«Люди говорят, что я подсушилась»: сибирячка добровольно отказалась от алкоголя на 30 дней. Что изменилось?

Страшно популярная сегодня тема — различные ЗОЖ-марафоны. Приседать каждый день по сто раз, чтобы попа стала как орех, отказаться от сладкого или кофе и посмотреть, какие изменения произойдут в организме. Ставим цель и постепенно продвигаемся вперед для ее достижения. Владелица танцевальной студии Moon House и хореограф в направлении pole dance Ксения Антюхина решила попробовать отказаться от алкоголя на 30 дней и почти добралась до финала — публикуем ее наблюдения и выводы.
В последнее время мне стали часто попадаться на глаза всевозможные марафоны по выработке полезных привычек: 30 дней без сладкого, 30 дней без кофе. Когда я подумала об ограничении алкоголя, вспомнила предыдущий опыт и сразу решилась отказаться от него на 30 дней. Не скажу, что у меня были проблемы с алкоголем, но я злоупотребляла — могла каждый день выпивать по полбокала или полбутылки в пятницу, субботу. Для меня это ненормально. Употребление алкоголя сказывалось на уровне энергии — я не чувствовала легкости, в остальном всё было хорошо, проблем со здоровьем не было. Замечала, что в танцевальной сфере у коллег алкоголь идет как компенсация нагрузки, мы поощряем себя бокалом вина (или сладким) за количество тренировок, эмоциональную усталость.
Решение об отказе далось мне легко. У меня и раньше были попытки, но в этот раз отказ от алкоголя совпал с началом занятий у психотерапевта, и после первого сеанса желание выпить будто отрезало. Я больше не хотела радовать себя бокалом игристого. Первые 10 дней прошли налегке, с
В начале марафона мое окружение соблазняло меня алкоголем, люди спрашивали: зачем тебе это надо, выпей, не стоит себя ограничивать. Почему-то так часто бывает, когда ты хочешь выработать полезную привычку, вместо поддержки тебя начинают топить и пытаться вывести в обратную сторону, думаю, это менталитет нашего народа. Я мужественно держалась, не велась на провокации, ведь я делаю это в первую очередь для себя, а мнение окружающих неважно для меня. Вопрос закрылся. На середине марафона люди начали интересоваться, оказывать больше поддержки и даже есть последователи, которые присоединились к марафону. Мне приятно, что я смогла замотивировать кого-то внести полезные изменения в свою жизнь.
Есть мнение, что полезная привычка вырабатывается в течение 21 дня. Как раз примерно на
Закончить марафон раньше времени я не хотела, так как отказ от алкоголя был не с позиции ограничения, это мое осознанное желание. Мы начали вместе со знакомой девочкой и договорились, что если обе очень сильно захотим выпить винишка, то позволим себе бокал, а в итоге почти дошли до финала. Возможно, мне было проще от того, что я знала: в определенную дату будет чит мил и я позволю себе выпить. В этот день было важное танцевальное мероприятие, был комплимент от заведения — бокал игристого. Первые два глотка мне показались вкусными, а потом появилось ощущение, что я пью водку — на вкус как спирт. После я заказала себе легкий коктейль с мартини и тоже не смогла пить — невкусно, не хочу. Думаю, это все-таки визуальная привычка — алкоголь красиво смотрится в бокале, придает особую атмосферу ситуации, задает настроение. Хотеть выпить — это больше реакция мозга, чем истинное желание.
Марафон подходит к концу. Кардинальных изменений в себе я не заметила, у меня чистое питание, нет вредных привычек и к тому же я не пила столько алкоголя, чтобы он наносил колоссальный вред организму. Люди говорят, что я подсушилась, но я связываю это с тем, что тренировок стало больше и возросла нагрузка. Мне стало комфортнее находиться в компаниях людей — я не пью и чувствую себя бодрее. Я стала легче вставать по утрам, мне нужно меньшее количество сна, чем раньше, чтобы я была бодрой и вдохновленной.
На моей работе отказ от алкоголя не сказался. Я, как и раньше, веду тренировки, но новых ощущений не заметила. Единственное, что поменялось — раньше я отдыхала от занятий с помощью бокальчика. Обратная сторона преподавания танцев — это эмоциональное выгорание, усталость, ты много энергии отдаешь ученицам, а алкоголь помогал отдохнуть. Сейчас такая потребность пропала.
У меня не было цели отказаться от алкоголя насовсем, мне хотелось, чтобы поменялось отношение к нему. Да, я буду иногда позволять себе бокальчик после того, как марафон закончится. Выпивать не когда скучно или потому, что пятница, выходные, а по своим ощущениям, настроению. Когда я поймаю себя на мысли, что хочу выпить, прежде чем пить — подумаю: а действительно ли хочу или это снова привычка? Новую полезную привычку я хочу сохранить для заведений, летников, для особой атмосферы, потому что, как я уже говорила, визуальная составляющая для меня оказалась важнее. Я хочу, чтобы алкоголь не вызывал у меня сильных эмоций, чтобы желание выпить стало мимолетной равнодушной эмоцией.
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