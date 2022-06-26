«У кого-то 5-литровая кастрюля, у кого-то ковшик»: сколько секса — норма, объясняет сексолог

Проблемы в интимной жизни в обществе обсуждать не принято, но многие сталкиваются с трудностями и без нужной информации не могут разобраться. Сколько секса — норма? Отчего зависит желание? Что делать, если потребности разные? На эти и вопросы отвечает Ольга Сень, сексолог. Про секс и сексуальность простым языком — читайте от первого лица.
Сколько секса — это норма
По моему опыту, самый частый вопрос на приеме: «А я нормальная?» или «А я нормальный?» Возникает он по самым разным причинам и от незнания базовых вещей.
Понятия нормы для всех в сексе не существует. Есть индивидуальный подход и особенности каждого человека. И до сих пор актуальная и всем известная избитая фраза: «Самым страшным извращением в сексе является его отсутствие».
У каждого человека есть своя половая конституция, которую изменить невозможно. Она дана от рождения. Ее составляют много факторов — начиная от первых месячных или первой поллюции до количества волос, роста
Я очень люблю одно сравнение, что у каждого из нас есть своя своеобразная кастрюля, которая дана от природы. Да, именно кастрюля, потому что они бывают очень разные и по объему, и по составу. У кого-то
Есть еще и дополнительное понятие — либидо. Вот это как раз наполнение кастрюли. И именно от него зависит всё — количество сексуальных контактов, которые являются нормой каждого человека в отдельности.
Либидо зависит от уровня гормонов. Например, если принимаются таблетки, женщина после родов или это подростковый период, то есть происходит какое-то изменение гормонального фона, то и желание будет разное. И даже если у человека большая кастрюля и половая конституция высокая — желания может не быть из-за того, что снижено либидо.
«Бич нашего столетия, когда женщина готова заняться сексом, а мужчина устал»
Причин может быть множество. Могут быть и психологические травмы. Например, внушили, что секс — это плохо, грязно и им часто заниматься нельзя, приставать к мужчинам вообще запретно. «Ты же не такая. Все мужики — козлы». От всех таких установок либидо снижается.
Очень зависит желание от принятия своего тела. Люди часто не готовы оценивать и принимать свою сексуальность.
Отсутствие диалога в паре приводит к проблемам в этой сфере. Когда люди имеют разные половые конституции и происходит нестыковка. Например, мужчине нужно больше, а женщине нет, и наоборот. И неумение договориться приводит к сложностям.
На количество секса влияют очень сильно эмоции и стресс. Например, произошла измена или ссора — естественно, снижается либидо, какая ни была бы половая конституция.
Могу сказать, что у мужчин уровень стресса в современном мире ничуть не меньше, чем у женщин. И это снижает количество сексуальных контактов. Это бич нашего столетия, когда женщина готова заняться сексом, а мужчина устал. И он начинает переключаться на спорт, компьютерные игры.
У мужчин есть такая часто встречающаяся патология — синдром Белова, когда сперматозоиды имеют свойство впитываться и не выходить через эякуляцию, при долгом воздержании, например. И потом уже не хочется.
Многое зависит от промежутка отношений.
Сначала конфетно-букетный период. Секс может быть чаще, больше, эмоциональнее. Как только устанавливаются отношения, уже 2–3 года совместной жизни, то, конечно, количество секса снижается и приходит в определенную норму для данной пары. Норму для этих конкретных двух человек.
Что такое трохантерный индекс и на что он влияет
Трохантерный индекс — индекс соотношения вашего роста к длине ваших ног. Мерить нужно от паховой области до пятки и разделить рост на эту длину.
Чем больше цифра — тем больше ваша половая конституция. Но это только один из показателей. Обязательно учитывается время наступления менструации и поллюций.
Как определить, что той самой нормы не хватает
Есть время привыкания и когда норма устанавливается в паре в конкретных отношениях. Например, установилась 2–3 раза в неделю, и если половым партнерам подходит это, то они достаточно комфортно существуют. Если нет, то значит не хватает. В идеале, конечно, когда у партнеров одинаковая половая конституция и одинаковое количество желаний.
Как повысить либидо
Я рекомендую упражнения по интимной гимнастике. Повышаем также и свою самооценку. Снимаем уровень «я должна» к «я хочу». Следим за гормонами.
Нужно использовать и лубриканты при интимной близости. Как только происходят болевые ощущения — сразу же понижается либидо и снижается количество сексуальных контактов. Терпеть боль во время секса ни в коем случае нельзя.
Желания не совпадают и у людей в паре разные потребности в сексе
Если не научиться разговаривать, то, если мужчине мало, он, преодолевая определенные психологические нормы, идет на сторону и получает необходимое на стороне. Другой вариант — мастурбация, уход в порновизуализацию. Кто-то начинает компенсировать через физическую нагрузку, дополнительные увлечения.
В идеале после разговора можно дойти до сексолога и попросить помощи. Таких случаев очень много в моей практике.
Что делать, если секса мало
Способов достаточно много. Это, например, мастурбация, о которой в принципе у нас не принято говорить. Только самое главное, чтобы она могла быть адаптивная, которая может повториться с партнером. Если она сделана душем, сжатыми ногами, при просмотре порнографии, то это не адаптивная вещь и вызывает нехорошее привыкание. В партнерстве, в сексуальном контакте будет сложно это восстановить.
Помогает создание вау-эффекта в паре, когда мы повышаем либидо свое и партнера с помощью феромонов, экологичных пищевых добавок, стимуляторов. Всё это имеет право на жизнь. Можно научиться дополнительным методам стимуляции. Например, научиться массажу лингама.
Если мужчине не хватает секса и он давит на партнершу, то здесь очень важно отслеживать свое психологическое состояние. Скандалами, истериками и насилием ничто не решается. Возникает вторичная обида, что с тебя требуют, и становится только хуже.
Случай из практики. На консультацию пришла пара. У девушки красивая, сексуальная грудь. И она жалуется: «Вот я ему фото и так пришлю, и так, а он никак не реагирует». А мужчина шепотом: «Лучше прислала бы попу». Для нее это было открытием. Для нее эффектна верхняя часть, а для него стимулом является попа.
Наблюдение за партнером и его возбуждением очень важно. Женщина может ходить в красивом нижнем белье, а мужчину возбуждает больше, когда она в обычных шортах. И здесь важно наблюдение.
Если совсем физиологически пара не подходит друг другу, то я, конечно, говорю, что можно расстаться и найти другого партнера. Но сначала нужно попробовать разные способы.
Единственное средство при проблемах в сексе — это спокойный разговор и обращение к специалисту. Но люди, к сожалению, боятся обращаться за помощью к сексологам.