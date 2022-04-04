Число умерших в Новосибирской области оказалось выше, чем в других регионах Сибири

В Новосибирской области количество умерших почти вдвое превысило количество родившихся в феврале 2022 года. Такие данные опубликовал Росстат.
В феврале в регионе родились 2064 человека, умерли — 3918 — это самое большое количество среди субъектов Сибирского федерального округа. После Новосибирской области второе место антирейтинга занимает Кемеровская область — 3882 человека, третье — Красноярский край — 3686 человек.
В целом в Сибирском федеральном округе родились
По данным ведомства, у 739 человек
Ранее мы рассказывали, что в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года в Новосибирской области смертность выросла в 4 раза.