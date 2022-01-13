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«Сейчас самое позитивное время для ревакцинации»: в Минздраве НСО отметили стабилизацию заболеваемости

35% коечного фонда в регионе сейчас свободны

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От ковида уже привиты более <nobr class="_">1,3 миллиона</nobr> новосибирцев

От ковида уже привиты более 1,3 миллиона новосибирцев

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов призвал новосибирцев приходить на вакцинацию и ревакцинацию, потому что сейчас ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

Министр отметил, 35% коечного фонда свободны и последние две недели количество выписанных пациентов больше, чем количество новых зарегистрированных случаев.

— Сейчас самое позитивное время для продолжения массовой вакцинации, учитывая позитивность ситуации по распространению ковида. Мы видим в последнее время, что появились случаи госпитализации пациентов, которые были привиты более чем 6 месяцев назад, поэтому всем рекомендую пройти ревакцинацию, — отметил министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге 13 января.

Он добавил, что более 1,3 миллиона новосибирцев завершили курс вакцинации, сейчас в наличии есть более 555 тысяч доз вакцин.

СЮЖЕТ

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Ранее мы рассказывали, что новосибирцы стали реже приходить на вакцинацию.

Если у вас была необычная реакция на вакцинацию, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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