3-месячный мальчик умер от коронавируса в Новосибирской области
Всего скончались 10 пациентов
В Новосибирской области от коронавируса умер 3-месячный мальчик, сообщили в оперштабе региона по ковиду.
— Скончались десять пациентов: мальчик в возрасте 3 месяцев, мужчины в возрасте 32 года, 49 лет, 69 лет, 74 года, 80 лет, женщины в возрасте 72 года, 72 года, 84 года, 88 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5499 человек, — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.
На утро 12 апреля выявлены 190 новых случаев ковида, выписаны с выздоровлением 293 человека. За время пандемии заболели
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 791 пациент, в том числе 7 детей. В отделениях реанимации находятся 116 человек. На ИВЛ — 14 пациентов.
В Новосибирской области количество умерших почти вдвое превысило количество родившихся в феврале 2022 года. Такие данные опубликовал Росстат.