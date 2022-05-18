В России прекращают выпускать одну из вакцин от ковида
Минздрав перестал ее закупать
Вакцину от коронавируса «КовиВак», разработку российского Центра им. Чумакова, больше не будут выпускать. Об этом рассказал изданию РБК первый заместитель гендиректора компании-производителя «Нанолек» Максим Стецюк. По его словам, «Нанолек» самостоятельно произвел около 500 тысяч доз «КовиВака», однако они остаются на складе компании.
— От Минздрава с декабря 2021 года не было заявок на поставку вакцины, компания не отгрузила ни одной дозы «КовиВака», — сказал Стецюк.
По его оценке, совокупно с Центром им. Чумакова было произведено около 2 миллионов доз вакцины, они находятся в доступе.
Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил РБК, что препараты для вакцинации закупаются исходя из потребности и текущие остатки препаратов в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность регионов.
«КовиВак» в феврале 2021 года стал третьей зарегистрированной в России вакциной от ковида. Она была создана по классической технологии и содержала инактивированный вирус SARS-CoV-2. Проще говоря, убитый. Прививку делали людям от 18 до 60 лет. Среди противопоказаний были такие, как серьезная реакция или осложнение после любой из прежних прививок от других болезней, отягощенный аллергологический анамнез (например, анафилактический шок или отек Квинке в прошлом), беременность и период грудного вскармливания, острые лихорадочные состояния, инфекционные и неинфекционные заболевания, обострения хронических заболеваний.
В России остаются другие вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н». Также в начале 2022 года началась вакцинация подростков специальной вакциной «Спутник М».