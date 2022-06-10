«Разреши ей — она встанет и пойдет»: новосибирские врачи сделали операцию 3-летней девочке с тяжелым переломом позвоночника

Целостность анатомических структур позвонка и связочного аппарата были нарушены, пояснил он. В таком состоянии девочке нельзя было ни ходить, ни сидеть, ни играть. Иначе — риск смещения. И всё же неврологические осложнения обошли стороной.

Для лечения малышке требовались специальные детские конструкции маленького размера. Такие как раз были в клинике НИИТО.

— Доктор сказал, что нас подготовят и будет операция. Что будут устанавливать конструкцию для того, чтобы она смогла ходить. Сказали, что сложный перелом, но ходить она будет. Для меня это было самое главное, — рассказала о своих переживаниях мама девочки.