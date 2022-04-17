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Еще 8 пациентов скончались из-за коронавируса в Новосибирской области

Всего за сутки зарегистрировали 157 новых случаев

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За сутки коронавирусом заболели 45 детей

За сутки коронавирусом заболели 45 детей

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В Новосибирской области за последние сутки зарегистрировано 157 новых случаев COVID-19. На утро 17 апреля в регионе зарегистрировано 254 542 случая коронавируса. За сутки ковидом заразились 45 детей. Всего за время пандемии коронавирус был обнаружен у 37 059 детей. 246 942 пациента выздоровели, за последние сутки — 288 человек.

— Скончались еще 8 пациентов: мужчины в возрасте 69, 82, 83 лет и женщины в возрасте 55, 61, 64, 68, 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5547 человек, — сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Новосибирской области.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 689 пациентов, в том числе 7 детей. В отделениях реанимации находятся 88 человек. На ИВЛ — 12 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 4 288 138 тестов на коронавирус.

В Новосибирской области 14 апреля оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти 6-месячного ребенка.

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