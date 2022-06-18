В больнице
№ 11 установили мемориальную доску медсестре, которая умерла от ковида
Елена Владина работала в красной зоне в 2020 году
В Новосибирске установили мемориальную доску медсестре Елене Владиной, которая в 2020 году умерла от коронавируса.
Доску разместили в городской клинической больнице
— Елена Николаевна проработала в нашей больнице 31 год. В апреле 2020 года, когда пришла беда, кто-то уволился, перешел на другую работу, а Елена Николаевна, не раздумывая, вышла работать в свое родное отделение. С больными она была чуткая, внимательная, ласковая, они ее очень любили и уважали, — сказал на открытии мемориальной доски главный врач ГКБ
Также мемориальные доски установят в Городской клинической больнице
На момент смерти Елене Владиной было 49 лет. Она проходила лечение в больнице