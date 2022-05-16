В Новосибирской области снизились темпы вакцинации
Иммунная прослойка среди жителей НСО снизилась примерно до 42%
Региональный Минздрав отчитался о количестве вакцинируемых жителей области за день. Их количество снизилось до
Иммунная прослойка — это совокупность людей, обладающих иммунитетом к инфекции. В ситуации с коронавирусом — общее количество людей, вакцинированных (или ревакцинированных) и переболевших не более полугода назад.
Отмечается, что
— Заболеваемость коронавирусом также резко сократилась в последнее время. Ежедневно регистрируется менее
По оценкам специалистов, сегодня иммунная прослойка в Новосибирской области снизилась примерно до 42%. Единственный способ ее увеличить — в срок ревакцинироваться против коронавирусной инфекции — через полгода после болезни или последней прививки.
На 16 мая в Новосибирской области одним компонентом вакцинировано
В начале мая во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько человек умерло в мире от