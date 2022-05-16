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В Новосибирской области снизились темпы вакцинации

Иммунная прослойка среди жителей НСО снизилась примерно до 42%

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Снижение темпов вакцинации грозит ростом заболеваемости

Снижение темпов вакцинации грозит ростом заболеваемости

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Региональный Минздрав отчитался о количестве вакцинируемых жителей области за день. Их количество снизилось до 2-2,5 тысяч человек. Снижение темпов вакцинации и повторной вакцинации приводит к уменьшению иммунной прослойки, сообщили в ведомстве.

Иммунная прослойка — это совокупность людей, обладающих иммунитетом к инфекции. В ситуации с коронавирусом — общее количество людей, вакцинированных (или ревакцинированных) и переболевших не более полугода назад.

Отмечается, что 2-2,5 тысячи человек — это общее число тех, кто прививается и первым, и вторым компонентами вакцины.

— Заболеваемость коронавирусом также резко сократилась в последнее время. Ежедневно регистрируется менее 100 новых случаев. Это связано в первую очередь с большим количеством вакцинированных ранее новосибирцев. Но расслабляться рано. С учетом нестойкости иммунитета к этой инфекции — уже очевидно, что и после болезни, и после прививки защита работает всего около полугода — мы рискуем в ближайшее время вновь получить рост заболеваемости, — пояснила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина.

По оценкам специалистов, сегодня иммунная прослойка в Новосибирской области снизилась примерно до 42%. Единственный способ ее увеличить — в срок ревакцинироваться против коронавирусной инфекции — через полгода после болезни или последней прививки.

На 16 мая в Новосибирской области одним компонентом вакцинировано 1 629 679 человек, 1 560 183 имеют завершенный курс вакцинации. Запас вакцины в регионе — более 395 тысяч комплектов.

В начале мая во Всемирной организации здравоохранения рассказали, сколько человек умерло в мире от COVID-19 в период с 2020 по 2021 годы.

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