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Врачи проверили 126 тысяч новосибирцев в диспансеризацию: какие болезни находили чаще всего

Всего было выявлено 8 тысяч заболеваний

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У перенесших коронавирус часто выявляют постковидный синдром

У перенесших коронавирус часто выявляют постковидный синдром

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В Новосибирской области в 2022 году диспансеризацию прошли 126 тысяч человек. Самыми распространенными заболеваниями, выявленными впервые, оказались болезни сердечно-сосудистой системы.

С 27 января по 1 марта из-за распространения ковида диспансеризация проводилась с ограничениями. За первые четыре месяца ее прошли почти 15% жителей региона.

— Выявлены почти 8000 заболеваний. Ведущее место в структуре впервые выявленных и социально значимых заболеваний — у заболеваний системы кровообращения, занимает практически 50%, — рассказал 23 мая во время оперативного совещания министр здравоохранения НСО Константин Хальзов.

По его словам, у прошедших диспансеризацию выявлено 160 000 факторов риска развития хронических заболеваний. Самые частые из них — нерациональное питание и низкая физическая активность.

Первый этап диспансеризации для людей, перенесших ковид, прошли 11 000 человек, у них выявили 5000 заболеваний. Самое распространенное из них — постковидный синдром. После углубленной диспансеризации на программу реабилитации для перенесших коронавирус врачи направили 68 человек.

Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг, электронную регистратуру НСО, по телефону 122, через регистратуры медицинских организаций.

Ранее в Новосибирской области снизились темпы вакцинации от коронавируса. В региональном Минздраве рассказали, к каким последствиям это может привести.

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