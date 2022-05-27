А если клещ укусил? А с ожогом куда? Инструкция: когда обращаться в травмпункт, а когда — в больницу

Что болит у врачей травмпункта? Душа. Из-за того, что люди не знают, в каких случаях туда нужно обращаться, а когда стоит пойти в поликлинику или уехать на скорой в дежурную больницу. Врач-травматолог Алексей Шульгин, заведующий травмпунктом Читы, помог нам собрать памятку, чтобы вы не запутались, если вдруг поранитесь.
1
Когда точно нужно обращаться в травмпункт?
Если есть факт травмы, причем произошла она недавно — сегодня, вчера, позавчера. Травмы — это: раны, в том числе обморожения и ожоги, укусы животных, переломы, вывихи, растяжения, ушибы. Сюда же следует приходить, если укусил клещ, причем желательно не удалять его самостоятельно, а довериться специалистам.
С травмами головы лучше сразу отправиться в дежурный стационар, так как потребуются дополнительные обследования.
— Здесь экстренная, неотложная помощь по факту. Поскользнулись — пришли. В этом и суть травмпункта, от этого слова и название образовано, — говорит доктор Алексей Шульгин.
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2
А когда идти в травмпункт точно не надо?
Если что-то заболело, но травмы не было. Например, обострился артрит, защемило спину, внезапно опухло (покраснело, заболело, стало горячим) колено. С такими симптомами следует обратиться к хирургу в поликлинике или записаться сначала к терапевту, а он уже перенаправит. То же самое, если поранились вы очень давно.
— К примеру, травма была, но год назад. Или 20 лет назад, а тут шел мимо травмпункта и думаешь: дай-ка зайду. Нужно обращаться в поликлинику, где есть врачи-травматологи, или к хирургу. Вообще, чаще всего с костями — к нам, с ранами — к хирургам.
Еще не нужно идти в травмпункт с детьми, но об этом ниже.
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3
Что делать, если поранился ребенок?
С детьми до 14 лет во взрослом травмпункте делать нечего. Конечно, врачи могут помочь неотложно, в осмотре и перевязке ребенку не откажут. Но правильнее идти с детьми в детскую больницу, потому что туда из травмпункта в любом случае перенаправят — выпишут направление или вызовут скорую.
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4
Что делать, если укусила собака или кошка?
Если это незнакомое или бродячее животное, то нужно обратиться в травмпункт, где поставят прививку от бешенства (антирабическую вакцину). Эти прививки делаются 6 раз по особому графику, который запрещено сдвигать. Далее можно проходить вакцинацию в поликлинике или больнице, за исключением нерабочих дней.
Когда кусает ваше домашнее животное, всё зависит от глубины и серьезности укуса. Если хлещет кровь и вообще всё страшно, то из травмпункта точно не прогонят.
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5
А прививку от энцефалита и столбняка ставят в травмпункте?
При укусе клеща в травмпункте его удалят и вручат пациенту, который должен будет отнести его в поликлинику на анализ.
— Лишняя иммунная нагрузка не нужна. Если клещ здоров, прививаться от энцефалита нет смысла. А вот если человек удалил клеща сам и потом пришел к нам без него, то мы поставим одноразовую профилактическую вакцину. Чтобы не было осложнений, делать такую прививку нужно в течение 24–48 часов после укуса, — объясняет доктор Шульгин.
За обычной сезонной прививкой от энцефалита, которую делают в конце зимы или начале весны, следует обращаться в поликлинику.
— В любом случае, если клещ был инфицирован энцефалитом, далее пациент должен наблюдаться у невролога в поликлинике по месту жительства. Там уже назначат лечение по необходимости.
А вот когда наступил, например, на ржавый гвоздь — прямая дорога в травмпункт. Там рану обработают и поставят противостолбнячную сыворотку. Здесь тоже есть нюансы. Если человек принесет с собой прививочный сертификат и окажется, что у него есть прививка от столбняка, дополнительно могут и не вакцинировать. Поэтому лучше взять сертификат с собой по возможности.
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6
Бонус: есть два типа людей
— Бывает так, что порез неглубокий, кровь можно остановить и оценить характер травмы. Да, некоторых приходится шить, а бывает, что поврежден только верхний эпителий. Конечно, у страха глаза велики, есть такие пациенты, которые почти с любой раной бегут к нам. Если обратятся, то, конечно, посмотрим. А бывает, наоборот, обращаются поздно. В основном это люди советской закалки, которые терпят два-три дня, неделю. Одна бабушка с вывихом обратилась через месяц. Мы ей говорим: «Вы же видели, что рука кривая, не поднимается». А она: «Да думала, само пройдет». Кстати, что вывих вправляют без обезболивания, это миф. Мы же не садисты, обязательно обезболим, — дополняет Алексей Шульгин.
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