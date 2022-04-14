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Срочно6-месячный мальчик умер от ковида
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Полугодовалый мальчик умер от коронавируса в Новосибирской области

Также в новой сводке за сутки оказались еще 9 умерших от ковида

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Всего в регионе от коронавируса, по информации от оперштаба, умерли 5518 человек

Всего в регионе от коронавируса, по информации от оперштаба, умерли 5518 человек

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В Новосибирской области оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти 6-месячного ребенка.

— Скончались десять пациентов: мальчик в возрасте 6 месяцев, мужчины в возрасте 71 год, 76 лет, 78 лет женщины в возрасте 72 года, 75 лет, 81 год, 84 года, 85 лет, 92 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 5 518 человек, — говорится в сводке за 14 апреля.

На утро 14 апреля в регионе зарегистрированы 254 057 случаев коронавируса (+170 за сутки), в том числе — у 36 945 детей (+19 за сутки). 246 113 пациентов полностью выздоровели (+307 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 107 человек. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 15 пациентов.

12 апреля сообщалось о смерти трехмесячного мальчика от коронавируса. В Новосибирской области количество умерших почти вдвое превысило количество родившихся в феврале 2022 года. Такие данные опубликовал Росстат.

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