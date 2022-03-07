Минздрав переписал коронавирусную инструкцию. Что теперь делать, если у вас симптомы, похожие на ковид

Российский Минздрав недавно выпустил новые рекомендации по лечению ковида. В них внесены дополнения и уточнения, а также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией разной степени тяжести. Теперь алгоритм действий пациента, врача и даже оператора службы 122 четко зафиксированы. Рассказываем, какие правила действуют сейчас.
Легкие симптомы
Еще в январе памятка Минздрава предлагала просто оставаться дома, если результатов ПЦР-теста нет или они отрицательные, симптомы легкие, а пациент не относится к группе риска. В этом случае достаточно следить за температурой и сатурацией, проветривать помещение, пить не менее 2 литров в сутки. Больничный можно оформить дистанционно, просто сообщив о своем самочувствии по номеру 122. С 15 марта 2022 года это правило прекратит действовать: оформлять больничные будем по старинке. Правда, по-прежнему электронные — с января 2022 года выдают только такие.
Алгоритм действий при любых симптомах теперь такой: звоним на номер 122 и рассказываем о своих жалобах. Если температура — от 38 градусов, но при этом нет одышки и сатурация — от 95%, оператор определит легкое течение и оформит вызов врача. Доктор откроет больничный и привезет пациенту экспресс-тест, лекарства, бланки согласия на изоляцию и лечение, памятки. Тест придется делать, даже если вы совершенно уверены, что это обычная простуда — к сожалению, только по клиническим симптомам определить, коронавирус это, грипп или другая ОРВИ, невозможно даже врачу.
Если тест окажется положительным, нужно получить лекарства, подписать согласие на изоляцию и сидеть дома. Многие препараты для лечения коронавирусной инфекции сейчас применяются только в стационаре — они инъекционные и имеют много побочных эффектов. Но есть и лекарства, которые могут выписать для лечения на дому — например, будесонид. Это ингаляционный противовоспалительный препарат в виде порошка в специальном устройстве, которое умещается в ладони. Подробнее о том, как лечат ковид сейчас, мы рассказывали в этом материале.
В каждом случае лечение назначается индивидуально. Перечисленные в этом материале препараты относятся к рецептурным, имеют побочные эффекты и должны применяться только по назначению врача.
Раз в три дня вам будут звонить медработники и справляться о самочувствии, а когда выздоровеете, можно закрыть больничный. Сдавать повторный тест теперь не нужно, выписывают сразу после того, как проходят симптомы болезни. Если же самочувствие не улучшается, а, наоборот, становится хуже, нужно вызывать скорую. Еще проще объясняем на картинке ниже.
Среднетяжелое течение ковида
Если симптомы тяжелее, чем в описанном выше случае, то начинать нужно всё равно с того же — звоним 122 и рассказываем оператору о своем самочувствии. Среднетяжелым течение болезни признается, если температура — выше 38 градусов, нет одышки, а сатурация — ниже 95%. Оператор сделает пометку об этом и вызовет врача. Дальше снова всё то же самое: открытие электронного больничного, визит врача, тест, памятка, лекарства. Если результат окажется отрицательным, то дальше всё пойдет по прежней схеме. А вот если положительным, то врач будет оценивать риски — есть ли у пациента сопутствующие заболевания, не находится ли он в группе риска.
В группу риска в случае с ковидом входят люди старше 60 лет, пациенты с избыточным весом и те, у кого есть хронические заболевания — сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния.
Если пациент в группу риска не входит, то он подписывает документы, получает лекарства и остается выздоравливать дома, в изоляции. Раз в три дня его ждет аудио- или видеомониторинг — медики будут наблюдать за состоянием удаленно. Если же пациент из группы риска, то его ждет срочная госпитализация — врач оформляет вызов скорой, и лечиться больной отправляется в ковидный госпиталь. Там лечение будет уже другим — например, врачи могут применить дексаметазон. Его используют, когда инфекция затягивается и возникает гипервоспаление. Оно может угрожать жизни человека, и такие средства, как дексаметазон, влияют на выживаемость, снижают риск смертности больных в критическом состоянии в отделениях реанимации.
Тяжелое течение ковида
Звонить по телефону 122 нужно, даже когда дела совсем плохи: появляется снижение уровня сознания, частота дыхательных движений — 30 и менее в минуту, а сатурация — ниже 93%. Нужно перечислить симптомы оператору, он вызовет скорую.
СЮЖЕТ
В больнице врачи смогут оперативней реагировать на изменения в клинической картине, в некоторых случаях может потребоваться перевод в реанимацию и подключение к аппарату ИВЛ. Последнее сейчас делают значительно реже, чем в начале пандемии, стараясь до последнего «тянуть» пациента на кислородотерапии — практика показала, что подключение к ИВЛ может ухудшить прогноз. Тем не менее и после нескольких недель на аппарате искусственной вентиляции люди выздоравливают и восстанавливаются: почитайте историю пациентки из Свердловской области, которая провела в реанимации несколько месяцев и поправилась.