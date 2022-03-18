10 простых и проверенных способов сжечь лишний жир к лету

Уже пора готовиться к пляжному сезону. Необязательно сидеть на радикальных диетах и отказывать себе в любимой еде для того, чтобы увидеть долгожданный результат на весах, рассказывает «Доктор Питер». Достаточно соблюдать несколько простых правил, эффективность которых доказали ученые и диетологи.



Пейте воду

Совет вроде бы банальный и избитый, но давайте будем честными — об этом мы очень часто забываем.



Вода ускоряет обмен веществ. Кроме того, она позволяет утолить жажду и не имеет пищевой ценности, в отличие от кофе или сладкой газировки. Наконец, ученые выяснили: стакан воды, выпитый перед едой, может помочь вам съесть меньше.