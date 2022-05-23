Врачи проверили 126 тысяч новосибирцев в диспансеризацию: какие болезни находили чаще всего
Всего было выявлено 8 тысяч заболеваний
В Новосибирской области в 2022 году диспансеризацию прошли 126 тысяч человек. Самыми распространенными заболеваниями, выявленными впервые, оказались болезни сердечно-сосудистой системы.
С 27 января по 1 марта из-за распространения ковида диспансеризация проводилась с ограничениями. За первые четыре месяца ее прошли почти 15% жителей региона.
— Выявлены почти 8000 заболеваний. Ведущее место в структуре впервые выявленных и социально значимых заболеваний — у заболеваний системы кровообращения, занимает практически 50%, — рассказал
По его словам, у прошедших диспансеризацию выявлено
Первый этап диспансеризации для людей, перенесших ковид, прошли
Записаться на диспансеризацию можно через портал госуслуг, электронную регистратуру НСО, по телефону 122, через регистратуры медицинских организаций.
Ранее в Новосибирской области снизились темпы вакцинации от коронавируса. В региональном Минздраве рассказали, к каким последствиям это может привести.