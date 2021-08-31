Плата за прямохождение: как изнашивается ваш позвоночник и кому грозит межпозвонковая грыжа

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, как этот самый диск устроен. Он состоит из двух частей: наружная часть — это фиброзное кольцо, и внутренняя часть — пульпозное ядро.



— Ядро немного полужидкое, это мягкая часть хряща, а наружная часть более плотная. При изнашивании диска происходит разрыв наружной части фиброзного кольца и выдавливание мягкой внутренней части в полость позвоночного канала. Это и есть грыжа межпозвонкового диска, — объясняет вертебролог Даниил Феоктистов.



Даниил Феоктистов — врач-нейрохирург высшей квалификационной категории, врач-вертебролог клиники «УГМК-Здоровье».



Его коллега Андрей Морозов называет это заболевание платой за прямохождение.



— Как только мы встали на ноги, наши межпозвонковые диски постоянно испытывают осевые нагрузки притяжения земли, — говорит Морозов. — Межпозвонковый диск благодаря своему устройству выполняет роль своеобразной амортизационной подушки, обеспечивающей позвоночнику пружинистость, смягчающей и гасящей ударные нагрузки при ходьбе, беге, прыжках и других движениях.



Андрей Морозов — врач-невролог, заведующий вторым неврологическим отделением «Новой больницы».

