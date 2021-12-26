Как часто можно делать прививки от ковида? А как развести вакцины от ковида и гриппа? Отвечают врачи

Сейчас в Новосибирской области сезон ОРВИ, есть грипп и ковид: кто-то уже привился заранее, а кто-то только думает, с какой периодичностью лучше вводить разные вакцины. Когда ввести разные вакцины от коронавирусной инфекции, а когда — от ковида и гриппа? Об этом медицинский журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов.
Разные вакцины от ковида
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев говорит, что сейчас есть понимание первичного полного комплекса вакцинации, который должен включать в себя три дозы: две первых с интервалом в 21 день и еще одну через
— Что может быть, если человек слишком часто вводит вакцины? Как минимум есть исследования о том, что если срок между вакцинами короткий, то эффективность ниже. Это говорит о том, что люди, которые из-за, например, формального получения
Врач-вакцинолог сети многопрофильных клиник для всей семьи
— Для российской вакцины «
Вакцина от гриппа и ковида
Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс», убежден, что вероятность инфицирования двумя вирусами одновременно довольна высока, учитывая неблагоприятную эпидситуацию по
— Вирус
Он советует вакцинироваться против C
Ранее мы рассказывали, что новосибирцы стали реже приходить на вакцинацию — это отметил министр здравоохранения региона.