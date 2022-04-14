Полугодовалый мальчик умер от коронавируса в Новосибирской области
Также в новой сводке за сутки оказались еще 9 умерших от ковида
В Новосибирской области оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти
— Скончались десять пациентов: мальчик в возрасте 6 месяцев, мужчины в возрасте 71 год, 76 лет, 78 лет женщины в возрасте 72 года, 75 лет, 81 год, 84 года, 85 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 518 человек, — говорится в сводке за 14 апреля.
На утро 14 апреля в регионе зарегистрированы
В отделениях реанимации находятся 107 человек. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 15 пациентов.
12 апреля сообщалось о смерти трехмесячного мальчика от коронавируса. В Новосибирской области количество умерших почти вдвое превысило количество родившихся в феврале 2022 года. Такие данные опубликовал Росстат.