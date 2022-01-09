«Если болит голова, значит, во сне останавливается дыхание»: сомнолог о лечении бессонницы и похмелье

— Если ты плохо спал ночью, можно ли позволить себе поспать часик днем?



— Днем спать не нужно. Взрослому и даже пожилому человеку не нужен дневной сон. Это полностью рушит все биоритмы. Если есть нарушения сна, то вы не должны себе позволять спать днем, как бы плохо вы ни спали ночью, иначе вы никогда не наладите себе ночной сон. Единственное исключение — это болезнь. Если вы себя плохо чувствуете, то поспать, конечно, нужно.



Кровать только для секса и сна

— Что делать, если лег спать и не можешь уснуть?



— Лучше встать и чем-то заняться. Считается, что если человек не может заснуть 15 минут, то нужно заняться спокойной несложной работой. Надо заранее спланировать, чем вы займетесь, если будет бессонница. Отнеситесь к этому, как к дополнительной возможности. Не могли разобрать фотографии, протереть фужеры к Новому году, прочитать книгу — наконец-то появилось время. Можно даже посмотреть телевизор, только спокойные программы. Но главное — выйти из кровати. Кровать — для сна и для общения с любимыми людьми. Бывает, что люди всё делают в кровати: едят, работают, читают, смотрят телевизор, просто ворочаются. Тогда возникает связь: кровать-бессонница. Если провести в кровати без сна 20 дней, создается ассоциативная связь. Делами нужно заниматься до тех пор, пока не наступит сонливость. Ни в коем случае не надо лежать в кровати, нервничать и бесконечно глядеть на часы. Часы лучше убрать из спальни. Каждый раз, когда вы будете смотреть на время, будет активироваться головной мозг.



— Если человек дергается во сне, это проблема?



— Это называется старты сна. Если стартов сна много, это тоже может быть проблемой. Но встречается это редко. Это отдельное заболевание, которое называется ночные крампи. Как правило, люди страдают синдромом беспокойных ног. Во время засыпания они чувствуют неприятные ощущения в теле, не могут найти удобное положение, у них периодически происходит непроизвольное движение рук и ног и судороги, которые будят головной мозг. Этот синдром не устраняется с помощью когнитивно-поведенческой терапии (прогулки, физические нагрузки и т. д. — Прим. ред.). Его лечат только лекарственными препаратами.



Маленькая зарплата влияет на бессонницу

— Люди какого возраста чаще подвержены бессоннице?



— Чем люди старше, тем больше истинных проблем со сном. Но в каждой возрастной группе есть свои болезни. У молодых людей причина бессонницы — это железодефицит.



Человек с нарушениями сна должен сдать анализы, чтобы исключить железодефицит и патологию щитовидной железы.



— Профессия накладывает отпечаток на бессонницу? Например, большой начальник, который на работе постоянно испытывает стресс, хуже спит, чем его подчиненные?



— Во-первых, у людей разные психотипы. Одни тревожатся по любому поводу, а другие даже большие проблемы переносят стойко. Есть даже наследственная предрасположенность к нарушениям сна. То есть, в этой семье все тревожные, все переживают по любому поводу, имеют склонность к депрессии и, как следствие, плохо спят. Во-вторых, у начальника с большими эмоциональными нагрузками, скорее всего, есть возможность сходить в спортзал, съездить на отдых. И он не будет испытывать таких проблем, как мелкий сотрудник, который не может этого себе позволить по финансовым причинам. У человека с небольшим заработком гораздо больше переживаний.



— Есть какие-то правильные часы подъема и засыпания?



— Это очень индивидуальная вещь. У людей разные биоритмы. Чистых сов или чистых жаворонков на самом деле очень мало. Все остальные подстраиваются под любой график. В молодости все мы совы, потому что хочется погулять подольше, а с возрастом и жаворонками становимся. Лучше подстраиваться под режим нашей работы. Самый хороший ритм — это начинать работать в одно и то же время. Хуже нет, когда человек работает сменами, это очень нарушает сон. Если человек сам регулирует свой график, то он может поздно ложиться и позже вставать, но это должно быть в режиме.



Чем опасен громкий храп

— Что делать с храпом? Ведь он зачастую мешает и тому, кто храпит, и в особенности тому, кто рядом.



— Наличие храпа означает, что в верхних дыхательных путях есть препятствие. Храп бывает позиционный. Если человек храпит только на спине, то создаем помеху в области спины. Это может быть мягкая игрушка или клубок ниток, пришитые к майке. То есть то, что не травмирует. Есть даже специальные приспособления для того, чтобы не спать на спине, но они дорого стоят. Многие храпуны говорят: «Меня жена ночью переворачивает, не дает спать на спине». А почему жена должна просыпаться и переворачивать вас? Давайте вы сами позаботитесь о себе и о том, чтобы она хорошо спала ночью, утром просыпалась бодрая и добрая. А то она встанет раздраженная, и ваше общение скорее всего складываться не будет. Бывает, что человек храпит в любом положении. Здесь надо выяснить, есть ли нарушения дыхания, если они тяжелые, то приобрести специальные аппараты — СиПАП и БиПАП, которые создают повышенное давление на вдохе и расправляют дыхательные пути. Храп увеличивает риск развития атеросклероза сонных артерий — кровеносных сосудов, питающих мозг. Если нет нарушения дыхания, то пациент идет к лору, чтобы устранить храп хирургическим путем.



Существует множество приспособлений от храпа: пояса, маски и другие специальные устройства. Разброс цен от 300 до 1 00 00 0 рублей.



— Если сильный храп никому не мешает, его надо убирать?



— Громкий храп редко бывает без осложнений. Наличие храпа означает, что нос или горло частично перекрыты. Чем больше перекрываются дыхательные пути, тем хуже снабжается кислородом весь организм. Кроме того, храп увеличивает риск развития атеросклероза сонных артерий — сужения кровеносных сосудов, питающих мозг. Если он не осложнен нарушениями дыхания и если не мешает другим, то не нужно.

