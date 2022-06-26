«У кого-то 5-литровая кастрюля, у кого-то ковшик»: сколько секса — норма, объясняет сексолог

Понятия нормы для всех в сексе не существует. Есть индивидуальный подход и особенности каждого человека. И до сих пор актуальная и всем известная избитая фраза: «Самым страшным извращением в сексе является его отсутствие».

У каждого человека есть своя половая конституция, которую изменить невозможно. Она дана от рождения. Ее составляют много факторов — начиная от первых месячных или первой поллюции до количества волос, роста и т. д .