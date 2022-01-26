Чем в России будут лечить омикрон? Разбираемся в лекарствах, которые есть у врачей сегодня

В каждом случае лечение назначается индивидуально. Перечисленные в этом материале препараты относятся к рецептурным, имеют побочные эффекты и должны применяться только по назначению врача.

Лекарства из прошлого

Для начала вспомним, чем изначально планировалось лечить ковид. Два года назад, когда человечество впервые столкнулось с новой коронавирусной инфекцией, в рекомендациях появлялись самые разные препараты, в том числе лекарства от малярии и ВИЧ-инфекции.



— На заре лечения ковида использовались препараты, которые применяются для терапии ВИЧ-инфекции, например лопинавир / ритонавир, — вспоминает пульмонолог Алексей Кривоногов. — Сейчас они признаны неэффективными. Использовалась гипериммунная плазма, но этот метод тоже остался недоказанным и широкого распространения не получил, хотя локально в некоторых странах плазма до сих пор используется.



Алексей Кривоногов — руководитель Центра диагностики и лечения последствий новой коронавирусной инфекции, врач-пульмонолог «Новой больницы», кандидат медицинских наук.

