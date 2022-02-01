ФАС выявила нарушения при закупках на 347 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение» в Новосибирской области

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» образовано в 2012 году. Учредители и участники — Контрольное Управление Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Правительство Новосибирской области. В качестве участника госзакупок учреждение заключило контрактов на 135 тысяч рублей, в качестве заказчика — на 247,6 миллиона рублей.