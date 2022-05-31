Глицин для ума, мелатонин для сна: работают ли «волшебные таблетки» на самом деле?
Отвечают врачи
Выжать из организма чуть больше, чем обычно — быть активней, бодрее, умнее — желание распространенное. И, конечно, на каждый из этих случаев можно найти лайфхаки в интернете или советы от друзей о том, как легко и непринужденно справиться с любой проблемой с помощью таблеток. Сегодня в рубрике «Что у вас болит?» вместе с врачами разбираемся, какие из них действуют на самом деле.
Глицин для памяти
Глицин — это ноотроп, в инструкции к нему говорится, что он улучшает метаболические процессы в тканях мозга, оказывает седативное и антидепрессивное действие. Некоторые студенты и школьники считают его едва ли не волшебной таблеткой: его пьют во время сессии и перед экзаменами, чтобы улучшить память и быть более эффективным.
— Умнее человек, если он не готовился к экзаменам, от глицина не станет, и от других таблеток тоже. Но перед экзаменом есть стрессовые ситуации, беспокойство, нарушения сна. В этом мандраже человек может хуже воспроизводить какие-то вещи, — говорит невролог Марина Топоркова. — В таких случаях глицин может немного стабилизировать состояние. Глицин работает, когда есть нарушение памяти вследствие стресса, когда нарушены сон, адаптация, концентрация внимания, есть церебрастенический синдром. Тогда глицин улучшает работоспособность, уменьшает психоэмоциональное напряжение, нормализует сон, повышает социальную адаптацию. В таких случаях он хорош, если у человека нет грубого нарушения памяти.
Марина Топоркова — заведующая первым неврологическим отделением «Новой больницы» в Екатеринбурге, руководитель Городского центра лечения природно-очаговых инфекций, кандидат медицинских наук.
Врачи назначают глицин и при более сложных заболеваниях, но всегда в составе комплексной терапии — то есть вместе с другими лекарствами. При серьезных когнитивных нарушениях, вызванных, например, деменцией, используют совершенно другие препараты.
Фенибут и мелатонин для сна
Проблемы со сном — довольно распространенное явление в наши дни. В то же время без качественного отдыха человек не может полноценно функционировать, поэтому не удивительно, что люди ищут массу способов, чтобы уснуть. Один из распространенных способов — прием мелатонина.
— Мелатонин можно применять, это основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма, — говорит невролог Марина Топоркова. — Но если человек сам не соблюдает циркадные ритмы и правила гигиены сна, то мелатонином это не восстановить. Он хорошо используется для адаптации при смене часовых поясов. А если есть серьезные проблемы, использование мелатонина не поможет — должен быть более серьезный подход: надо искать причины.
Если сон не восстанавливается, а мелатонин не помогает, то не стоит переходить на снотворные — применять длительно снотворные препараты опасно. Нужно разбираться в причинах нарушения сна: это могут быть стрессовые ситуации, органические нарушения, синдром апноэ сна, нарушение гигиены сна.
— Если человек перед сном будет смотреть новостные передачи — любой здоровый не уснет, — говорит невролог. — Нужно за час до сна убирать любые эмоции, прогулка на свежем воздухе, напитки не возбуждающие, спокойная музыка, чтение книги.
Еще один препарат, который часто используют, чтобы уснуть — фенибут. Это тоже препарат из группы ноотропов, но его не стоит применять без назначения врача.
— Врач оценивает психоэмоциональное состояние пациента, неврологический статус, нарушение сна. Эти все составляющие помогают доктору выбрать тот препарат, который подойдет больному, — объясняет Марина Топоркова. — У каждого препарата есть показания и противопоказания. Есть препараты безопасные, если человек начнет принимать глицин — у него минимальные противопоказания. Тот же фенибут, если его принимать в больших дозах — он может вызвать и сонливость, и нарушение концентрации внимания, и влиять на вождение автомобиля. Если человек принимает другие препараты — нужно учитывать.
Панангин для укрепления сердца
Здоровье сердца тоже беспокоит многих и неудивительно — болезни кровеносной системы ежегодно уносят около миллиона жизней только в России. Тут чего только не выпьешь ради здоровья. Одно из распространенных лекарств, которые применяют и здоровые люди для профилактики, и сердечники на всякий случай — это панангин.
— Панангин представляет собой минеральную добавку, содержащую калий и магний, для нормализации обменных процессов в мышце сердца, — говорит кардиолог Елена Гричук. — Калий принимает участие в жизненно важных процессах: поддержании осмотического и кислотно-основного гомеостаза внутри- и межклеточной среды, генерировании сердечных импульсов, сокращении мышц и не только сердечной, но и скелетных. Магний играет важную роль в пластическом, энергетическом и электролитном обменах, поскольку входит в состав многих ферментов. Наряду с возникновением аритмии дефицит калия и магния ассоциирован с развитием целого ряда сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца.
Елена Гричук — заведующая кардиологическим отделением «Новой больницы», кандидат медицинских наук.
Однако Панангин не является основным средством для лечения заболеваний сердца, а лишь дополняет их. Основным показанием для назначения панангина является дефицит калия и магния в организме. При этом часто недостаток этих микроэлементов легко можно восполнить с помощью продуктов. Калием богаты картофель (особенно печеный), капуста, морковь, бананы, курага, изюм, чернослив, финики. Магния много в какао, отрубях, семенах кунжута, креветках, орехах, горохе, морской капусте и фасоли.
— Существует несколько противопоказаний к применению Панангина, среди которых острая и хроническая почечная недостаточность, болезнь Аддисона, атриовентрикулярная блокада 2-й и 3-й степеней, пониженное давление и обезвоживание, мышечная слабость, — предупреждает доктор. — Лишь специалист сможет правильно подобрать лекарственные средства с учетом возможных побочных действий, имеющихся заболеваний у пациента и их взаимодействия с другими назначенными препаратами.
Мельдоний для бодрости
О мельдонии широкая общественность узнала после скандала с допингом на Олимпиаде. С тех пор препарат считается едва ли не волшебным — ну уж если его целым допингом сочли. Значит, должен придавать сил и бодрости, правильно? Неправильно.
— Милдронат, он же мельдоний, используется при сердечно-сосудистых заболеваниях для питания миокарда. Также он применяется в неврологии, в частности, при нарушениях мозгового кровообращения, — говорит Елена Гричук. — Он улучшает энергоснабжение клеток сердца, тем самым значительно повышая работоспособность и выносливость сердечной мышцы, которая у перенесших инфаркт очень слаба, блокирует выделение вредных ферментов в организме, улучшает протекание различных полезных для организма процессов, например, периферическое кровообращение у людей с хронической сердечной недостаточностью.
Доктор говорит, что в России «сердечникам» этот препарат назначают часто, из-за любви пациентов к препаратам для питания сердечной мышцы. Идея сама по себе хорошая, но нет крупномасштабных клинических исследований, которые 100-процентно подтвердили бы эффективность милдроната для улучшения метаболизма в клетках миокарда. Исследования проводились на спортсменах и военных. В спорте милдронат прижился. Врачи назначали его спортсменам для поддержания сердечной мышцы при немыслимых перегрузках, но потом препарат внесли в список запрещенных для профессиональных спортсменов.
— Здоровым принимать мельдоний для профилактики, при активных занятиях спортом — не нужно. Ничего хорошего в этом нет, зачем лечить здорового человека, вмешиваться в нормальную работу сердца и сбивать ее извне? — говорит доктор. — Категорически не советую принимать препарат здоровым людям. Он сокращает синтез карнитина (именно он отвечает за сжигание жиров), организм с липолитического пути метаболизма тканей переходит на гликолитический, который для здорового человека является менее эффективным способом получения энергии. В целом энергетический обмен организма нарушается, возникает дисфункция митохондрий и это может привести к гибели клетки.
СЮЖЕТ
Эффект препарата у больных действительно есть, но он кратковременен, при длительном использовании вызывает негативные изменения в организме и вызывает эффект привыкания. Это не то состояние, когда организм, не получающий наркотики, начинает «ломать». Но перестройка с одного метаболизма тканей на другой приводит к сонливости, апатии, упадку сил.