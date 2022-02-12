«Что защитило меня и что не защитило мужа?»: истории привитых «ЭпиВакКороной»

Что за вакцины?

Обе разработки «Вектора» — пептидные вакцины, то есть полностью синтетические. В их составе белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды — небольшие фрагменты S-белка нового коронавируса. Препарат не содержит вируса, его частей и генетического аппарата.



Вакцинация «ЭпиВакКороной» проходит в два этапа: прививки делают с перерывом в 2–3 недели. Иммунитет, по оценке разработчиков, полностью формируется через 42 дня. «ЭпиВакКороной-Н» с недавних пор можно привиться трижды: третью прививку делают через два месяца после второй. Об этом сообщило РИА «Новости» 10 февраля, ссылаясь на обновленную инструкцию к препарату. В Государственном реестре лекарственных средств новая инструкция пока не опубликована.



В чем отличие «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н»?

Отличие, на самом деле, несущественное — в основе «ЭпиВакКороны», которая была разработана первой, лежат три пептида. В вакцине «ЭпиВакКорона-Н» два из них объединены. В одном из ранних интервью создатели вакцины объясняли, что это понадобилось для оптимизации производства, в остальном вакцины идентичны и одинаково эффективны.

