Глицин для ума, мелатонин для сна: работают ли «волшебные таблетки» на самом деле?

— Если человек перед сном будет смотреть новостные передачи — любой здоровый не уснет, — говорит невролог. — Нужно за час до сна убирать любые эмоции, прогулка на свежем воздухе, напитки не возбуждающие, спокойная музыка, чтение книги.



Еще один препарат, который часто используют, чтобы уснуть — фенибут. Это тоже препарат из группы ноотропов, но его не стоит применять без назначения врача.



— Врач оценивает психоэмоциональное состояние пациента, неврологический статус, нарушение сна. Эти все составляющие помогают доктору выбрать тот препарат, который подойдет больному, — объясняет Марина Топоркова. — У каждого препарата есть показания и противопоказания. Есть препараты безопасные, если человек начнет принимать глицин — у него минимальные противопоказания. Тот же фенибут, если его принимать в больших дозах — он может вызвать и сонливость, и нарушение концентрации внимания, и влиять на вождение автомобиля. Если человек принимает другие препараты — нужно учитывать.

