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В России сняли все коронавирусные ограничения

Но при ухудшении обстановки их могут вернуть

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Никаких больше масок

Никаких больше масок

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Роспотребнадзор снял все ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, включая масочный режим и запрет на ночную работу общепита.

Как сообщает пресс-служба ведомства, решение принято «в связи с устойчивым снижением в России и мире интенсивности эпидемии». По данным Роспотребнадзора, недельный показатель заболеваемости в России снизился более чем в 64 раза с максимума в феврале и находится на минимальных значениях. К тому же, значительный подъем заболеваемости из-за «омикрона» летом маловероятен.


Почти все подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в России (93%) протекают в легкой форме, как правило, в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно.

При этом в ведомстве отмечают, что при ухудшении обстановки ограничения могут вернуть.

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