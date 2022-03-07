Минздрав переписал коронавирусную инструкцию. Что теперь делать, если у вас симптомы, похожие на ковид

Российский Минздрав недавно выпустил новые рекомендации по лечению ковида. В них внесены дополнения и уточнения, а также типовые схемы организации медицинской помощи пациентам с ОРВИ, гриппом, коронавирусной инфекцией разной степени тяжести. Теперь алгоритм действий пациента, врача и даже оператора службы 122 четко зафиксированы. Рассказываем, какие правила действуют сейчас.



Легкие симптомы

Еще в январе памятка Минздрава предлагала просто оставаться дома, если результатов ПЦР-теста нет или они отрицательные, симптомы легкие, а пациент не относится к группе риска. В этом случае достаточно следить за температурой и сатурацией, проветривать помещение, пить не менее 2 литров в сутки. Больничный можно оформить дистанционно, просто сообщив о своем самочувствии по номеру 122. С 15 марта 2022 года это правило прекратит действовать: оформлять больничные будем по старинке. Правда, по-прежнему электронные — с января 2022 года выдают только такие.

