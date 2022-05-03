«Люди говорят, что я подсушилась»: сибирячка добровольно отказалась от алкоголя на 30 дней. Что изменилось?

Страшно популярная сегодня тема — различные ЗОЖ-марафоны. Приседать каждый день по сто раз, чтобы попа стала как орех, отказаться от сладкого или кофе и посмотреть, какие изменения произойдут в организме. Ставим цель и постепенно продвигаемся вперед для ее достижения. Владелица танцевальной студии Moon House и хореограф в направлении pole dance Ксения Антюхина решила попробовать отказаться от алкоголя на 30 дней и почти добралась до финала — публикуем ее наблюдения и выводы.

В последнее время мне стали часто попадаться на глаза всевозможные марафоны по выработке полезных привычек: 30 дней без сладкого, 30 дней без кофе. Когда я подумала об ограничении алкоголя, вспомнила предыдущий опыт и сразу решилась отказаться от него на 30 дней. Не скажу, что у меня были проблемы с алкоголем, но я злоупотребляла — могла каждый день выпивать по полбокала или полбутылки в пятницу, субботу. Для меня это ненормально. Употребление алкоголя сказывалось на уровне энергии — я не чувствовала легкости, в остальном всё было хорошо, проблем со здоровьем не было. Замечала, что в танцевальной сфере у коллег алкоголь идет как компенсация нагрузки, мы поощряем себя бокалом вина (или сладким) за количество тренировок, эмоциональную усталость.