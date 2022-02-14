«Не будем ждать суда!» Хирург больницы № 4 вызвал на поединок главврача из-за обвинений в клевете

— Я в этой больнице 20 лет отработал почти. До того как я отказался фальсифицировать документы, всё было замечательно, претензий ко мне не было. Теперь же меня публично обвинили в клевете, а также выставили как самого последнего разгильдяя: характеристика — исключительно негативная. По-моему, это просто подло! Причем сообщает это главный врач, который в качестве врача почти не работал — три месяца всего. Он, как это у нас принято называть, «эффективный менеджер», — пояснил НГС Юрий Зайко. — Все доказательства собственной правоты в юридическом плане я предъявил прокуратуре и Следственному комитету. Готов представить их и суду. Морально-этическую сторону вопроса я предлагаю выяснить в поединке.



На момент публикации комментарий главврача НГС получить не удалось — в приемной сообщили, что он на совещании. Корреспондент оставил свой телефон для связи.

Что известно о соперниках