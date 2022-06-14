Клещи 8 тысяч раз укусили новосибирцев за сезон — какие районы области самые опасные
Заболевших энцефалитом вдвое больше, чем в 2021 году
В Роспотребнадзоре Новосибирской области назвали районы, в которых чаще всего фиксируют укусы клещей в этом году.
— Наибольшее количество укусов дают Искитимский район, город Бердск и Мошковский район. По городу Новосибирску — Центральный и Дзержинский районы. Зараженность исследованных клещей энцефалитом составляет 1,2% положительных, что соответствует прошлому году. Клещевым боррелиозом — 33%, было 28%, — рассказал на оперативном совещании 14 июня глава Роспотребнадзора НСО Александр Щербатов.
Он уточнил, что в регионе энцефалит обнаружили у 28 человек, этот показатель почти вдвое больше прошлого года. Заболевших боррелиозом втрое больше, чем в 2021 году — 45 человек.
НГС подготовил инструкцию на случай укуса клеща. Читайте, к какому врачу обращаться, если это произошло.