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Как часто можно делать прививки от ковида? А как развести вакцины от ковида и гриппа? Отвечают врачи

Эксперты объяснили, с какой периодичностью можно вводить разные вакцины

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Полный комплекс вакцинации, по мнению Александра Соловьева, включает в себя три дозы вакцины против ковида

Полный комплекс вакцинации, по мнению Александра Соловьева, включает в себя три дозы вакцины против ковида

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Сейчас в Новосибирской области сезон ОРВИ, есть грипп и ковид: кто-то уже привился заранее, а кто-то только думает, с какой периодичностью лучше вводить разные вакцины. Когда ввести разные вакцины от коронавирусной инфекции, а когда — от ковида и гриппа? Об этом медицинский журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов.

Разные вакцины от ковида

Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев говорит, что сейчас есть понимание первичного полного комплекса вакцинации, который должен включать в себя три дозы: две первых с интервалом в 21 день и еще одну через 4–6 месяцев. Людям с ослабленным иммунитетом рекомендуется третью дозу вводить раньше, чем через шесть месяцев. По другим режимам вакцинации исследования не проведены.

— Что может быть, если человек слишком часто вводит вакцины? Как минимум есть исследования о том, что если срок между вакцинами короткий, то эффективность ниже. Это говорит о том, что люди, которые из-за, например, формального получения QR-кода или зеленых паспортов в других странах вынуждены делать себе прививки чаще, могут получить более низкую эффективность. Второй аспект заключается в формальности, которая вынуждает людей в разных странах идти на ухищрения, чтобы получить возможность передвигаться, — заключает Александр Соловьев.

Врач-вакцинолог сети многопрофильных клиник для всей семьи «1+1» Мария Ивлева отмечает, что совместное использование некоторых вакцин против COVID-19, разработанных в разных странах, исследуется, поэтому, вероятно, относительно скоро ВОЗ опубликует их результаты.

— Для российской вакцины «Спутник V» такое исследование инициировано в комбинации с AstraZeneca. Насчет интервалов между введениями разных типов вакцин и получения статуса вакцинированного против коронавируса — здесь рекомендации будут зависеть от того, сколько доз было введено, какие именно вакцины и в каком государстве на данный момент вы будете находиться. Тактика может быть разной, и ее необходимо обсудить с терапевтом. Будем надеяться, что процесс признания ВОЗ нашей отечественной вакцины движется в положительном направлении и в недалеком будущем неудобств с приобретением статуса вакцинированного будет меньше, — говорит Мария Ивлева.

Вакцина от гриппа и ковида

Дмитрий Денисов, медицинский директор лабораторной службы «Хеликс», убежден, что вероятность инфицирования двумя вирусами одновременно довольна высока, учитывая неблагоприятную эпидситуацию по COVID-19 и прогнозы относительно заболеваемости гриппом в текущем сезоне:

— Вирус SARS-CoV-2 и вирус гриппа имеют одинаковые точки приложения в организме — поражают в основном дыхательную и сердечно-сосудистую системы, почки. Также новый коронавирус повышает риск образования тромбов и влияет на нервную систему. Таким образом, при микст-инфекции риск повреждений выше, а это может привести к более тяжелому течению заболевания и развитию серьезных осложнений.

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Он советует вакцинироваться против COVID-19 и гриппа и напоминает, что введение препаратов должно быть разнесено по времени как минимум на месяц, поэтому планировать вакцинацию от этих инфекций лучше заранее.

Ранее мы рассказывали, что новосибирцы стали реже приходить на вакцинацию — это отметил министр здравоохранения региона.

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