СЕЙЧАС +8°С
Пробки 3/10
usd 79.16
eur 85.98
Срочно3-месячный мальчик умер от ковида в НСО
Все новости
Все новости

3-месячный мальчик умер от коронавируса в Новосибирской области

Всего скончались 10 пациентов

4 688
В отделениях реанимации находятся 116 человек. На ИВЛ — 14 пациентов

В отделениях реанимации находятся 116 человек. На ИВЛ — 14 пациентов

Поделиться

В Новосибирской области от коронавируса умер 3-месячный мальчик, сообщили в оперштабе региона по ковиду.

— Скончались десять пациентов: мальчик в возрасте 3 месяцев, мужчины в возрасте 32 года, 49 лет, 69 лет, 74 года, 80 лет, женщины в возрасте 72 года, 72 года, 84 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5499 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

На утро 12 апреля выявлены 190 новых случаев ковида, выписаны с выздоровлением 293 человека. За время пандемии заболели 253 708 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 791 пациент, в том числе 7 детей. В отделениях реанимации находятся 116 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.

В Новосибирской области количество умерших почти вдвое превысило количество родившихся в феврале 2022 года. Такие данные опубликовал Росстат.

По теме (5)

коронавирускоронавирус в Новосибирске
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ9
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2