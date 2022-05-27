А если клещ укусил? А с ожогом куда? Инструкция: когда обращаться в травмпункт, а когда — в больницу

Если есть факт травмы, причем произошла она недавно — сегодня, вчера, позавчера. Травмы — это: раны, в том числе обморожения и ожоги, укусы животных, переломы, вывихи, растяжения, ушибы. Сюда же следует приходить, если укусил клещ, причем желательно не удалять его самостоятельно, а довериться специалистам.



С травмами головы лучше сразу отправиться в дежурный стационар, так как потребуются дополнительные обследования.



— Здесь экстренная, неотложная помощь по факту. Поскользнулись — пришли. В этом и суть травмпункта, от этого слова и название образовано, — говорит доктор Алексей Шульгин.

