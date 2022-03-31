Они давно неэффективны: устаревшие препараты, которые до сих пор прописывают врачи

— Тема о неэффективности тех или иных лекарственных средств очень сложна, потому что иногда даже «устаревшие» препараты имеют точку приложения при определенных состояниях пациента, — говорит врач Валентин Шишкин. — Абсолютно плохих или устаревших препаратов не существует. Есть области медицины, для которых они перестали применяться широко. Но остаются либо как резервные, либо как альтернативные лекарственные средства.



Препарат, который ушел и снова вернулся

Классический пример лекарства, которое считалось устаревшим, но потом вновь появилось в рекомендациях для лечения — это гидроксихлорохин, который обладает противомалярийными свойствами, и также оказывает противовоспалительное и иммуносупрессивное действия.



— Гидроксихлорохин потерял свою актуальность в медицинской практике, — поясняет Валентин Шишкин. — Из-за большого количества побочных эффектов препарат был убран из рекомендаций. Но в пандемию коронавируса гидроксихлорохин вновь получил вторую жизнь, и даже активно применялся. Правда, после появления более эффективных средств для борьбы с COVID-19 он всё же был снят с рекомендаций для лечения этого заболевания.

