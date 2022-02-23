Больше 1000 детей заболели за сутки коронавирусом: пятая волна идет на спад

В Новосибирской области за последние сутки коронавирусом заболели 4 841 человек, в том числе 1 084 детей. На 23 февраля в регионе зарегистрировано 196 777 случаев коронавируса. 86 628 пациентов выздоровели за все время пандемии, в том числе 784 за сутки.

— Скончались ещё четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 54 года, 63 года, 66 лет, 71 год, 72 года, 73 года, 75 лет, 86 лет и женщины в возрасте 36 лет, 65 лет, 72 года, 81 год, 88 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4 915 человек, — сообщили в оперативном штабе Новосибирской области.

