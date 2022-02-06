«Было человек 100»: огромная толпа новосибирцев собралась в поликлинике, чтобы сдать ПЦР на ковид и попасть к врачу

В Новосибирске в поликлинике № 13 на улице Герцена, 11 в коридоре собралась огромная толпа. Ее сняла одна из пациенток, которая, по ее словам, пришла сдать вчера, 5 февраля, ПЦР-тест на коронавирус.



— Все сдают ПЦР. И если в будний день хоть по расписанию разделено первичные и другие, то в выходные все стоят в одной очереди. Народу очень много. Ничего не приспособлено в выходной, гардероб не работает, в коридоре стульев 5 всего, и то только возле кабинета, а так все в коридоре стоят, — объяснила корреспонденту читательница НГС.