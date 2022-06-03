У сибиряков стали фиксировать инфаркты в 27–28 лет: при чем здесь стресс и как понять, что вы в группе риска

С учетом ситуации, в условиях пандемии и текущих событий, по нашим наблюдениям и по информации от коллег, если раньше средний возраст развития инфаркта миокарда составлял 48–50 лет и старше, то сегодня это совсем другие цифры. Группа риска сместилась на возраст 30–40 лет. Зафиксированы случаи инфаркта миокарда у людей в возрасте 27–28 лет. В нашей практике были такие пациенты.



Раньше считалось, что женщины фертильного возраста инфарктом болеют крайне редко, потому что у организма имеется гормональная защита. К сожалению, более быстрое угасание репродуктивной функции, снижение гормонального фона при хроническом стрессе чаще приводит к развитию сердечно-сосудистой патологии, в том числе инфаркта миокарда, у женщин в возрасте 40+ и старше.

