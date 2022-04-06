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«Мозг не знает, как ходить правильно»: врачи поставили на ноги 22-летнюю медсестру ковидария с тяжелой болезнью

Анастасия Хурматуллина теперь учится заново ходить

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До замены сустава Анастасия уже перенесла <nobr class="_">11 операций</nobr>

До замены сустава Анастасия уже перенесла 11 операций

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В Новосибирске хирурги НИИТО поставили на ноги 22-летнюю медсестру красной зоны — девушка из Златоуста до этого перенесла уже 11 операций.

У Анастасии Хурматуллиной врожденный порок обоих бедер. С правой стороны головка тазобедренного сустава почти полностью разрушилась.

— У меня были постоянные боли в ногах, но они купировались препаратами. В том году я поняла, что мне уже ничего не помогает и нужна замена сустава. На тот момент я работала медицинской сестрой в ковид-госпитале, и с учетом колоссальной нагрузки в какой-то момент выдерживать эту боль было невозможно, — цитирует Анастасию в НИИТО.

В конце марта ее уже прооперировали. Но, как объяснил врач — травматолог-ортопед отделения эндопротезирования и эндоскопической хирургии суставов Олег Голенков, из-за дефекта у девушки уже сформировалась особенная, неправильная походка. Теперь Анастасии придется учиться ходить заново. Но, как отмечают врачи, перспективы восстановления — хорошие.

Так теперь выглядит сустав

Так теперь выглядит сустав

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— Ноги у меня теперь прямые, но мозг, мышцы не знают, каково это — ходить правильно. С инструктором ЛФК занимались — что-то уже получается, — добавила девушка.

Сначала Анастасия будет ходить на костылях, постепенно перейдет на трость, а затем станет пробовать передвигаться без поддержки. Через несколько месяцев она планирует вернуться на работу.

Ранее НГС рассказывал, что в Новосибирске поставили на ноги пациента из Киргизии, который не мог нормально ходить из-за разрушения костей таза. Мирлану Бакееву с помощью лазера испекли из титана имплант, который установили с протезом.

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