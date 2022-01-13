«Сейчас самое позитивное время для ревакцинации»: в Минздраве НСО отметили стабилизацию заболеваемости

Ранее мы рассказывали, что новосибирцы стали реже приходить на вакцинацию.

Если у вас была необычная реакция на вакцинацию, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

