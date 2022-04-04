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Число умерших в Новосибирской области оказалось выше, чем в других регионах Сибири

А число родившихся в НСО оказалось почти в два раза меньше, чем умерших

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В 2021 году в феврале умерли 3232 человека

В 2021 году в феврале умерли 3232 человека

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В Новосибирской области количество умерших почти вдвое превысило количество родившихся в феврале 2022 года. Такие данные опубликовал Росстат.

В феврале в регионе родились 2064 человека, умерли — 3918 — это самое большое количество среди субъектов Сибирского федерального округа. После Новосибирской области второе место антирейтинга занимает Кемеровская область — 3882 человека, третье — Красноярский край — 3686 человек.

В целом в Сибирском федеральном округе родились 11 724 человека, умерли — 22 760 человек. Всего в стране, по данным Росстата, родились более 101 тысячи человек, а умерли — более 190 тысяч.

По данным ведомства, у 739 человек COVID-19 стал основной причиной смерти, вирус был идентифицирован. Это самый высокий показатель среди Сибирского федерального округа. Далее среди субъектов идут Красноярский край — 674 и Омская область — 598.

Ранее мы рассказывали, что в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020 года в Новосибирской области смертность выросла в 4 раза.

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