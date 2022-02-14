14 февраля понедельник
СЕЙЧАС -5°С
Пробки 4/10
usd 74.99
eur 85.36
Тема дняПробуем блюда из новых точек гастрокорта на рынке
Все новости
Все новости

«Не будем ждать суда!» Хирург больницы № 4 вызвал на поединок главврача из-за обвинений в клевете

Ранее врачу и НГС пригрозили судом из-за статьи о фальсификациях историй болезней пациентов

3 999
34Обсудить

Поделиться

Юрий Зайко готов на ринге выяснить морально-этическую сторону конфликта

Юрий Зайко готов на ринге выяснить морально-этическую сторону конфликта

Поделиться

Хирург новосибирской больницы № 4 Юрий Зайко публично вызвал на поединок по боксу главного врача Андрея Денисова. Такой способ выяснения отношений медик выбрал «из-за бездействия прокуратуры и Следственного комитета». Он записал видеообращение к Денисову, предложив ему сразиться в боксерском поединке в удобное для главврача время.

Ранее Юрий Зайко рассказал НГС о том, что в больнице № 4 несколько лет фальсифицируются истории болезней пациентов: тех, кто проходил лечение на дому, под разными предлогами оформляли как стационарных больных. Хирург также обратился с заявлением о мошенничестве в правоохранительные органы, предоставив им карточки пациентов. За год правоохранители не приняли решения о возбуждении уголовного дела, проверки продолжаются. В больнице редакции НГС сообщили, что заявления хирурга — клевета, а сам он — крайне некомпетентный и склочный врач. Также в учреждении пообещали подать на хирурга и НГС в суд из-за клеветы.

— Я в этой больнице 20 лет отработал почти. До того как я отказался фальсифицировать документы, всё было замечательно, претензий ко мне не было. Теперь же меня публично обвинили в клевете, а также выставили как самого последнего разгильдяя: характеристика — исключительно негативная. По-моему, это просто подло! Причем сообщает это главный врач, который в качестве врача почти не работал — три месяца всего. Он, как это у нас принято называть, «эффективный менеджер», — пояснил НГС Юрий Зайко. — Все доказательства собственной правоты в юридическом плане я предъявил прокуратуре и Следственному комитету. Готов представить их и суду. Морально-этическую сторону вопроса я предлагаю выяснить в поединке.

На момент публикации комментарий главврача НГС получить не удалось — в приемной сообщили, что он на совещании. Корреспондент оставил свой телефон для связи.

Что известно о соперниках

Юрий с пяти лет занимается различными видами спорта

Юрий с пяти лет занимается различными видами спорта

Поделиться

Юрий Зайко — ветеран труда 1959 года рождения, награжден грамотой и премией Законодательного собрания за многолетний добросовестный труд. В ГКБ № 4 работает с 1999 года по настоящее время (с перерывом в три года из-за переезда). Совмещает должность хирурга и уролога (на полставки). С пяти лет занимается различными видами спорта. Служил в медсанбате армии СССР в городе Омске.

Большую часть трудового пути Андрей Денисов был менеджером

Большую часть трудового пути Андрей Денисов был менеджером

Поделиться

По информации НИИ Социальной статистики, Андрей Денисов родился в 1973 году, уроженец Новоуральска. Окончил Новосибирский государственный медицинский институт по специальности «врачебное дело». Службу в армии не проходил. Пять лет отработал санитаром, потом был сторожем в стоматологической поликлинике № 6. После трехмесячной работы врачом-интерном стал менеджером в ООО «Симекс», после — замглавврача муниципальной клинической больницы № 1. С 2000 по 2019 год трудился в коммерческих медицинских организациях, после чего был назначен главврачом ГКБ № 4.

Сегодня НГС рассказал о том, как военный летчик, офицер запаса из Новосибирска сумел найти автомобиль, который у него угнали, — перипетии возврата достойны экранизации. Александр самостоятельно выяснил, что его Land Cruiser Prado увезли в Казахстан, и вернул его в одиночку.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

«мертвые души»фальсификациикоррупционный скандал
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter