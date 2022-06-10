«Разреши ей — она встанет и пойдет»: новосибирские врачи сделали операцию
3-летней девочке с тяжелым переломом позвоночника
Малышка выпала из окна
В Кемерове 3-летняя девочка выпала из окна
— Я была на работе, муж с ней был. Она спала. Он готовил, открыл окно, забыл закрыть. Она выпала со второго этажа. Я с работы пришла, на пороге замешкалась — в это время она и выпала. Пока туда-сюда, слышим писк. Выглянули на улицу — она уже там, — рассказала мама девочки Валентина Шарова. — Скорую мы не вызывали, выбежали — соседка ее подняла на руки. Я ее забрала к себе на руки, и мы сразу же на своей машине поехали в больницу. После падения с высоты нас стали сразу быстро обследовать. В первый день сказали, что у нас компрессионный перелом. На следующий день дообследовали, пришел доктор и сказал, что у нас перелом позвоночника.
Врачи в Кемерове объяснили Валентине, что без операции девочке не обойтись. Но в их городе провести ее не смогут: нет нужного врача. А потому было решено перевезти пострадавшую девочку в Новосибирск. Семья подготовила всё необходимое, и затем на реанимобиле ребенка привезли в НИИТО.
В больнице родителям сообщили, что у девочки неосложненный перелом нескольких позвонков — один из них был серьезно поврежден.
— Ребенок поступил в состоянии средней степени тяжести, с очень тяжелым повреждением, нестабильным. Такие повреждения бывают очень редко у детей. Чаще всего они возникают в результате серьезного травмирующего фактора: ДТП или падения с высоты. И заканчиваются часто такие травмы осложнениями. Как правило, осложнениями неврологического характера, когда есть проблемы с движением в руках и ногах. Соответственно, есть потеря чувствительности, — пояснил врач травматолог-ортопед отделения детской вертебрологии и ортопедии клиники НИИТО Василий Суздалов.
Целостность анатомических структур позвонка и связочного аппарата были нарушены, пояснил он. В таком состоянии девочке нельзя было ни ходить, ни сидеть, ни играть. Иначе — риск смещения. И всё же неврологические осложнения обошли стороной.
Для лечения малышке требовались специальные детские конструкции маленького размера. Такие как раз были в клинике НИИТО.
— Доктор сказал, что нас подготовят и будет операция. Что будут устанавливать конструкцию для того, чтобы она смогла ходить. Сказали, что сложный перелом, но ходить она будет. Для меня это было самое главное, — рассказала о своих переживаниях мама девочки.
Операция прошла успешно. Женщина призналась, что окончательно успокоилась лишь после того, как поднялась в операционную к дочери.
— Хирургия, которая была необходима ребенку в данном случае, — стабилизация позвоночника и исправление посттравматической деформации. Без рисков для здоровья она была проведена в полном объеме. Для послеоперационного периода мы будем использовать специальные корсеты, которые она будет носить полгода, — добавил Василий Суздалов.
Для врачей клиники НИИТО работа с теми или иными травмами позвоночника не редкость, признаётся главврач Елена Губина. По ее подсчетам, в среднем за год через приемный покой проходит порядка полутора тысяч пациентов с подобными проблемами. Также клиника ведет телемедицинские консультации с врачами из других регионов, в случае если перевозить пациентов оттуда рискованно.
— На третий день после операции она уже вовсю шевелилась. Уже зарядку начала сама делать. Сейчас уже кажется, разреши ей — она встанет и пойдет. И это на седьмой день после операции. Доктор сказал, что пока реабилитацию делать не надо, массажи делать нельзя. Он сказал, что потом бассейн подключится. Мы еще будем держать с ним связь, врач будет давать нам рекомендации о том, что можно делать, — поделилась Валентина Шарова.
Но, прежде чем дочь Валентины встанет на ноги, ей нужно получить специальный корсет. Поэтому семье нужно будет подождать еще две недели, пока он не будет готов.
В Новосибирске хирурги НИИТО поставили на ноги