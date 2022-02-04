Объясняем на картинках: что делать, если вы заразились коронавирусом

Прирост заболеваемости коронавирусом в России уже перевалил за 150 тысяч в сутки, при этом в Роспотребнадзоре говорят, что это еще не предел. По данным замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией можно ожидать к середине февраля.



Минтруд призвал работодателей отправить на удаленку максимальное количество сотрудников, а Минздрав опубликовал памятку для заболевших ковидом или ОРВИ о том, как правильно лечиться дома. Разбираемся, что делать, если, сидя дома, вы все-таки обнаружили у себя признаки коронавируса.

