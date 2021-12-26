Как часто можно делать прививки от ковида? А как развести вакцины от ковида и гриппа? Отвечают врачи

Сейчас в Новосибирской области сезон ОРВИ, есть грипп и ковид: кто-то уже привился заранее, а кто-то только думает, с какой периодичностью лучше вводить разные вакцины. Когда ввести разные вакцины от коронавирусной инфекции, а когда — от ковида и гриппа? Об этом медицинский журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов.



Разные вакцины от ковида