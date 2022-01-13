«Сейчас самое позитивное время для ревакцинации»: в Минздраве НСО отметили стабилизацию заболеваемости

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов призвал новосибирцев приходить на вакцинацию и ревакцинацию, потому что сейчас ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.
Министр отметил, 35% коечного фонда свободны и последние две недели количество выписанных пациентов больше, чем количество новых зарегистрированных случаев.
— Сейчас самое позитивное время для продолжения массовой вакцинации, учитывая позитивность ситуации по распространению ковида. Мы видим в последнее время, что появились случаи госпитализации пациентов, которые были привиты более чем 6 месяцев назад, поэтому всем рекомендую пройти ревакцинацию, — отметил министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге
Он добавил, что более
Ранее мы рассказывали, что новосибирцы стали реже приходить на вакцинацию.
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