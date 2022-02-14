«Не будем ждать суда!» Хирург больницы № 4 вызвал на поединок главврача из-за обвинений в клевете

Хирург новосибирской больницы
Ранее Юрий Зайко рассказал НГС о том, что в больнице
— Я в этой больнице 20 лет отработал почти. До того как я отказался фальсифицировать документы, всё было замечательно, претензий ко мне не было. Теперь же меня публично обвинили в клевете, а также выставили как самого последнего разгильдяя: характеристика — исключительно негативная. По-моему, это просто подло! Причем сообщает это главный врач, который в качестве врача почти не работал — три месяца всего. Он, как это у нас принято называть, «эффективный менеджер», — пояснил НГС Юрий Зайко. — Все доказательства собственной правоты в юридическом плане я предъявил прокуратуре и Следственному комитету. Готов представить их и суду. Морально-этическую сторону вопроса я предлагаю выяснить в поединке.
На момент публикации комментарий главврача НГС получить не удалось — в приемной сообщили, что он на совещании. Корреспондент оставил свой телефон для связи.
Что известно о соперниках
Юрий Зайко — ветеран труда 1959 года рождения, награжден грамотой и премией Законодательного собрания за многолетний добросовестный труд. В ГКБ
По информации НИИ Социальной статистики, Андрей Денисов родился в 1973 году, уроженец Новоуральска. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт по специальности «врачебное дело». Службу в армии не проходил. Пять лет отработал санитаром, потом был сторожем в стоматологической поликлинике
Сегодня НГС рассказал о том, как военный летчик, офицер запаса из Новосибирска сумел найти автомобиль, который у него угнали, — перипетии возврата достойны экранизации. Александр самостоятельно выяснил, что его Land Cruiser Prado увезли в Казахстан, и вернул его в одиночку.