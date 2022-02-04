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Объясняем на картинках: что делать, если вы заразились коронавирусом

Разбираемся, как лечить COVID-19 дома и когда надо вызывать скорую

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Как бы тяжело вы ни заболели, у Минздрава есть ответ на каждую ситуацию

Как бы тяжело вы ни заболели, у Минздрава есть ответ на каждую ситуацию

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Прирост заболеваемости коронавирусом в России уже перевалил за 150 тысяч в сутки, при этом в Роспотребнадзоре говорят, что это еще не предел. По данным замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, пик заболеваемости коронавирусной инфекцией можно ожидать к середине февраля.

Минтруд призвал работодателей отправить на удаленку максимальное количество сотрудников, а Минздрав опубликовал памятку для заболевших ковидом или ОРВИ о том, как правильно лечиться дома. Разбираемся, что делать, если, сидя дома, вы все-таки обнаружили у себя признаки коронавируса.

Не стоит самостоятельно принимать антибиотики. Их может назначить только медработник и только в случае наличия показаний.

Рекомендации Минздрава предусматривают несколько вариантов — в зависимости от возраста пациентов, наличия хронических заболеваний и степени тяжести коронавируса. Но есть среди них и общие правила. Неважно, попадаете ли вы в группу риска или нет, если вы вакцинированы и заболели, оставайтесь дома, по возможности изолируйтесь от других домочадцев, проветривайте комнату, соблюдайте питьевой режим, измеряйте температуру трижды в день и дважды в день — уровень сатурации.

В группу риска входят люди старше 60 лет, пациенты с избыточным весом и те, у кого есть хронические заболевания — сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, онкология, хронические заболевания почек и печени, иммунодефицитные состояния.

Главные правила при коронавирусе для всех без исключения

Главные правила при коронавирусе для всех без исключения

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А вот дальнейшие рекомендации разнятся в зависимости от обстоятельств. Например, тем, кто не входит в группу риска, при повышении температуры выше 38 ℃, можно принять жаропонижающие препараты.

Как быть, если вы заболели коронавирусом и не входите в группу риска

Как быть, если вы заболели коронавирусом и не входите в группу риска

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Если же вы оказались в группе риска, вместо того чтобы тянуться за жаропонижающими при повышенной температуре, лучше сразу же звонить в скорую. А при появлении симптомов ОРВИ вызывайте врача.

План действий при коронавирусе для людей из группы риска

План действий при коронавирусе для людей из группы риска

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Если заболел ребенок, ни в коем случае не пытайтесь лечить его антибиотиками самостоятельно. Антибиотики может назначить только врач-педиатр и только если на то будут показания.

Что делать, если ребенок заболел коронавирусом

Что делать, если ребенок заболел коронавирусом

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СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Если же вы не вакцинированы и не переболели коронавирусом, то при появлении любых симптомов ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38 ℃) или если вы получили положительный результат ПЦР-теста, оставайтесь дома и проконсультируйтесь с медработником, позвонив в единую службу 122 или в call-центр вашей поликлиники. Если состояние ухудшилось — звоните в службу скорой помощи по номеру 103.

Для невакцинированных план действий в случае ковида прост: сиди дома, звони врачам

Для невакцинированных план действий в случае ковида прост: сиди дома, звони врачам

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