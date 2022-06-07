Позвоночник износился: первая помощь при боли в спине (и что делать дальше)

Юлия Мальцева — врач-невролог «Новой больницы» в Екатеринбурге, вертебролог, рефлексотерапевт.

Причина боли в спине может быть разная. Иногда боль в спине вообще вызвана другими факторами, не связанными с позвоночником, — о ней поговорим в другой раз. А вот при дегенеративных изменениях могут быть тоже варианты: смещение позвонков, грыжа диска, сочетание различных заболеваний, артроз межпозвонковых суставов, системная ревматологическая патология.



— Фактор риска — малоподвижный образ жизни. И это не считая того, есть сколиозы, искривления позвоночника, смещения позвонков, посттравматические деформации, — говорит Юлия Мальцева.

