«Мозг не знает, как ходить правильно»: врачи поставили на ноги 22-летнюю медсестру ковидария с тяжелой болезнью

В Новосибирске хирурги НИИТО поставили на ноги 22-летнюю медсестру красной зоны — девушка из Златоуста до этого перенесла уже 11 операций.
У Анастасии Хурматуллиной врожденный порок обоих бедер. С правой стороны головка тазобедренного сустава почти полностью разрушилась.
— У меня были постоянные боли в ногах, но они купировались препаратами. В том году я поняла, что мне уже ничего не помогает и нужна замена сустава. На тот момент я работала медицинской сестрой в ковид-госпитале, и с учетом колоссальной нагрузки в какой-то момент выдерживать эту боль было невозможно, — цитирует Анастасию в НИИТО.
В конце марта ее уже прооперировали. Но, как объяснил врач — травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Олег Голенков, из-за дефекта у девушки уже сформировалась особенная, неправильная походка. Теперь Анастасии придется учиться ходить заново. Но, как отмечают врачи, перспективы восстановления — хорошие.
— Ноги у меня теперь прямые, но мозг, мышцы не знают, каково это — ходить правильно. С инструктором ЛФК занимались — что-то уже получается, — добавила девушка.
Сначала Анастасия будет ходить на костылях, постепенно перейдет на трость, а затем станет пробовать передвигаться без поддержки. Через несколько месяцев она планирует вернуться на работу.
Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске поставили на ноги пациента из Киргизии, который не мог нормально ходить из-за разрушения костей таза. Мирлану Бакееву с помощью лазера испекли из титана имплант, который установили с протезом.