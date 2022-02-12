«Что защитило меня и что не защитило мужа?»: истории привитых «ЭпиВакКороной»

В начале февраля вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России начал снижаться уровень коллективного иммунитета к коронавирусу. За неделю коллективный иммунитет снизился с 64,4% до 64,1%. Она объяснила это тем, что прошло полгода и многие привитые и переболевшие уже утратили иммунитет. За эту неделю ситуация ухудшилась еще больше: коллективный иммунитет снизился до 61,9%. Если у вас тоже истекает этот срок или вы не прививались — самое время выбирать вакцину. поэтому мы собрали всю актуальную информацию, которая есть о зарегистрированных в России вакцинах на данный момент, и отзывы тех, кто уже опробовал прививки на себе. Мы уже рассказывали о вакцине «Спутник V», а сегодня поговорим о препаратах, которые разработал центр «Вектор»: «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».
Что за вакцины?
Обе разработки «Вектора» — пептидные вакцины, то есть полностью синтетические. В их составе белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Препарат не содержит вируса, его частей и генетического аппарата.
Вакцинация «ЭпиВакКороной» проходит в два этапа: прививки делают с перерывом в 2–3 недели. Иммунитет, по оценке разработчиков, полностью формируется через 42 дня. «ЭпиВакКороной-Н» с недавних пор можно привиться трижды: третью прививку делают через два месяца после второй. Об этом сообщило РИА «Новости» 10 февраля, ссылаясь на обновленную инструкцию к препарату. В Государственном реестре лекарственных средств новая инструкция пока не опубликована.
В чем отличие «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»?
Отличие, на самом деле, несущественное — в основе «ЭпиВакКороны», которая была разработана первой, лежат три пептида. В вакцине «ЭпиВакКорона-Н» два из них объединены. В одном из ранних интервью создатели вакцины объясняли, что это понадобилось для оптимизации производства, в остальном вакцины идентичны и одинаково эффективны.
Есть ли противопоказания?
Да, противопоказания есть у всех вакцин, и «ЭпиВакКорона» не исключение. Среди противопоказаний — гиперчувствительность к компонентам препарата, осложнения после первой прививки, тяжелые формы аллергии. Не делают прививку беременным и кормящим мамам, детям до 18 лет, людям с иммунодефицитом и онкозаболеваниями. Если у человека обострилось хроническое заболевание или есть какое-то острое заболевание, то вакцинация тоже противопоказана, но временно — после выздоровления или ремиссии можно будет привиться
Помимо основных противопоказаний, в инструкции есть список диагнозов, при которых препарат применяется с осторожностью. Среди них иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, диабет второго типа, хронические заболевания печени и почек, тяжелые заболевания системы кроветворения и сердечно-сосудистой системы, аллергии, эпилепсия, инсульт и другие заболевания нервной системы. В случае если у желающего привиться есть что-то из этого списка, вакцинацию нужно обсудить с лечащим врачом — он примет решение в зависимости от соотношения вреда и пользы для конкретного пациента.
А побочки?
Согласно документам, у «ЭпиВакКороны» есть два побочных действия: боль в месте укола и кратковременное повышение температуры. У «ЭпиВакКороны-Н» побочные эффекты аналогичные. Отличие только одно: в редких случаях она может вызвать отек Квинке.
Что говорят привитые?
Многие вакцинированные успели опробовать на себе несколько вакцин: и «Спутник V», и «Спутник Лайт», и «ЭпиВакКорону». Как правило, люди сообщают о том, что в случае со «Спутниками» побочные эффекты были, а с «ЭпиВакКороной» обошлось практически без них.
— Вакцинировалась в июле «ЭпиВакКороной», — рассказывает Марина из Омска. — Никаких побочек, кроме небольшой шишки в месте укола, которая прошла в течение нескольких дней. Болею ревматоидным артритом, колю метотрексат, прерывала лечение. В ноябре переболела двусторонней пневмонией, а 21 января ревакцинировалась — уже «Спутником Лайт». К вечеру ломило всё тело, каждая мышца и каждый сустав, поднялась температура 38,9, тело горело огнем, а руки и ноги леденели. Приняла таблетку парацетамола, температура опустилась до 38,1, а утром была 37,1.
Другая наша читательница из Самары рассказывает, что после вакцинации «ЭпиВакКороной» у нее всё же были побочные эффекты. Но тоже сравнивает вакцину со «Спутником Лайт».
— На второй день появились першение в горле (хотя у меня хронический фарингит) и незначительная болезненность в районе укола при ощупывании места укола. На третий день никаких ощущений. После второй прививки — никаких ощущений, — рассказывает женщина. — Через полгода, 21 декабря 2021 года, привилась «Спутником Лайт». На следующий день была температура 37–37,5, состояние как при начале заболевания гриппом: ломота в спине, «припухшая голова». Выпила чай травяной с медом — состояние нормализовалось. На третий день была только болезненность в районе укола — при поднятии руки вверх. Температуры нет.
Надежда из Челябинска тоже рассказывает про боль в месте укола — других симптомов не было. Она говорит, что прививка помогла.
— Нам с мужем 55, прививались оба. Надо сказать, что мы были в эпицентре болезни, болели зять с дочерью, внуки были инфицированы. Мы не заболели, — рассказывает Надежда.
А вот еще одна жительница Челябинска, Светлана, считает, что вакцина неэффективна — ее муж прививался «ЭпиВакКороной», но заболел и болезнь перенес тяжело.
— Муж не болел ничем, вакцинировался в мае 2021 года. После прививки было легкое головокружение. Прошло лето, в октябре он заболел ковидом с диареей и рвотой и поражением легких, — говорит Светлана. — Уколами я лечила его дома по рецептам врача, но я не заболела, хотя и без прививки. У меня были антитела в небольшом количестве от перенесенного ковида в июле 2020 года. Вот и думайте: что защитило меня и что не защитило моего мужа.
Претензии к «ЭпиВакКороне» есть не только у пациентов, но и у некоторых врачей и ученых. Первые вопросы появились, когда обнаружилось, что большинство тестов антитела после «ЭпиВакКороны» не видит. В Роспотребнадзоре утверждают, что это просто особенности пептидной вакцины: антитела вырабатываются именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые функционально значимы в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител. Поэтому для оценки уровня иммунитета разработчики предлагают использовать специальные тест-системы, которые, как и вакцина, разработаны центром «Вектор» — «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», разработанные именно для этой вакцины.
Однако научное сообщество относится к особенностям «ЭпиВакКороны» неоднозначно. «Вектор» раскритиковали за неправильный выбор пептидов при создании вакцины: подробный разбор нестыковок в документах разработчиков опубликовала в научпоп-издании «Биомолекула» молекулярный биолог Ольга Матвеева.
— Я вас могу заверить, что всё плохое, что говорится об этой вакцине, — это правда. Я не был исходным человеком, который начал ее рассматривать, разоблачать, это делали другие люди. Я доказательства взвесил, и мне стало совершенно ясно, что это не вакцина. Она не работает, потому что устроена таким образом, что не вызывает образования правильных антител, — утверждает вирусолог Анатолий Альтштейн. — Все их доказательства совершенно необоснованны. Если бы они были внимательно рассмотрены соответствующим комитетом, то не было бы никаких вопросов на этот счет.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
СЮЖЕТ
Сейчас статус «ЭпиВакКороны» не вполне ясен. Она по-прежнему находится в списке зарегистрированных, однако в конце января стало известно, что ее перестали поставлять в регионы. В центре «Вектор» заявили, что никаких проблем нет — вакцина производится в соответствии с заказами Министерства здравоохранения, предыдущий контракт был выполнен, а новый ожидается в феврале. К моменту публикации информации о новом контракте не поступало.