Депрессия после ковида: что нужно знать о ней и как понять, что пора к врачу

Версии разные. Одни врачи списывают осложнение на изначальную предрасположенность пациента, другие — на общее поражение нервной системы, высказываются версии о влиянии бессонницы (еще одно осложнение после коронавирусной инфекции, мы писали о нем ранее). Невролог Анастасия Клименко говорит, что плохой сон усиливает разочарование, связанное с изоляцией, может мешать контакту с другими людьми из-за ненормального режима сна и бодрствования, а от этого усугубляется чувство отчужденности и покинутости. Нарушение сна может быть предрасполагающим фактором для усугубления депрессии или даже провоцировать депрессивный эпизод.



— К депрессии на фоне инфекции склонны люди, уже имеющие какую-либо предрасположенность к расстройству или характерологические особенности. Бессонница только способствует ухудшению, но не является первопричиной депрессии, — говорит невролог.

— Нервная система, если не отдыхает, становится уязвимой ко всевозможным нарушениям: тревогам, паникам. Известно, что коронавирус тропен к нервной системе, то есть он влияет на нее, — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Мы же говорим про нарушение вкуса, обоняния — это всё нервная система.

