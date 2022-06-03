Полстраны свободно! Смотрите, какие регионы уже отменили масочный режим
Пандемия идет на спад, и власти многих регионов больше не видят смысла в ношении масок
Заболеваемость коронавирусом в России неизменно падает уже четвертый месяц подряд. Из-за этого уже несколько десятков регионов за последнее время официально отказались от масочного режима. Где-то послабление обозначено как временное, где-то введено с некоторыми оговорками — по местам ношения или по характеру мероприятий. Сразу несколько регионов отменили масочный режим к началу лета — 31 мая и 1 июня.
Мы составили интерактивную карту регионов, свободных от масочного режима. Карта обновляется по мере изменения норм в субъектах РФ.
Что еще почитать о коронавирусе:
- ВОЗ рассказала, сколько человек умерло от коронавируса с начала пандемии;
- в России прекращают выпускать одну из вакцин от ковида;
- от ковида и гриппа будут прививать одной вакциной. Что о ней известно?