В России наконец-то отменили все ковидные запреты! Вспомните, как мы жили каких-то два года назад

За два с половиной года пандемия коронавируса унесла жизни почти шести с половиной миллионов человек по всему миру. Это как если бы за пару лет выкосило Санкт-Петербург с пригородами или половину Москвы. Потери России от коронавируса, по официальным данным, — 373 тысячи человек. Это сопоставимо с населением Кургана и ближайших к нему деревень. По своему размаху COVID-19 стал одной из самых смертельных инфекций за всю историю существования болезней. Наконец, спустя два с половиной года, пандемия отступила — во всяком случае, в России сняли все коронавирусные ограничения.