Депрессия после ковида: что нужно знать о ней и как понять, что пора к врачу

1
Депрессия — что это?
В первую очередь нужно понять, что такое депрессия — хоть постковидная, хоть нет. После того, как само это слово перестало фигурировать только в речи психиатров и попало на уста широкой общественности, его значение сильно изменилось. Термин «депрессия» стали применять к любому подавленному состоянию, однако это не совсем так.
— Депрессия — это эмоциональное нарушение, которое проявляется снижением фона настроения, может длиться три недели, месяц и больше. Человека ничего не радует, он ничего не чувствует, ничто ему не доставляет удовольствие, — объясняет психиатр Светлана Полубоярских. — При этом бытовыми методами состояние не исправляется.
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2
Почему депрессия возникает после ковида?
Версии разные. Одни врачи списывают осложнение на изначальную предрасположенность пациента, другие — на общее поражение нервной системы, высказываются версии о влиянии бессонницы (еще одно осложнение после коронавирусной инфекции, мы писали о нем ранее). Невролог Анастасия Клименко говорит, что плохой сон усиливает разочарование, связанное с изоляцией, может мешать контакту с другими людьми из-за ненормального режима сна и бодрствования, а от этого усугубляется чувство отчужденности и покинутости. Нарушение сна может быть предрасполагающим фактором для усугубления депрессии или даже провоцировать депрессивный эпизод.
— К депрессии на фоне инфекции склонны люди, уже имеющие какую-либо предрасположенность к расстройству или характерологические особенности. Бессонница только способствует ухудшению, но не является первопричиной депрессии, — говорит невролог.
— Нервная система, если не отдыхает, становится уязвимой ко всевозможным нарушениям: тревогам, паникам. Известно, что коронавирус тропен к нервной системе, то есть он влияет на нее, — говорит психиатр Светлана Полубоярских. — Мы же говорим про нарушение вкуса, обоняния — это всё нервная система.
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3
В чем отличие «ковидной» депрессии?
Светлана Полубоярских говорит, что в собственной практике отмечает некоторые особенности расстройств, которые приходят следом за коронавирусом, — как правило, люди сталкиваются с тревогами, паниками. В конце концов эти симптомы и могут привести к депрессии, если их долго не лечить. Доктор уточняет, что чаще всего ставит диагноз «тревожно-депрессивное расстройство», — то есть у пациентов есть и проявления тревоги, и проявления депрессии.
Но точных данных о том, почему это возникает и есть ли отличия у «коронавирусной» депрессии, пока нет — слишком молодая инфекция, мало статистики.
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4
Как часто возникает депрессия после ковида?
Точных данных пока нет. Психиатр Артем Гилев говорит, что у врачей были попытки подвести статистику, как часто возникают расстройства психики после ковида, сейчас речь идет о нескольких процентах. Но более точные данные, вероятно, появятся со временем.
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5
Как понять, что у меня депрессия?
Никак — самостоятельно вы вряд ли сможете объективно оценить свое состояние, диагноз должен поставить врач. Доктор может оценить состояние пациента во время углубленной диспансеризации, которую ввели для перенесших коронавирусную инфекцию, но и самому человеку стоит отслеживать свое состояние, вовремя обращаться к врачу.
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6
Когда пора к врачу?
Обращаться к врачам имеет смысл, если замечаете симптомы депрессии в течение пары недель. Как правило, это не только снижение настроения, но и более значительные перемены в жизни.
— Если снижается работоспособность и изменяется обычный ритм жизни человека, то следует обратиться к специалисту, — говорит психиатр Артем Гилев. — Самый главный звоночек: если вдруг настроение снижается до такой степени, что возникают суицидальные мысли или тревога нарастает до такой степени, что нарушается сон.
Если задумались, что пора к доктору, но не уверены, что это необходимо, психотерапевты советуют обратиться к специальным тестам. Например, можно использовать шкалу Гамильтона для определения депрессии или шкалу Бека — специальные опросники, которые позволяют оценить состояние пациента. Только ни в коем случае не нужно заниматься на основании пройденных тестов самодиагностикой, тем более самолечением — опросник может лишь убедить обратиться к доктору.
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7
Как лечат «коронавирусную» депрессию?
Так же, как и любую другую. Артем Гилев объясняет, что специфических рекомендаций по лечению таких осложнений пока нет, поэтому каждый врач лечит согласно тем жалобам, которые есть у человека.
— Депрессия лечится не каким-то конкретным одним препаратом. Выбираются те препараты, которые более подходят под симптоматику, — у разных пациентов она может различаться, — говорит психиатр Светлана Полубоярских.
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8
Как долго лечат депрессию?
Точный прогноз дать невозможно. Многое зависит от того, как быстро получится подобрать подходящий препарат, — то, что одному человеку помогает, у другого может давать ухудшение. И даже после того как препараты от депрессии будут подобраны и начнут действовать, бросать их нельзя. Врачи говорят, что терапию нужно продолжать полгода с момента достижения улучшений.
— Время подбора антидепрессанта и его дозировки за лечение не учитывается — отсчет начинается после того, как мы достигли состояния улучшения, купирования депрессивного эпизода, — говорит Светлана Полубоярских.
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9
Что еще нужно знать о последствиях коронавирусной инфекции?
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