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ФАС выявила нарушения при закупках на 347 млн рублей по нацпроекту «Здравоохранение» в Новосибирской области

Всего ведомство рассмотрело шесть жалоб

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Общая сумма всех закупок составляет более 347 миллионов рублей

Общая сумма всех закупок составляет более 347 миллионов рублей

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Новосибирское УФАС России выявило нарушения при закупках в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства. Общая сумма всех закупок составляет более 347 миллионов рублей.

Всего ведомство рассмотрело шесть жалоб. Предметами закупок с выявленными нарушениями стали рентгеновские томографы, ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов, закупаемых для федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

По итогам рассмотрения всех шести жалоб заказчик ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» и уполномоченное учреждение ГКУ НСО «Управление контрактной системы» признаны нарушившими закон о контрактной системе.

Причиной нарушения ФАС назвала неправомерное установление в документации об аукционе дополнительных характеристик к товару, не предусмотренных позициями каталога товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

По результатам рассмотрения еще одной жалобы установлено, что использовался не верный код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности.

Службе технического контроля и развития материально-технической базы предписано внести изменения в аукционные документации и продлить сроки подачи заявок на участие в закупках.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» образовано в 2005 году. Учредителями и участниками числятся Правительство Новосибирской области, Министерство Здравоохранения НСО и региональный Департамент имущества и земельных отношений региона. В качестве заказчика учреждение заключило контракты на 2,2 миллиарда рублей.

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы» образовано в 2012 году. Учредители и участники — Контрольное Управление Новосибирской области, Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, Правительство Новосибирской области. В качестве участника госзакупок учреждение заключило контрактов на 135 тысяч рублей, в качестве заказчика — на 247,6 миллиона рублей.

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УФАСнацпроект «Здравоохранение»
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