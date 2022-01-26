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Можно совсем не лечиться: Минздрав выпустил памятку для заразившихся коронавирусом

Но при любом ухудшении нужно обращаться к врачу

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Проверять температуру нужно не реже трех раз в сутки

Проверять температуру нужно не реже трех раз в сутки

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Минздрав опубликовал памятку для заболевших ковидом или ОРВИ о том, как правильно лечиться дома. В ней есть несколько вариантов рекомендаций для пациентов разных возрастов, с разными хроническими заболеваниями и разной степенью тяжести ковида. Например, привитым или переболевшим коронавирусной инфекцией ранее при положительном ПЦР-тесте можно совсем не лечиться — если нет симптомов, то достаточно остаться дома (больничный положен даже бессимптомным) и контролировать температуру.

Если результатов ПЦР-теста нет, зато есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 ℃), тоже нужно остаться дома. Если вам меньше 60 лет, нет хронических заболеваний и лишнего веса, то достаточно следить за температурой, проветривать помещение, пить не менее 2 литров в сутки. Также желательно пару раз в день измерять сатурацию (для этого потребуется пульсоксиметр, его можно купить в аптеке или магазине бытовой техники). Если вы проживаете не один, то по возможности нужно изолироваться в отдельной комнате и при контакте с домочадцами всем быть в масках.

При насморке Минздрав рекомендует промывать нос солевыми растворами (лучше купить готовый), при боли в горле — таблетки для рассасывания, спреи или растворы для полоскания. Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (беременным — только по назначению врача). При повышении температуры до 38 ℃ и выше вы можете принять жаропонижающие препараты. Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D.

Все лекарства принимайте в соответствии с инструкцией. Внимательно прочитайте противопоказания и допустимые дозировки. При ухудшении состояния или возникновении побочных явлений обратитесь к врачу. Не принимайте антибиотики без назначения врача.

Обратиться к врачу нужно, если температура выше 38 ℃ сохраняется более двух суток и не сбивается. Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной, учащение или затруднение дыхания, уровень сатурации упал ниже 94–95% — вызывайте скорую.

Если вы привиты или переболели ковидом ранее, получили положительный ПЦР-тест и относитесь к группе риска (возраст старше 60, хронические заболевания, лишний вес), но симптомов нет — рекомендации те же. При появлении симптомов ОРВИ вызывайте врача, при одышке, боли за грудиной или снижении сатурации — скорую.

Если вы не вакцинированы и не переболели новой коронавирусной инфекцией COVID-19, то при появлении любых симптомов ОРВИ (вне зависимости от результатов ПЦР-диагностики) или положительном ПЦР-тесте на ковид (вне зависимости от симптомов) оставайтесь дома и позвоните в единую службу 122 или в свою поликлинику для консультации с врачом.

СЮЖЕТ

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Если заболел ребенок, рекомендации аналогичны: нужно оставить его дома, позвонить в единую службу 122 или в свою поликлинику для консультации с врачом и далее выполнять рекомендации медицинских работников по диагностике и лечению заболевания. В случае ухудшения состояния вызывайте скорую.

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