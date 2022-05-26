«Нас всех спас погибший брат». Как живет семья с редкой и смертельно опасной болезнью

— Я вспомнила, как спасали тетю, заменили ей сердечный клапан, но ничего не помогло, — говорит Екатерина.



Единственный общий признак, который есть почти у всех людей с Фабри — это жжение ладоней, часто очень болезненное, а также плохая переносимость жары. У многих пациентов просто нет потоотделения.



— Болезненное жжение ладоней было у нас у всех в семье: у меня, у брата, у сестры. Еще в детстве врачи выписывали нам какие-то мази, гели, но ничего не помогало. Мы думали, это такая семейная особенность, — вспоминает Екатерина. — Так же, как и плохая переносимость жары. Мы, например, с детьми ни разу не выезжали на море. Когда на улице плюс двадцать — им уже тяжело. На юг ехать не хотят, говорят, лучше на север. Но мы даже представить не могли, что это проявление тяжелой болезни.

