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10 простых и проверенных способов сжечь лишний жир к лету

С помощью этих простых советов можно добиться устойчивой потери веса без вреда для здоровья

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Если сейчас взяться за себя и скорректировать рацион и привычки, к лету можно получить прекрасный результат

Если сейчас взяться за себя и скорректировать рацион и привычки, к лету можно получить прекрасный результат

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Уже пора готовиться к пляжному сезону. Необязательно сидеть на радикальных диетах и отказывать себе в любимой еде для того, чтобы увидеть долгожданный результат на весах, рассказывает «Доктор Питер». Достаточно соблюдать несколько простых правил, эффективность которых доказали ученые и диетологи.

Пейте воду


Совет вроде бы банальный и избитый, но давайте будем честными — об этом мы очень часто забываем.

Вода ускоряет обмен веществ. Кроме того, она позволяет утолить жажду и не имеет пищевой ценности, в отличие от кофе или сладкой газировки. Наконец, ученые выяснили: стакан воды, выпитый перед едой, может помочь вам съесть меньше.

Существуют рекомендации, которые у всех на слуху: мужчинам надо пить по 2,5 литра воды в день, женщинам — по 2. На самом деле норма воды для каждого индивидуальна.

Эти признаки помогут понять, что вы пьете недостаточно воды:

  • чрезмерная жажда;
  • головокружение;
  • нетипичная усталость;
  • ощущение сухости во рту, на губах и в глазах;
  • темно-желтая моча;
  • мочеиспускание реже четырех раз в день.

Ешьте яблоки


В отличие от многих других полезных фруктов, яблоки можно найти в магазинах круглый год и они отлично подойдут тем, кто хочет похудеть.

Американские ученые провели эксперимент: в 2009 году они разделили добровольцев на две группы. Одним перед обедом предлагали съесть яблоко, а другим нет. В результате выяснилось, что первая группа утоляла голод быстрее, чем вторая. Этому есть научное объяснение. В яблоке содержится 4 грамма клетчатки, которая улучшает процесс пищеварения и помогает пище лучше усваиваться.

Кроме того, яблоки сами по себе низкокалорийны — всего 47 ккал на 100 граммов фрукта. Впрочем, есть их все равно нужно в разумных количествах

Замените снеки сырыми овощами и фруктами


Если вам так хочется похрустеть чем-нибудь, сидя у телевизора, лучше замените вредные и калорийные чипсы на сырые овощи.

Дело в том, что сырые овощи — незаменимый источник клетчатки. А недостаток клетчатки в организме ведет к постоянному чувству голода, проблемам с пищеварением и набору веса.

Где больше всего клетчатки:

  • груши;
  • яблоки;
  • бананы;
  • апельсины;
  • шпинат;
  • картофель;
  • тыква.

Не забывайте есть белок


Белок — одно из самых сытных питательных веществ. Если вы съедите один овощной салат, вряд ли чувство сытости сохранится надолго. А вот если добавить к нему, например, куриную грудку, эффект будет длиться дольше.

Кстати, необязательно есть животный белок. Если вы не любите мясо или решили отказаться от него по тем или иным причинам, присмотритесь к тофу, орехам и бобам. В них много белков и клетчатки, что позволяет наесться. Кроме того, есть исследования, которые подтверждают, что эти продукты еще и подавляют аппетит.

Пейте зеленый чай


Лучший напиток для худеющих (после обычной воды) — зеленый чай. Дело в том, что он улучшает обмен веществ и помогает снизить жировую массу. Однако ради пользы не стоит пить этот чай литрами, а при некоторых заболеваниях и состояниях — в особенности. В зеленом чае много кофеина, он мешает усваиваться фолиевой кислоте. Из-за кофеина этот напиток не рекомендуют при глаукоме и гипертонии.

Как правильно пить зеленый чай:

  • выбирайте качественный крупнолистовой чай;
  • заваривайте чай на один раз и пейте свежим;
  • не добавляйте в напиток ароматизаторы и подсластители;
  • пейте чай не во время еды, а через час после приема пищи;
  • выпивайте не более 3–4 кружек чая в день.

Используйте приправы и специи


Для того чтобы даже диетические блюда стали интересными на вкус, используйте приправы. Специи ускоряют обмен веществ и способствуют сжиганию жира.

Например, перец чили поможет избавиться от висцерального жира, имбирь помогает разогнать метаболизм, а куркума — ускорить похудение.

Питайтесь разнообразно


В попытке добиться быстрого результата некоторые идут на крайности — например, сидят на нездоровых монодиетах. Однако специалисты говорят о бессмысленности таких способов похудения.

Нашему организму нужны питательные вещества и витамины. Это можно обеспечить только в том случае, если рацион будет разнообразным. Если человек сидит на диете, его рацион крайне скудный и организм не получает огромное количество необходимых веществ. Как итог — проблемы со здоровьем. Похудеть таким образом, может, и получится, но вес обязательно вернется и приведет с собой еще и ломкие ногти, тусклые волосы и кожу, полный упадок сил.

Не забывайте о пробиотиках


Вряд ли у вас получится сбросить вес, если пищеварение не будет работать как надо. Здоровый микробиом кишечника — залог здоровья в целом и удачного похудения. Исследователи обнаружили, что пробиотики могут значительно повлиять на потерю веса.

Продукты, богатые пробиотиками:

  • йогурт;
  • кефир;
  • квашеная капуста;
  • кимчи;
  • соленые огурцы;
  • сыр.

Откажитесь от алкоголя


Любой алкоголь довольно калориен и при этом не приносит чувства насыщения. Да и в целом спиртное едва ли вяжется со здоровым образом жизни.

Отказ от спиртных напитков улучшит метаболизм и работу пищеварения. В итоге ускорятся и процессы жиросжигания. В результате ваш вес начнет приходить в норму даже при условии, что есть вы будете в тех же количествах, что и раньше.

Побольше ходите пешком


Не у каждого из нас есть время и возможность посещать спортзал. Зато у каждого получится добавить в свою жизнь хоть немного физической активности и начать почаще ходить пешком.

Ходьба — это своеобразная кардиотренировка. Прогулки не только полезны для сердечно-сосудистой системы, но и ускоряют обмен веществ.

По данным Американской кардиологической ассоциации, взрослые должны уделять кардиотренировкам 150 минут в неделю (порядка 20 минут в день).

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