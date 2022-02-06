«Было человек 100»: огромная толпа новосибирцев собралась в поликлинике, чтобы сдать ПЦР на ковид и попасть к врачу

В Новосибирске в поликлинике
— Все сдают ПЦР. И если в будний день хоть по расписанию разделено первичные и другие, то в выходные все стоят в одной очереди. Народу очень много. Ничего не приспособлено в выходной, гардероб не работает, в коридоре стульев 5 всего, и то только возле кабинета, а так все в коридоре стоят, — объяснила корреспонденту читательница НГС.
Женщина, по ее словам, заняла очередь в 09:10, а вышла из кабинета в 11:20.
— Когда я заняла очередь, то было человек 100, но когда была уже близко к кабинету, то еще столько же было за нами. Весь прикол в том, что кто-то стоит в 113-й кабинет, где ПЦР сдают, а кто-то в 115-й, где принимает терапевт ковидников. Кто-то больничный закрывать пришел, а кто-то с температурой стоит, чтобы открыть, а коридор один, — отметила женщина. — Люди, естественно, и ругаются и негодуют.
Читательница сделала фото и прислала в редакцию НГС, но это не единственные снимки. Другие пациенты тоже фотографировали толпу — фото разлетелись сегодня по соцсетям.
В поликлинике
— На территории обслуживания поликлиники заболеваемость ОРВИ и коронавирусом в последнее время выросла многократно. Особенно увеличилось количество пациентов, приходящих на прием в утренние часы. Ситуация, зафиксированная на фотографиях, сложилась около 10 часов утра в пятницу, 4 февраля. Для ее разрешения на прием пациентов были дополнительно выведены участковые врачи-терапевты и медсестры для забора биоматериала на ПЦР-тестирование, и уже к 12 часам основной поток пациентов был осмотрен, несмотря на колоссальную нагрузку. В связи с существенным ростом заболеваемости нагрузка на медиков возросла в последние дни в 10 раз, — объяснили в администрации поликлиники
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области напомнили, что больничный лист новосибирцам будет открыт в день фактического обращения, когда вызов зафиксируют по любому каналу: через единую регистратуру 122, «Госуслуги», чат-бот в телеграмме или call-центр конкретной поликлиники.
В это время число заболевающих в сутки ковидом новосибирцев приблизилось к 3 тысячам.
СЮЖЕТ
Пятая волна ковида набирает свои обороты, а в это время в Роспотребнадзоре отменили обязательную изоляцию для тех, кто контактировал с больными COVID-19.
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