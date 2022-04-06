«Мозг не знает, как ходить правильно»: врачи поставили на ноги 22-летнюю медсестру ковидария с тяжелой болезнью

В Новосибирске хирурги НИИТО поставили на ноги 22-летнюю медсестру красной зоны — девушка из Златоуста до этого перенесла уже 11 операций.

У Анастасии Хурматуллиной врожденный порок обоих бедер. С правой стороны головка тазобедренного сустава почти полностью разрушилась.

— У меня были постоянные боли в ногах, но они купировались препаратами. В том году я поняла, что мне уже ничего не помогает и нужна замена сустава. На тот момент я работала медицинской сестрой в ковид-госпитале, и с учетом колоссальной нагрузки в какой-то момент выдерживать эту боль было невозможно, — цитирует Анастасию в НИИТО.