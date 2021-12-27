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Правила выживания за новогодним столом: продержитесь до утра или не дождетесь и боя курантов?

Узнайте, чем может закончиться для вас праздничное застолье

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Фото, заряженное на переедание

Фото, заряженное на переедание

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Есть в России одна хорошая традиция — готовить на Новый год столько еды, чтобы потом доедать все оставшиеся каникулы. Другая традиция (и она ничем не хуже первой) — превращать закуску в еду, стол — в скатерть-самобранку, а желудок — в бездонный колодец, готовый принять всё. Ну а как же — если встретишь праздник за богатым столом, так весь следующий год и проведешь! Или с большей вероятностью будешь мучиться от боли в животе? Проверьте, что вам ближе — веселый и легкий Новый год или переедание и преждевременное опьянение.

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