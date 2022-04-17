Еще 8 пациентов скончались из-за коронавируса в Новосибирской области
Всего за сутки зарегистрировали 157 новых случаев
В Новосибирской области за последние сутки зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19. На утро 17 апреля в регионе зарегистрировано
— Скончались еще 8 пациентов: мужчины в возрасте 69, 82, 83 лет и женщины в возрасте 55, 61, 64, 68, 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5547 человек, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 689 пациентов, в том числе 7 детей. В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ — 12 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано
В Новосибирской области 14 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти