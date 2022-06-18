СЕЙЧАС +19°С
Пробки 2/10
usd 56.71
eur 59.33
Тема дняМемориальная доска медсестре
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантине

В больнице № 11 установили мемориальную доску медсестре, которая умерла от ковида

Елена Владина работала в красной зоне в 2020 году

1 848
На момент смерти медсестре было 49 лет

На момент смерти медсестре было 49 лет

Поделиться

В Новосибирске установили мемориальную доску медсестре Елене Владиной, которая в 2020 году умерла от коронавируса.

Доску разместили в городской клинической больнице № 11, где работала медсестра. На мероприятии присутствовали сотрудники больницы и родственники Елены Владиной.

— Елена Николаевна проработала в нашей больнице 31 год. В апреле 2020 года, когда пришла беда, кто-то уволился, перешел на другую работу, а Елена Николаевна, не раздумывая, вышла работать в свое родное отделение. С больными она была чуткая, внимательная, ласковая, они ее очень любили и уважали, — сказал на открытии мемориальной доски главный врач ГКБ № 11 Алексей Величко, его слова цитирует пресс-служба Минздрава НСО.

Также мемориальные доски установят в Городской клинической больнице № 25, в больницах Искитима, Тогучина и Черепаново.

На момент смерти Елене Владиной было 49 лет. Она проходила лечение в больнице № 11. Ее сын рассказал НГС, как протекало заболевание.

По теме

медсестрамемориальная доскакоронавирус
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2