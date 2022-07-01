В России сняли все коронавирусные ограничения



Почти все подтвержденные случаи заболевания коронавирусом в России (93%) протекают в легкой форме, как правило, в виде острого респираторного заболевания или бессимптомно.

При этом в ведомстве отмечают, что при ухудшении обстановки ограничения могут вернуть.

