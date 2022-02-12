«Десять лет мы жили с ангелом»: история таджикской матери, которая пишет письмо английской королеве

Я растерялась: столько проблем... Но муж, узнав об этом, сказал, что это подарок судьбы. Нашего младшего сын мы назвали Аваас — продолжатель рода. Он радует нас.



Старшая дочка Ганджина успешно учится в юридическом институте. Мадина учится в школе, еще она закончила питерскую школу маникюра, стала визажистом — это я подкопила денег ей на день рождения и оплатила обучение, чтобы поддержать ее хобби. Я довольна всем, что у меня есть. Всё будет хорошо. В крайнем случае, будет лучше...

Даже в самые тяжелые времена мы никогда не экономили на его питании. Мы знали, что от питания зависит его жизнь. Мы брали для него самые лучшие молочные смеси «Фрутоняня», «Нутрилон», он питался через зонд. Он пил их девять лет. Я искала клиники, где могут помочь Мухаммаду, по всему миру. Например, в США, там живут некоторые мои однокурсники. Но пока медицина бессильна. В израильской больнице, куда я отправила результаты МРТ мозга, мне сказали, что большой процент мозга уже умер, они не могут ничем помочь. У меня была надежда, что когда-нибудь появится донорство мозга. Есть же в медицине пересадка сердца, почек. Но врачи мне сказали: «Мозг — процессор человека, который несет всю генетику. Если вы найдете мозг, вы отдаете тело своего ребенка. Этого человека будут звать не Мухаммад. Такого в медицине еще не было. Но возможно, когда-нибудь будет, если вы дадите свое согласие». Я понимала, это сказка, но всё-таки представляла, что это возможно. Считала, что мы должны сохранить Мухаммаду жизнь до того времени, когда ему смогут помочь. Мы говорили ему, что он наш ключик от рая. Бьющееся сердце моего Мухаммада и один глаз, который серьезно смотрел на меня, давали мне знак того, что он меня чувствует. Это давало нам силы.

Когда этот текст готовился к публикации, нам позвонила Нигина и сказала, что Мухаммад умер:

— 10 лет мы жили с ангелом. Сейчас его с нами нет.

Врачи не смогли спасти его во время очередного приступа эпилепсии. Мы решили опубликовать этот текст в память о мальчике и рассказать историю его мамы. Нигина по-прежнему хочет дописать книгу про своего сына и рассказать его историю в письме английской королеве. Это было ее обещание сыну. Полгода назад, чтобы заработать на реабилитацию для сына, веря, что случится чудо, она вместе со старшей дочкой начала дома шить постельное белье. Проект поддержал городской центр занятости, выделив на него грант. Сейчас выручку с продаж Нигина планирует перечислять на благотворительность в помощь другим нуждающимся семьям.