Плата за прямохождение: как изнашивается ваш позвоночник и кому грозит межпозвонковая грыжа

1
Что такое грыжа межпозвонкового диска?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как этот самый диск устроен. Он состоит из двух частей: наружная часть — это фиброзное кольцо, и внутренняя часть — пульпозное ядро.
— Ядро немного полужидкое, это мягкая часть хряща, а наружная часть более плотная. При изнашивании диска происходит разрыв наружной части фиброзного кольца и выдавливание мягкой внутренней части в полость позвоночного канала. Это и есть грыжа межпозвонкового диска, — объясняет вертебролог Даниил Феоктистов.
Даниил Феоктистов — врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, врач-вертебролог клиники «УГМК-Здоровье».
Его коллега Андрей Морозов называет это заболевание платой за прямохождение.
— Как только мы встали на ноги, наши межпозвонковые диски постоянно испытывают осевые нагрузки притяжения земли, — говорит Морозов. — Межпозвонковый диск благодаря своему устройству выполняет роль своеобразной амортизационной подушки, обеспечивающей позвоночнику пружинистость, смягчающей и гасящей ударные нагрузки при ходьбе, беге, прыжках и других движениях.
Андрей Морозов — врач-невролог, заведующий вторым неврологическим отделением «Новой больницы».
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2
Какие симптомы говорят о грыже?
Грыжа диска выдавливается в область позвоночного канала, где проходят корешки спинного мозга и сам спинной мозг (кроме нижнепоясничных уровней, где есть только корешки). Соответственно, симптомы можно разделить на симптомы сдавления корешка и симптомы сдавления спинного мозга. Доктор Данил Феоктистов говорит, что вторая категория случается довольно редко. И это хорошо, потому что протекает она тяжело, возникают парезы. Если такая грыжа возникла в шейном отделе позвоночника — слабеют и немеют руки и ноги, если в грудном отделе — слабеют и немеют только ноги, если в верхнепоясничной области сдавлена часть спинного мозга на уровне его окончания — возникают вялые параличи в стопах.
— В первой стадии дегенерации диска (микроразрывы фиброзного кольца, уменьшение высоты диска и амортизирующих функций) пациент испытывает боль, соответствующую проекции изменений, — говорит доктор Морозов. — При нарушениях в поясничном отделе — боль в пояснице, которая может отдавать в ногу. Врачебный термин — люмбалгия или люмбоишиалгия. При шейном — боль в шее, может отдавать в руку — цервикалгия или цервикобрахиалгия. Боль при этом носит механический характер, усиливается при определенных движениях, а в покое стихает. Во второй и третьей стадиях — протрузии, экструзии — часть смещенного диска касается нерва и вызывает усиление боли, онемение, слабость мышц конечности. В острой стадии это сопровождается изменением осанки, резким ограничением движений в позвоночнике. Пациент испытывает резкие прострелы по типу удара тока при кашле и натуживании, иногда нарушаются тазовые функции.
Даниил Феоктистов добавляет, что в грудном отделе позвоночника грыжа возникает нечасто, это обусловлено тем, что этот отдел малоподвижен и диски изнашиваются реже, но если это происходит — боль будет по типу межреберной невралгии.
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3
Когда пора к врачу?
Зависит от того, насколько эта боль для вас необычна. Андрей Морозов говорит, что если это первое обострение и боль приводит к панике, то надо сразу обратиться к специалисту. Если это привычное для пациента обострение и он имеет позитивный опыт лечения у вертеброневролога, то можно начать лечение в домашних условиях в соответствии с предыдущими рекомендациями. Но если в течении 10 дней улучшения нет или появились новые симптомы, то надо сразу обратиться к специалисту.
Экспертом в данном вопросе будет вертеброневролог — именно к нему и нужно записаться. Доктор проверит, нет ли иных серьезных заболеваний, например травм или опухолей.
— Золотым стандартом на сегодняшний день является метод МРТ, — говорит Даниил Феоктистов. — Есть пациенты, которым МРТ противопоказано, у которых имеются металлические импланты, в том числе кардиостимуляторы, сосудистые клипсы. Таким пациентам выполняем КТ.
При необходимости врач также может назначить консультацию нейрохирурга.
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4
Можно ли вылечить грыжу?
Диск, к сожалению, не восстанавливается. Консервативное (то есть нехирургическое) лечение направлено на снятие болевого синдрома, снятие воспаления, которое обусловлено сдавлением грыжей диска, восстановление кровообращения в ущемленном корешке.
— Врач может рекомендовать ношение пояса при физических нагрузках, ортопедические стельки, лечебную физкультуру, хондропротекторные препараты (лекарства, повышающие упругость и эластичность хрящевой ткани), витамины группы B, витамин D. Если есть избыточный вес, доктор порекомендует его снизить, — говорит Феоктистов.
Его коллега Андрей Морозов подчеркивает, что лечение подбирается индивидуально. Врачи составляют для пациента подходящий план разгрузки позвоночника на специальном тракционном столе, подбираются комбинации лекарственных препаратов (нестероидные противовоспалительные препараты, центральные миорелаксанты, антиконвульсанты) в сочетании с лечебными медикаментозными блокадами и рефлексотерапией для снятия воспаления, отека и боли.
— Главное — правильно помочь организму восстановиться — грыжа постепенно зарастает, становится клинически неактуальной — и не навредить: выпадение грыжи может привести к срочной операции и возможной инвалидности, поэтому обращайтесь к опытным специалистам, — говорит он. — Не надо спешить оперировать грыжи, так как любая операция может привести к осложнениям. Необходимо исчерпать все резервы консервативного лечения.
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5
Кто в зоне риска?
Межпозвоночный диск может изнашиваться с возрастом. Травмы, перегрузки, избыточная масса тела, сидячий образ жизни, некоторые профессии (водители, крановщики, лица, работающие с вибрациями) этому способствуют. Риск получить такую грыжу увеличивают системные заболевания хрящевой ткани, остеохондропатия, ожирение и плоскостопие способствуют появлению грыжи диска, но не вызывают ее в 100% случаев.
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6
Чего нельзя делать?
При протрузии жестких противопоказаний нет, разве что идею приседать со штангой врачи не одобряют. Доктор Феоктистов также не советует различные мази — они могут давать временное облегчение, но на причину боли не влияют.
— Принцип действия мазей на основе раздражающих компонентов, таких как пчелиный или змеиный яд, перец, реализован за счет отвлекающего эффекта: болела нога, помазал, боль изменилась, перешла в жжение, — говорит он. — Есть мази с противовоспалительным действием, они имеют место, но грыжа диска находится глубоко, и мази до нее не добраться.
Если же уже формируется грыжа, то придется исключить работу в наклон, поднятие тяжестей, бани, сауны и другие прогревающие процедуры, потому что тепло способствует расширению капилляров и формированию отека ткани, что может привести к развитию воспаления. И не заниматься экстремальными видами спорта, сопряженными с травмами.
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7
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