Объясняем на картинках: что делать, если вы заразились коронавирусом

Прирост заболеваемости коронавирусом в России уже перевалил за 150 тысяч в сутки, при этом в Роспотребнадзоре говорят, что это еще не предел. По данным замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией можно ожидать к середине февраля.
Минтруд призвал работодателей отправить на удаленку максимальное количество сотрудников, а Минздрав опубликовал памятку для заболевших ковидом или ОРВИ о том, как правильно лечиться дома. Разбираемся, что делать, если, сидя дома, вы все-таки обнаружили у себя признаки коронавируса.
Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Их может назначить только медработник и только в случае наличия показаний.
Рекомендации Минздрава предусматривают несколько вариантов — в зависимости от возраста пациентов, наличия хронических заболеваний и степени тяжести коронавируса. Но есть среди них и общие правила. Неважно, попадаете ли вы в группу риска или нет, если вы вакцинированы и заболели, оставайтесь дома, по возможности изолируйтесь от других домочадцев, проветривайте комнату, соблюдайте питьевой режим, измеряйте температуру трижды в день и дважды в день — уровень сатурации.
В группу риска входят люди старше 60 лет, пациенты с избыточным весом и те, у кого есть хронические заболевания — сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния.
А вот дальнейшие рекомендации разнятся в зависимости от обстоятельств. Например, тем, кто не входит в группу риска, при повышении температуры выше
Если же вы оказались в группе риска, вместо того чтобы тянуться за жаропонижающими при повышенной температуре, лучше сразу же звонить в скорую. А при появлении симптомов ОРВИ вызывайте врача.
Если заболел ребенок, ни в коем случае не пытайтесь лечить его антибиотиками самостоятельно. Антибиотики может назначить только врач-педиатр и только если на то будут показания.
СЮЖЕТ
Если же вы не вакцинированы и не переболели коронавирусом, то при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 ℃) или если вы получили положительный результат ПЦР-теста, оставайтесь дома и проконсультируйтесь с медработником, позвонив в единую службу 122 или в call-центр вашей поликлиники. Если состояние ухудшилось — звоните в службу скорой помощи по номеру 103.