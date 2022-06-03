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Полстраны свободно! Смотрите, какие регионы уже отменили масочный режим

Пандемия идет на спад, и власти многих регионов больше не видят смысла в ношении масок

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Многие регионы отказались от масок в аккурат к началу лета

Многие регионы отказались от масок в аккурат к началу лета

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Заболеваемость коронавирусом в России неизменно падает уже четвертый месяц подряд. Из-за этого уже несколько десятков регионов за последнее время официально отказались от масочного режима. Где-то послабление обозначено как временное, где-то введено с некоторыми оговорками — по местам ношения или по характеру мероприятий. Сразу несколько регионов отменили масочный режим к началу лета — 31 мая и 1 июня.

Мы составили интерактивную карту регионов, свободных от масочного режима. Карта обновляется по мере изменения норм в субъектах РФ.

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