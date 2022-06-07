Позвоночник износился: первая помощь при боли в спине (и что делать дальше)
Разбираемся, что такое остеохондроз на самом деле
Боль в спине и шее мало кому не знакома совсем, однако одна боль проходит за пару дней, а другая преследует человека месяцами или приходит регулярно. Часто проблема в том, что обычно называют остеохондрозом. Это не совсем корректное название, и в клинической практике оно не используется, однако в быту так называют дегенеративные изменения в позвоночнике, которые приводят к боли. Вот о них сегодня и поговорим в рубрике «Что у вас болит?».
Откуда берутся проблемы с позвоночником?
Врачи называют «износ» позвоночника платой за прямохождение — как только мы встали на две ноги, наши межпозвонковые диски постоянно испытывают осевые нагрузки притяжения Земли.
— Надо сразу сказать, что так называемый остеохондроз есть у всех людей — это не диагноз даже, так обычно называют неизбежные дегенеративные изменения: межпозвоночные диски и суставы у всех людей изнашиваются, — говорит доктор Юлия Мальцева. — Есть определенные условия жизни, труда, анатомические особенности, порог боли, психоэмоциональный статус. Если человек ведет здоровый образ жизни, у него хороший мышечный корсет, у него высокий порог боли, то это не относят к заболеванию. Как заболевание мы это расцениваем, когда появляются жалобы.
Юлия Мальцева — врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге, вертебролог, рефлексотерапевт.
Причина боли в спине может быть разная. Иногда боль в спине вообще вызвана другими факторами, не связанными с позвоночником, — о ней поговорим в другой раз. А вот при дегенеративных изменениях могут быть тоже варианты: смещение позвонков, грыжа диска, сочетание различных заболеваний, артроз межпозвонковых суставов, системная ревматологическая патология.
— Фактор риска — малоподвижный образ жизни. И это не считая того, есть сколиозы, искривления позвоночника, смещения позвонков, посттравматические деформации, — говорит Юлия Мальцева.
Что делать при боли в спине?
Чего только люди не делают, чтобы избавиться от боли в спине, но первым на очереди обычно идет массаж. Хотя он как раз может сделать только хуже, если пытаться размять спину своими руками или руками ближнего своего.
Самодеятельность может привести к микротравмам, усугубить состояние, усилить спазм. Помимо того, для массажа есть и противопоказания. Среди них — воспалительные процессы в острый период. Например, если воспален нерв.
— Неврологию можно определить по болям — они глубинные, пронизывающие, стреляющие. Конечно, при таких болях надо сначала идти к врачу, снимать воспаление, — объясняет Михаил Моисеенко.
Михаил Моисеенко — массажист высшей категории, стаж работы —
По словам невролога Юлии Мальцевой, первая помощь при боли в спине — это стабилизация. Можно надеть ортопедический корсет, пояс — немного разгрузить спину.
— Если нет аллергий или других противопоказаний — противовоспалительные мази, гели, пластыри. Если это не помогает — можно выпить на первом этапе обезболивающее, но потом обязательно обратиться к врачу, — объясняет она. — Дальше уже доктор будет разбираться, нужно ли делать МРТ или рентген, дополнительные исследования, физиопроцедуры, блокады, массаж, мануальную терапию.
Иногда, чтобы избавиться от боли, напротив, нужно движение — мы рассказывали о специальных упражнениях для снятия болевого синдрома. Однако делать их нужно аккуратно, а если боль от них усиливается — немедленно прекращать.
Можно ли избавиться от боли навсегда?
Хорошая новость: можно. Чуть менее приятная: одних лекарств недостаточно, придется поработать.
— Если вы были у специалиста и по итогам обследования обнаружились небольшие изменения, нет грыж, нет воспаления, то врач назначит лечение, но важнее будет профилактика, — говорит невролог. — Единственный метод профилактики — это создание мышечного корсета. Мышцы держат ваш позвоночник, снимают с него нагрузку, и боль уходит. Нужна регулярная гимнастика и три-четыре раза в неделю посещение либо бассейна, либо тренажерного зала, либо каких-то групповых занятий: йога, пилатес, стретчинг. Это позволит профилактировать боль.
По словам врача, сегодня даже при грыжах можно избавиться от боли без операции. Последняя тенденция — даже при крупных грыжах использовать кинезитерапию (лечение движением). Иногда она даже при грыжах позволяет обойтись без операции. Боль купируют и при умеренной боли дают нагрузку на определенный отдел позвоночника.
А если не лечить?
Чем дольше вы тянете с обращением к врачу, тем сложнее потом будет избавиться от боли.
СЮЖЕТ
— Я всегда пациентам говорю: если у человека спина болит три дня — я ее вылечу за три дня, а если он первый раз пришел и говорит, что спина болит уже пять лет, — всё уже сложнее, — говорит Юлия Мальцева. — Часто после длительной боли присоединяются тревожно-депрессивные состояния. Золотой стандарт лечения хронического болевого синдрома, а таковым считается боль, которая длится больше двух месяцев, — назначение антидепрессанта. Бывает, люди всё перепробовали, и ничего не помогает, а мы подключаем антидепрессант, и потихоньку боль уходит. В этом случае мы говорим о психогенной боли — ее тоже нельзя исключать.
О депрессии часто говорят как о грусти из-за чего-либо или подавленном настроении, однако она может быть вызвана не внешними факторами, а нарушениями в организме. Например, многие люди впервые столкнулись с депрессией после ковида. А если думаете, что лечить ее нет никакой необходимости и всё пройдет само, то почитайте материал о том, к чему может привести эта болезнь.