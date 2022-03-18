10 простых и проверенных способов сжечь лишний жир к лету

Уже пора готовиться к пляжному сезону. Необязательно сидеть на радикальных диетах и отказывать себе в любимой еде для того, чтобы увидеть долгожданный результат на весах, рассказывает «Доктор Питер». Достаточно соблюдать несколько простых правил, эффективность которых доказали ученые и диетологи.
Пейте воду
Совет вроде бы банальный и избитый, но давайте будем честными — об этом мы очень часто забываем.
Вода ускоряет обмен веществ. Кроме того, она позволяет утолить жажду и не имеет пищевой ценности, в отличие от кофе или сладкой газировки. Наконец, ученые выяснили: стакан воды, выпитый перед едой, может помочь вам съесть меньше.
Существуют рекомендации, которые у всех на слуху: мужчинам надо пить по 2,5 литра воды в день, женщинам — по 2. На самом деле норма воды для каждого индивидуальна.
Эти признаки помогут понять, что вы пьете недостаточно воды:
- чрезмерная жажда;
- головокружение;
- нетипичная усталость;
- ощущение сухости во рту, на губах и в глазах;
- темно-желтая моча;
- мочеиспускание реже четырех раз в день.
Ешьте яблоки
В отличие от многих других полезных фруктов, яблоки можно найти в магазинах круглый год и они отлично подойдут тем, кто хочет похудеть.
Американские ученые провели эксперимент: в 2009 году они разделили добровольцев на две группы. Одним перед обедом предлагали съесть яблоко, а другим нет. В результате выяснилось, что первая группа утоляла голод быстрее, чем вторая. Этому есть научное объяснение. В яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает пище лучше усваиваться.
Кроме того, яблоки сами по себе низкокалорийны — всего 47 ккал на 100 граммов фрукта. Впрочем, есть их все равно нужно в разумных количествах
Замените снеки сырыми овощами и фруктами
Если вам так хочется похрустеть чем-нибудь, сидя у телевизора, лучше замените вредные и калорийные чипсы на сырые овощи.
Дело в том, что сырые овощи — незаменимый источник клетчатки. А недостаток клетчатки в организме ведет к постоянному чувству голода, проблемам с пищеварением и набору веса.
Где больше всего клетчатки:
- груши;
- яблоки;
- бананы;
- апельсины;
- шпинат;
- картофель;
- тыква.
Не забывайте есть белок
Белок — одно из самых сытных питательных веществ. Если вы съедите один овощной салат, вряд ли чувство сытости сохранится надолго. А вот если добавить к нему, например, куриную грудку, эффект будет длиться дольше.
Кстати, необязательно есть животный белок. Если вы не любите мясо или решили отказаться от него по тем или иным причинам, присмотритесь к тофу, орехам и бобам. В них много белков и клетчатки, что позволяет наесться. Кроме того, есть исследования, которые подтверждают, что эти продукты еще и подавляют аппетит.
Пейте зеленый чай
Лучший напиток для худеющих (после обычной воды) — зеленый чай. Дело в том, что он улучшает обмен веществ и помогает снизить жировую массу. Однако ради пользы не стоит пить этот чай литрами, а при некоторых заболеваниях и состояниях — в особенности. В зеленом чае много кофеина, он мешает усваиваться фолиевой кислоте. Из-за кофеина этот напиток не рекомендуют при глаукоме и гипертонии.
Как правильно пить зеленый чай:
- выбирайте качественный крупнолистовой чай;
- заваривайте чай на один раз и пейте свежим;
- не добавляйте в напиток ароматизаторы и подсластители;
- пейте чай не во время еды, а через час после приема пищи;
- выпивайте не более 3–4 кружек чая в день.
Используйте приправы и специи
Для того чтобы даже диетические блюда стали интересными на вкус, используйте приправы. Специи ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира.
Например, перец чили поможет избавиться от висцерального жира, имбирь помогает разогнать метаболизм, а куркума — ускорить похудение.
Питайтесь разнообразно
В попытке добиться быстрого результата некоторые идут на крайности — например, сидят на нездоровых монодиетах. Однако специалисты говорят о бессмысленности таких способов похудения.
Нашему организму нужны питательные вещества и витамины. Это можно обеспечить только в том случае, если рацион будет разнообразным. Если человек сидит на диете, его рацион крайне скудный и организм не получает огромное количество необходимых веществ. Как итог — проблемы со здоровьем. Похудеть таким образом, может, и получится, но вес обязательно вернется и приведет с собой еще и ломкие ногти, тусклые волосы и кожу, полный упадок сил.
Не забывайте о пробиотиках
Вряд ли у вас получится сбросить вес, если пищеварение не будет работать как надо. Здоровый микробиом кишечника — залог здоровья в целом и удачного похудения. Исследователи обнаружили, что пробиотики могут значительно повлиять на потерю веса.
Продукты, богатые пробиотиками:
- йогурт;
- кефир;
- квашеная капуста;
- кимчи;
- соленые огурцы;
- сыр.
Откажитесь от алкоголя
Любой алкоголь довольно калориен и при этом не приносит чувства насыщения. Да и в целом спиртное едва ли вяжется со здоровым образом жизни.
Отказ от спиртных напитков улучшит метаболизм и работу пищеварения. В итоге ускорятся и процессы жиросжигания. В результате ваш вес начнет приходить в норму даже при условии, что есть вы будете в тех же количествах, что и раньше.
Побольше ходите пешком
Не у каждого из нас есть время и возможность посещать спортзал. Зато у каждого получится добавить в свою жизнь хоть немного физической активности и начать почаще ходить пешком.
Ходьба — это своеобразная кардиотренировка. Прогулки не только полезны для сердечно-сосудистой системы, но и ускоряют обмен веществ.
По данным Американской кардиологической ассоциации, взрослые должны уделять кардиотренировкам 150 минут в неделю (порядка 20 минут в день).