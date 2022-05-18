В России прекращают выпускать одну из вакцин от ковида

Вакцину от коронавируса «КовиВак», разработку российского Центра им. Чумакова, больше не будут выпускать. Об этом рассказал изданию РБК первый заместитель гендиректора компании-производителя «Нанолек» Максим Стецюк. По его словам, «Нанолек» самостоятельно произвел около 500 тысяч доз «КовиВака», однако они остаются на складе компании.

