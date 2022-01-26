Можно совсем не лечиться: Минздрав выпустил памятку для заразившихся коронавирусом

Минздрав опубликовал памятку для заболевших ковидом или ОРВИ о том, как правильно лечиться дома. В ней есть несколько вариантов рекомендаций для пациентов разных возрастов, с разными хроническими заболеваниями и разной степенью тяжести ковида. Например, привитым или переболевшим коронавирусной инфекцией ранее при положительном ПЦР-тесте можно совсем не лечиться — если нет симптомов, то достаточно остаться дома (больничный положен даже бессимптомным) и контролировать температуру.
Если результатов ПЦР-теста нет, зато есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше
При насморке Минздрав рекомендует промывать нос солевыми растворами (лучше купить готовый), при боли в горле — таблетки для рассасывания, спреи или растворы для полоскания. Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (беременным — только по назначению врача). При повышении температуры до
Все лекарства принимайте в соответствии с инструкцией. Внимательно прочитайте противопоказания и допустимые дозировки. При ухудшении состояния или возникновении побочных явлений обратитесь к врачу. Не принимайте антибиотики без назначения врача.
Обратиться к врачу нужно, если температура выше
Если вы привиты или переболели ковидом ранее, получили положительный ПЦР-тест и относитесь к группе риска (возраст
Если вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией
Если заболел ребенок, рекомендации аналогичны: нужно оставить его дома, позвонить в единую службу 122 или в свою поликлинику для консультации с врачом и далее выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. В случае ухудшения состояния вызывайте скорую.