Можно совсем не лечиться: Минздрав выпустил памятку для заразившихся коронавирусом

Минздрав опубликовал памятку для заболевших ковидом или ОРВИ о том, как правильно лечиться дома. В ней есть несколько вариантов рекомендаций для пациентов разных возрастов, с разными хроническими заболеваниями и разной степенью тяжести ковида. Например, привитым или переболевшим коронавирусной инфекцией ранее при положительном ПЦР-тесте можно совсем не лечиться — если нет симптомов, то достаточно остаться дома (больничный положен даже бессимптомным) и контролировать температуру.



Если результатов ПЦР-теста нет, зато есть симптомы ОРВИ (кашель, насморк, першение или боль в горле, однократное повышение температуры не выше 37,5 ℃ ), тоже нужно остаться дома. Если вам меньше 60 лет , нет хронических заболеваний и лишнего веса, то достаточно следить за температурой, проветривать помещение, пить не менее 2 литров в сутки. Также желательно пару раз в день измерять сатурацию (для этого потребуется пульсоксиметр, его можно купить в аптеке или магазине бытовой техники). Если вы проживаете не один, то по возможности нужно изолироваться в отдельной комнате и при контакте с домочадцами всем быть в масках.