Врачи проверили 126 тысяч новосибирцев в диспансеризацию: какие болезни находили чаще всего

Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг, электронную регистратуру НСО, по телефону 122, через регистратуры медицинских организаций.

Ранее в Новосибирской области снизились темпы вакцинации от коронавируса. В региональном Минздраве рассказали, к каким последствиям это может привести.