В России сняли все коронавирусные ограничения
Но при ухудшении обстановки их могут вернуть
Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита.
Как сообщает пресс-служба ведомства, решение принято «в связи с устойчивым снижением в России и мире интенсивности эпидемии». По данным Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости в России снизился более чем в 64 раза с максимума в феврале и находится на минимальных значениях. К тому же, значительный подъем заболеваемости из-за «омикрона» летом маловероятен.
Почти все подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в России (93%) протекают в легкой форме, как правило, в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно.
При этом в ведомстве отмечают, что при ухудшении обстановки ограничения могут вернуть.