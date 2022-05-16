В Новосибирской области снизились темпы вакцинации

Региональный Минздрав отчитался о количестве вакцинируемых жителей области за день. Их количество снизилось до 2-2,5 тысяч человек. Снижение темпов вакцинации и повторной вакцинации приводит к уменьшению иммунной прослойки, сообщили в ведомстве.

Иммунная прослойка — это совокупность людей, обладающих иммунитетом к инфекции. В ситуации с коронавирусом — общее количество людей, вакцинированных (или ревакцинированных) и переболевших не более полугода назад.

