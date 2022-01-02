«Просто потому, что некому будет работать»: биолог из США Анча Баранова о том, что нас ждет в 2022 году

— Просто потому, что некому будет работать. Некому будет возить бензин на заправку, продавать его. В Америке, кстати, такое уже было во время пика заболеваемости «дельтой», — говорит доктор биологических наук. — Доходило до того, что некому было работать в госпиталях! И здесь, опять же, важны последствия — сколько человек будет страдать от постковидного синдрома и какова будет его длительность. При «дельте» остаточные явления болезни проявляются примерно у 30 процентов переболевших. При «омикроне» это может быть 10–15 процентов, и сможем ли мы справиться с этим — вот вопрос. К тому же я не разделяю восторгов некоторых своих коллег о том, что «омикрон» — это что-то сравнимое с простудой. Что мы все переболеем и пандемия закончится. Нет. Шапкозакидательство никогда ни к чему хорошему не приводило.



Но, несмотря на туманные прогнозы, Анча Баранова хочет верить в благоприятный исход.