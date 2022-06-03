У сибиряков стали фиксировать инфаркты в 27–28 лет: при чем здесь стресс и как понять, что вы в группе риска

За новостями о коронавирусе стало забываться, что от других болезней умирает намного больше пациентов. Например, от инфаркта. Стресс, который сейчас сопровождает каждого, легко может довести до беды. Таисия Кузнецова, врач-кардиолог, заведующая отделом медицинской реабилитации НМИЦ
Инфаркт помолодел у женщин
Исследования Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева показали в 2016 году, что повышенный риск развития инфаркта миокарда в России у 19,4% населения. Риск получить инфаркт в возрасте от 40 до 60 составляет 30,5%.
По другим данным российского научного кардиологического центра, Россия среди других стран стоит на первом месте по смертности от инфаркта миокарда. На это заболевание приходится около 673 тысяч случаев в год. Следом за нами шли Казахстан, Украина, Белоруссия.
С учетом ситуации, в условиях пандемии и текущих событий, по нашим наблюдениям и по информации от коллег, если раньше средний возраст развития инфаркта миокарда составлял 48–50 лет и старше, то сегодня это совсем другие цифры. Группа риска сместилась на возраст 30–40 лет. Зафиксированы случаи инфаркта миокарда у людей в возрасте 27–28 лет. В нашей практике были такие пациенты.
Раньше считалось, что женщины фертильного возраста инфарктом болеют крайне редко, потому что у организма имеется гормональная защита. К сожалению, более быстрое угасание репродуктивной функции, снижение гормонального фона при хроническом стрессе чаще приводит к развитию сердечно-сосудистой патологии, в том числе инфаркта миокарда, у женщин в возрасте 40+ и старше.
«Стресс мобилизует организм, активирует все его структуры»
Стресс с точки зрения медицины и физиологии — это состояние психологического и физиологического напряжения человека в ответ на какие-то внешние факторы. Стресс могут вызвать сильные и умеренные раздражители, разные ситуации, от глобальных (природные катаклизмы, социальные потрясения) до индивидуальных (от внезапно возникших проблем на работе до постоянных неурядиц в семье).
Стресс бывает острым и хроническим. Более того, стресс — это не всегда плохо.
Кратковременное напряжение тренирует организм и психику человека, активизирует личность к решительным действиям и серьезным нагрузкам.
Например, у человека возник стресс при решении проблемы на работе. Собравшись, он перевел возникшую проблему в задачу, задачу решил и получил положительный опыт. Стресс явился для него инструментом позитивных изменений.
Хронический стресс — это другое дело. Влияние хронического стресса на организм и психику крайне разрушительно. При длительном воздействии стрессовых факторов все системы организма вначале оказывают сопротивление, пытаясь адаптировать свою работу в экстремальных условиях. Постепенно это сопротивление ослабевает, приводит к истощению организма, который справиться с происходящим уже не может. Затем включаются патологические механизмы. Они приводят к развитию различных заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых.
«В ответ на стресс мы должны как-то действовать»
В настоящее время доказано, что влияние хронического стресса на организм усугубляет гиподинамия. Наш мозг исторически запрограммирован ответить на стрессовое состояние организма определенными поведенческими реакциями: убежать, спрятаться или вступить в бой. Что происходит с современным человеком. Он сидит за компьютером, получает стресс, например, его обидел работодатель. Внешне негативные эмоции подавляются, накапливаясь внутри, включается работа подкорковых зон головного мозга.
Эти зоны регулируют выработку гормонов стресса, которые просто заполняют наш организм, проникают в ткани, и тело запоминает такую реакцию, а одна из самых частых реакций — спазм сосудов, мускулатуры. Сначала страдает функция органов, развивается «психосоматика». А затем развивается и более серьезная патология.
Факторы риска, такие как употребление алкоголя, курение, лишний вес, артериальная гипертония усугубляют развитие сердечно-сосудистых заболеваний.
«Хоккеист победил команду соперников, а на следующий день получил инфаркт миокарда»
Инфаркт миокарда — серьезное, угрожающее жизни заболевание, обусловленное гибелью части сердечной мышцы из-за прекращения кровотока по крупной коронарной артерии сердца. Инфаркт миокарда является одной из форм ишемической болезни сердца.
Непосредственная причина развития инфаркта миокарда — значительное уменьшение просвета коронарных артерий сердца с замедлением в них кровотока, вплоть до полного прекращения. Это приводит к ишемии сердечной мышцы, а затем при отсутствии медицинской помощи возникает ее повреждение, то есть некроз (омертвление) участка мышечной ткани.
Причинами нарушения кровотока по коронарным артериям являются их спазм, острый тромбоз (образование сгустка крови внутри артерии) и повреждение внутренней стенки артерии атеросклеротическими бляшками. Часто эти процессы возникают одновременно. Наличие факторов риска и стрессовые ситуации усугубляют течение процесса.
У молодых людей часто на фоне острого стресса происходит сильнейший спазм коронарных артерий, который может привести к инфаркту миокарда. В моей практике был молодой пациент — хоккеист. Во время важного хоккейного матча тренер не убирал его почти два периода подряд с поля, потому что нужно было команде выиграть. Они выиграли, а у него через сутки развился обширный инфаркт миокарда. Бывают экстренные случаи, когда происходит тяжелая психологическая травма — потеря близкого, например, что также может привести к развитию острого инфаркта миокарда.
У женщин на фоне климактерического синдрома, который часто сопровождается психоэмоциональными негативными проявлениями, на фоне стресса часто прогрессируют тревожно-депрессивные состояния, в итоге нарушается микроциркуляция крови в коронарном русле мелких артерий, что также может привести к развитию очаговых поражений сердечной мышцы.
Необходимо помнить, что раннее обращение за медицинской помощью, проведение необходимого алгоритма лечения в настоящее время может предупредить развитие острого инфаркта миокарда или по крайней мере уменьшить площадь повреждения сердечной мышцы.
Кому особенно внимательно нужно следить за здоровьем сердца
Всем. А особенно тем, у кого есть факторы риска и отягощенная наследственность. Пациенты с гипертонической болезнью и хроническим стрессом должны особо внимательно следить за своим здоровьем. Серьезно отнестись к тому, что пора избавиться от вредных привычек. Боишься инфаркта? Не кури.
Сейчас мы живем в крайне сложное время, агрессивность нашего внешнего мира заставляет большинство людей на планете испытывать длительные негативные психоэмоциональные реакции. Существуют реальные механизмы вывода себя из стресса.
Важно попытаться отвлечься от стрессовой ситуации, насколько это возможно. Уменьшить значимость негативного события для своей жизни. Не можешь сам, обратись к специалисту-психологу, психотерапевту.
Необходимы активные действия: сменить привычные стереотипы своего поведения на новые. Движение — это жизнь! Больше двигайтесь. Умеренные физические нагрузки, регулярная ходьба, правильное дыхание, общение с природой, медитативные практики нормализуют мозговую активность. Творческая деятельность, занятие любимым делом также уменьшает влияние стресса на организм.
У пациентов же с сердечно-сосудистыми заболеваниями уже имеются нарушения механизмов дыхания. А если человек дышит неправильно, то и обменные процессы в организме нарушаются. Тренировка дыхания также позволяет уменьшить негативное влияние стресса.
Культура приема медикаментов тоже важна. Человек, особенно если он уже перенес инфаркт миокарда, должен знать, какие таблетки принимает, знать их дозировку, режим приема, для чего он их принимает.
Нужно учиться слушать себя и слышать. Как правило, развитию сосудистых катастроф предшествуют определенные состояния. Длительные головные боли, нестабильность пульса и артериального давления, нарушения настроения, сна, появление болей в шейно-грудном отделе позвоночника из-за постоянного напряжения, нехватка воздуха — симптомокомплекс, который требует внимания и обращения к специалистам.
У каждого человека всегда есть возможность что-то позитивно изменить внутри себя, улучшить свое состояние и пройти сложную стрессовую ситуацию с наименьшими для себя потерями.