал противогаз

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В храмах тоже нужно было соблюдать дистанцию

В храмах тоже нужно было соблюдать дистанцию

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И никакого целования икон

И никакого целования икон

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На стадионах — свои правила безопасности. В такой обстановке проходил матч «Урал» — «Химки» в Екатеринбурге в 2020 году

На стадионах — свои правила безопасности. В такой обстановке проходил матч «Урал» — «Химки» в Екатеринбурге в 2020 году

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А это безопасная рассадка во время Дня Победы в Самаре

А это безопасная рассадка во время Дня Победы в Самаре

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Было время, из-за пандемии даже парады Победы отменяли. Но не поздравить ветеранов было невозможно. В Новосибирске артисты приезжали к домам ветеранов, самые находчивые подбирались к старикам, живущим на верхних этажах, на подъемнике

Было время, из-за пандемии даже парады Победы отменяли. Но не поздравить ветеранов было невозможно. В Новосибирске артисты приезжали к домам ветеранов, самые находчивые подбирались к старикам, живущим на верхних этажах, на подъемнике

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Где-то ветеранам устраивали персональные концерты во дворе. С безопасного расстояния, разумеется

Где-то ветеранам устраивали персональные концерты во дворе. С безопасного расстояния, разумеется

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Детские праздники тоже обходились (почти) без родителей. Где-то взрослых просто не пускали к детям на расстояние пушечного выстрела

Детские праздники тоже обходились (почти) без родителей. Где-то взрослых просто не пускали к детям на расстояние пушечного выстрела

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Чтобы родителям было проще держать себя в руках и не подбежать к ребенку, их оставляли за школьными заборами

Чтобы родителям было проще держать себя в руках и не подбежать к ребенку, их оставляли за школьными заборами

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А это один из тюменских пляжей времен пандемии. У каждого — своя зона комфорта

А это один из тюменских пляжей времен пандемии. У каждого — своя зона комфорта

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В последнее время мы много чего потеряли, но прощание с ковидом — тот случай, когда мы ничуточку не расстроены

В последнее время мы много чего потеряли, но прощание с ковидом — тот случай, когда мы ничуточку не расстроены

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