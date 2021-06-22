«Господи, убей меня»: из-за суицидов гибнет больше россиян, чем из-за ДТП. Почему никто не может это изменить?

— В первом случае мы действительно помогаем и спасаем, а если окажется, что это второй случай... Можно сказать, что будет вполне себе воспитательный характер — в следующий раз человек подумает, прежде чем так шутить. Но самое главное, чтобы это не произошло, — говорит доктор.



Даже незавершенная попытка суицида меняет жизнь суицидента и его семьи. Мать Алины после поступка мужа лишилась работы — замучили проверками службы безопасности. Девушке пришлось бросить учебу и устроиться на работу, чтобы помогать семье. Младшие братья пережили большое потрясение, один из них замкнулся в себе, другой даже спустя почти десять лет не может спать в одиночестве.



— Огорчает отсутствие поддержки государства. Ты не понимаешь куда бежать? К кому стучаться? Как семье пережить это? Ведь никаких психиатров или психологов нам не предложили даже для поддержки маленьких детей, переживших такую ситуацию с их отцом, — рассказывает Алина. — Я уже молчу о том, что материально не помог никто. Пенсии отца добились только спустя год — врачебная комиссия всеми путями искала возможность не устанавливать факт инвалидности.



— Родителей и бабушку жалко, напугала их я конечно, — говорит Мария, которая сама пыталась свести счеты с жизнью. — Я думаю, что нормальный семейный психолог бы помог. И я бы из больницы вышла другим человеком, если бы меня там нормальный психотерапевт обрабатывал. А ко мне кроме мента никто и не пришел, даже психолог тупо поговорить.



Социологи говорят, что единого решения проблемы нет, поскольку влиять на статистику может множество факторов, оценивать ситуацию и в соответствии с ней разрабатывать план профилактики нужно на местном уровне. Сейчас же помощь приходит, как правило, слишком поздно — речь о работе психиатров с выжившими суицидентами. Как отмечают они сами и их родственники, заканчивается она за пределами психиатрической больницы: врач может назначить дальнейшее лечение, если мысли о самоубийстве спровоцировало психическое расстройство, но работа с психотерапевтом, которая необходима, ложится на плечи суицидента и его близких.



— Тогда, 15 лет назад, конечно, я не думала, что можно обратиться к психотерапевту. Сейчас бы пошла — я понимаю, что нужно проработать многое, в том числе и эту ситуацию. Я даже была один раз и очень воодушевилась, но на постоянные сеансы у меня попросту нет денег, это слишком дорого обходится, — говорит Мария.



С недавних пор благотворительный фонд «Просто люди» запустил специальный телефон психологической поддержки 8 (495) 025–1535 — он специализируется на помощи людям с установленными психическими расстройствами. В соцсетях есть группы взаимопомощи, но они, как правило, закрытые — суицид слишком личная и стигматизированная тема, о которой людям редко хочется распространяться. При психиатрических больницах работают телефоны доверия, куда можно обратиться в кризисной ситуации. Если вам кажется, что вам или близкому нужна помощь, вы можете позвонить по телефону 8 (495) 637–70–70 — это горячая линия отделения психолого-психиатрической помощи центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

