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Депрессия после ковида: что нужно знать о ней и как понять, что пора к врачу

Депрессия после ковида: что нужно знать о ней и как понять, что пора к врачу

Лечение займет не меньше полугода

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При депрессии человек часто чувствует себя одиноко, но это не единственный симптом

При депрессии человек часто чувствует себя одиноко, но это не единственный симптом

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Как оказалось, ковид опасен не только тяжелым течением заболевания, но и многочисленными осложнениями, которые возникают после болезни. Последствия перенесенного COVID-19 могут быть самыми разными — люди жалуются и на странные запахи, и на выпадение волос, а врачи говорят о необходимости дополнительного обследования после болезни, чтобы не допустить тромбоэмболии и ряда других осложнений. Отдельной группой стоят проблемы с нервной системой — мы уже писали о когнитивных нарушениях и бессоннице. Теперь в нашей еженедельной рубрике «Что у вас болит?» обсуждаем с врачами такую проблему, как депрессия, — как показала практика, после коронавирусной инфекции она не такая уж и редкость.

1

Депрессия — что это?

В первую очередь нужно понять, что такое депрессия — хоть постковидная, хоть нет. После того, как само это слово перестало фигурировать только в речи психиатров и попало на уста широкой общественности, его значение сильно изменилось. Термин «депрессия» стали применять к любому подавленному состоянию, однако это не совсем так.

— Депрессия — это эмоциональное нарушение, которое проявляется снижением фона настроения, может длиться три недели, месяц и больше. Человека ничего не радует, он ничего не чувствует, ничто ему не доставляет удовольствие, — объясняет психиатр Светлана Полубоярских. — При этом бытовыми методами состояние не исправляется.

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2

Почему депрессия возникает после ковида?

Версии разные. Одни врачи списывают осложнение на изначальную предрасположенность пациента, другие — на общее поражение нервной системы, высказываются версии о влиянии бессонницы (еще одно осложнение после коронавирусной инфекции, мы писали о нем ранее). Невролог Анастасия Клименко говорит, что плохой сон усиливает разочарование, связанное с изоляцией, может мешать контакту с другими людьми из-за ненормального режима сна и бодрствования, а от этого усугубляется чувство отчужденности и покинутости. Нарушение сна может быть предрасполагающим фактором для усугубления депрессии или даже провоцировать депрессивный эпизод.

— К депрессии на фоне инфекции склонны люди, уже имеющие какую-либо предрасположенность к расстройству или характерологические особенности. Бессонница только способствует ухудшению, но не является первопричиной депрессии, — говорит невролог.

— Нервная система, если не отдыхает, становится уязвимой ко всевозможным нарушениям: тревогам, паникам. Известно, что коронавирус тропен к нервной системе, то есть он влияет на нее, — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Мы же говорим про нарушение вкуса, обоняния — это всё нервная система.

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3

В чем отличие «ковидной» депрессии?

Светлана Полубоярских говорит, что в собственной практике отмечает некоторые особенности расстройств, которые приходят следом за коронавирусом, — как правило, люди сталкиваются с тревогами, паниками. В конце концов эти симптомы и могут привести к депрессии, если их долго не лечить. Доктор уточняет, что чаще всего ставит диагноз «тревожно-депрессивное расстройство», — то есть у пациентов есть и проявления тревоги, и проявления депрессии.

Но точных данных о том, почему это возникает и есть ли отличия у «коронавирусной» депрессии, пока нет — слишком молодая инфекция, мало статистики.

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4

Как часто возникает депрессия после ковида?

Точных данных пока нет. Психиатр Артем Гилев говорит, что у врачей были попытки подвести статистику, как часто возникают расстройства психики после ковида, сейчас речь идет о нескольких процентах. Но более точные данные, вероятно, появятся со временем.

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5

Как понять, что у меня депрессия?

Никак — самостоятельно вы вряд ли сможете объективно оценить свое состояние, диагноз должен поставить врач. Доктор может оценить состояние пациента во время углубленной диспансеризации, которую ввели для перенесших коронавирусную инфекцию, но и самому человеку стоит отслеживать свое состояние, вовремя обращаться к врачу.

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6

Когда пора к врачу?

Обращаться к врачам имеет смысл, если замечаете симптомы депрессии в течение пары недель. Как правило, это не только снижение настроения, но и более значительные перемены в жизни.

— Если снижается работоспособность и изменяется обычный ритм жизни человека, то следует обратиться к специалисту, — говорит психиатр Артем Гилев. — Самый главный звоночек: если вдруг настроение снижается до такой степени, что возникают суицидальные мысли или тревога нарастает до такой степени, что нарушается сон.

Самостоятельно ставить диагноз «депрессия» нельзя, но эти симптомы могут дать повод задуматься о том, что пора обратиться за помощью

Самостоятельно ставить диагноз «депрессия» нельзя, но эти симптомы могут дать повод задуматься о том, что пора обратиться за помощью

Если задумались, что пора к доктору, но не уверены, что это необходимо, психотерапевты советуют обратиться к специальным тестам. Например, можно использовать шкалу Гамильтона для определения депрессии или шкалу Бека — специальные опросники, которые позволяют оценить состояние пациента. Только ни в коем случае не нужно заниматься на основании пройденных тестов самодиагностикой, тем более самолечением — опросник может лишь убедить обратиться к доктору.

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7

Как лечат «коронавирусную» депрессию?

Так же, как и любую другую. Артем Гилев объясняет, что специфических рекомендаций по лечению таких осложнений пока нет, поэтому каждый врач лечит согласно тем жалобам, которые есть у человека.

— Депрессия лечится не каким-то конкретным одним препаратом. Выбираются те препараты, которые более подходят под симптоматику, — у разных пациентов она может различаться, — говорит психиатр Светлана Полубоярских.

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8

Как долго лечат депрессию?

Точный прогноз дать невозможно. Многое зависит от того, как быстро получится подобрать подходящий препарат, — то, что одному человеку помогает, у другого может давать ухудшение. И даже после того как препараты от депрессии будут подобраны и начнут действовать, бросать их нельзя. Врачи говорят, что терапию нужно продолжать полгода с момента достижения улучшений.

— Время подбора антидепрессанта и его дозировки за лечение не учитывается — отсчет начинается после того, как мы достигли состояния улучшения, купирования депрессивного эпизода, — говорит Светлана Полубоярских.

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COVID-19бессонницадепрессияпсихиатриякоронавируспостковидный синдром
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