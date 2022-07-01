В России наконец-то отменили все ковидные запреты! Вспомните, как мы жили каких-то два года назад
Мы собрали 20 фотографий из коронавирусной
За два с половиной года пандемия коронавируса унесла жизни почти шести с половиной миллионов человек по всему миру. Это как если бы за пару лет выкосило Санкт-Петербург с пригородами или половину Москвы. Потери России от коронавируса, по официальным данным, — 373 тысячи человек. Это сопоставимо с населением Кургана и ближайших к нему деревень. По своему размаху
Наверное, только за последний год мы свыклись с мыслью о коронавирусе и даже как-то прижились — и с заразой, и с ограничениями, которые из-за нее ввели. Но, вспоминая, как всё это начиналось, хочется сказать самим себе: «Спасибо, что живой». Мы с облегчением отравляем в историю пандемию коронавируса, благодарим врачей, отдаем дань памяти тем, кто не смог справиться с